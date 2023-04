Veiksmingiausi būdai skrandžio skausmui palengvinti: išbandyti namie gali kiekvienas

Dažni skrandžio sutrikimo ir nevirškinimo simptomai yra: rėmuo arba rūgšties sukilimas, pykinimas, pilvo pūtimas, raugėjimas, po kurioje burnoje jaučiamas kartus ar bjauraus skonio skystis arba maistas, iš burnos sklindantis nemalonus arba rūgštus kvapas, žagsėjimas ir kosulys.

Šiame straipsnyje apžvelgiama 12 populiariausių naminių priemonių nuo skrandžio ir virškinimo sutrikimų. Taip pat paaiškiname, kada vertėtų kreiptis į gydytoją.

Kas yra skrandžio skausmas?

Skrandžio skausmas – skausmas arba maudimas, kurį žmonės gali jausti bet kurioje vietoje nuo krūtinės iki kirkšnių.

Šis skausmas gali būti įvairaus intensyvumo ir paveikti skirtingas pilvo sritis, pavyzdžiui: apendiksą, kepenis, tulžį, skrandį, kasą, žarnyną. Pilvo skausmas gali būti įvairaus stiprumo ir turėti įvairiausių priežasčių.

Skrandžio skausmo priežastys

Pilvo skausmas gali atsirasti dėl paprastesnių priežasčių, tokių kaip dujų susidarymas, nevirškinimas, vidurių užkietėjimas ar viduriavimas. Infekcinės ligos, tokios kaip gripas, taip pat gali sukelti pilvo skausmą.

Kiek retesnės pilvo skausmo priežastys yra plaučių uždegimas, miokardo infarktas arba širdies priepuolis, pilvo išvarža, skrandžio gleivinės infekcija (peritonitas), žarnyno nepraeinamumas, apendicitas, pankreatitas, inkstų akmenys, kiaušidžių cistos.

Yra keletas populiarių priemonių nuo virškinimo sutrikimų. Kai kurios jų taip pat gali padėti sumažinti kitų priežasčių, pavyzdžiui, dirgliosios žarnos sindromo, sukeliamus skausmus.

1. Vanduo

Kūnui reikia vandens, kad jis galėtų efektyviai virškinti ir įsisavinti maistines medžiagas iš maisto ir gėrimų. Dėl dehidratacijos virškinimas sulėtėja ir tampa mažiau efektyvus, todėl padidėja skrandžio sutrikimų tikimybė.

Vanduo taip pat gali padėti sumažinti rėmenį.

„The Academy of Nutrition and Dietetics“ skelbia, kad nors ekspertai rekomenduoja per dieną išgerti aštuonias stiklines vandens, kiekvieno žmogaus poreikis skysčiams yra ne vienodas. Aktyvumo lygis, aukštis, ekstremali temperatūra, bendra sveikatos būklė ir žmogaus sudėjimas gali turėti įtakos jo skysčių poreikiui.

Maždaug 20 proc. žmogaus suvartojamų skysčių yra gaunami iš maisto, o likusi dalis –iš gėrimų. Daugumai žmonių per dieną reikia apie aštuonių ar daugiau stiklinių vandens. Tiesa, vaikams reikia šiek tiek mažiau vandens nei suaugusiems:

– Kūdikiai, sveriantys nuo 3,5 iki 10 kilogramų: tokio svorio kūdikiams reikia po 100 mililitrų kiekvienam kilogramui. Pavyzdžiui, 10 kilogramų sveriančiam kūdikiui per dieną reikia litro vandens.

– Vaikai, sveriantys nuo 11 iki 20 kilogramų: tokio svorio vaikams reikia po 100 mililitrų kiekvienam kilogramui iki pirmųjų 10 kilogramų, o vėliau po 50 mililitrų už kiekvieną papildomą kilogramą. Pavyzdžiui, vaikui, sveriančiam 15 kilogramų, reikės 1,2 litro skysčių per dieną.

– Vaikai, sveriantys daugiau nei 20 kilogramų: tokio svorio vaikams reikia 1,5 litro pirmiesiems 20 kilogramų, o vėliau po 20 mililitrų kiekvienam papildomam kilogramui. Pavyzdžiui, vaikui, sveriančiam 30 kilogramų, reikės 1,7 litro skysčių per dieną. Žmonės neturėtų duoti vaikams daugiau nei 2,4 litrų skysčių vienu metu.

Tiems, kurie turi virškinimo problemų, svarbu gerti pakankamai vandens. Vėmimas ir viduriavimas gali greitai sukelti dehidrataciją, todėl žmonės su šiais simptomais turėtų gerti daugiau vandens.

Privalumai ir trūkumai:

Vandens gėrimas gali padėti suaktyvinti virškinimą ir užkerta kelią dehidratacijai.

Tačiau kai kurie žmonės gali pamiršti išgerti reikiamą kiekį vandens. Be to, kai kuriems labiau patinka kiti gėrimai.

Įvairūs produktai, pavyzdžiui, patogios gertuvės ir skonio stiprikliai gali paversti vandens gėrimą patogesniu ir malonesniu.

2. Negulėkite

Negulėdami užkirsite kelią nevirškinimui ir rėmeniui.

Gulint, skrandyje esanti rūgštis gali pradėti judėti aukštyn ir atgal, o tai sukelia rėmenį.

Todėl žmonės, kuriems skauda skrandį, bent kelias valandas turėtų negulėti ir neiti miegoti, kol skausmas praeis.

Privalumai ir trūkumai:

Tai patogi priemonė žmonėms, kurie atlieka kasdienę veiklą.

Tačiau ši priemonė gali būti netinkama, jei kas nors jaučia skrandžio skausmą tuo metu, kai jie paprastai ilsisi ar miega.

3. Imbieras

Imbieras gali sumažinti pykinimą ir vėmimą nėščioms moterims arba tiems, kuriems taikoma chemoterapija.

Jautrų skrandį turintys žmonės gali dėti imbierą į savo maistą arba gerti imbierų arbatą. Kai kuriuose natūraliuose imbieriniuose limonaduose gali būti pakankamai imbiero skrandžio sutrikimams numalšinti.

Imbierų arbatos galima rasti įvairiuose prekybos centruose ir internete.

Privalumai ir trūkumai:

Tyrimai rodo, kad imbieras gali padėti sumažinti pykinimą nėščioms moterims.

Tačiau didesnės imbiero dozės gali turėti šalutinį poveikį, pavyzdžiui, dujų susidarymą, rėmenį, virškinimo sutrikimus ir diskomfortą pilve.

Prekyboje yra daug įvairių produktų, kurių sudėtyje yra imbiero, ir kurie gali padėti suvaldyti pykinimą. Tarp jų – imbierų arbata, imbieriniai guminukai, ledinukai ir maisto papildai.

4. BRAT dieta

Gydytojai viduriuojantiems žmonėms gali rekomenduoti bananų, ryžių, obuolių tyrės ir džiūvėsėlių (angl. „banana, rice, applesauce, toast“ – BRAT) dietą.

Šie produktai sumažina poreikį tuštintis ir palengvinti viduriavimą.

Kadangi šie maisto produktai yra švelnūs, juose nėra medžiagų, kurios dirgintų skrandį, gerklę ar žarnyną. Todėl ši dieta gali numalšinti audinių sudirginimą po vėmimo, kurį sukelia skrandžio turinyje esančios rūgštys.

Dauguma šių produktų taip pat yra labai maistingi, pavyzdžiui, turi daug kalio ir magnio. Šios medžiagos greitai pakeičia tas, kurios buvo prarastos dėl viduriavimo ir vėmimo.

Privalumai ir trūkumai:

BRAT diena gali padėti sukietinti išmatas ir sumažinti viduriavimą bei dehidrataciją.

Tačiau ši dieta gali būti vartojama ilgą laiką, nes žmogus negaus visų reikalingų maistinių medžiagų.

5. Venkite rūkymo ir alkoholio

Rūkymas ir alkoholio vartojimas gali sukelti virškinimo sutrikimus ir kitas virškinimo trakto ligas, tokias kaip gastroezofaginio refliukso ligą.

Privalumai ir trūkumai:

Metimas rūkyti ir alkoholio vartojimo ribojimas pagerina žmonių gyvenimo kokybę ir sumažina tam tikrų ligų, pavyzdžiui, vėžio, riziką.

Tačiau vengti rūkymo ir alkoholio vartojimo gali būti sunku, todėl asmenims gali prireikti papildomos paramos.

6. Venkite sunkiai virškinamo maisto

Tyrimai rodo, kad šie maisto produktai gali padidinti virškinimo sutrikimų riziką: riebus arba rūgštus maistas, kvietiniai produktai, vaisiai ir vaisių sultys, pavyzdžiui, arbūzas, aštrus maistas.

Privalumai ir trūkumai:

Sunkiai virškinamo maisto vengimas gali palengvinti skrandžio veiklą ir sumažinti diskomfortą bei skausmą. Be to, lengviau virškinamas maistas, pavyzdžiui, vaisiai ir daržovės, yra būtini subalansuotai mitybai.

Tačiau žmonėms, kurie neturi laiko įsigyti šviežio maisto, arba tiems, kurie gyvena „maisto dykumose“ (regionuose, kuriuose žmonės turi ribotą prieigą prie maistingų ir įperkamų produktų), gali būti sunkiau vengti sotesnio ar konservantų turinčio maisto.

7. Maistinė soda

Kai kurie sveikatos priežiūros specialistai teigia, kad maistinė soda gali padėti sumažinti rėmenį ir virškinimo sutrikimus, nes ji mažina skrandžio rūgštingumą.

Privalumai ir trūkumai:

Nors ši priemonė gali padėti nuo skrandžio sutrikimų, jos skonis gali būti nemalonus. Be to, per didelis maistinės sodos kiekis gali paskatinti paviršutinišką ar lėtą kvėpavimą, raumenų trūkčiojimą ir spazmus, viduriavimą, vėmimą, irzlumą.

8. Figos

Figose yra medžiagų, kurios laisvina vidurius, mažina vidurių užkietėjimą ir skatina sveiką tuštinimąsi. Figose taip pat yra junginių, kurie gali padėti palengvinti virškinimą.

Privalumai ir trūkumai:

Jei žmogus viduriuoja, jis turėtų vengti figų dėl vaisiaus vidurius laisvinančio poveikio.

9. Alavijo sultys

Alavijas gali padėti sumažinti dirgliosios žarnos sindromo ir kolito simptomus. Tiesa, tokio poveikio įrodymai yra gana silpni ir reikalauja tolesnių tyrimų.

Privalumai ir trūkumai:

Sveikatos priežiūros specialistai teigia, kad alavijo sultys gali duoti daug naudos, įskaitant palengvinimą nuo šių simptomų: rėmens, vidurių pūtimo ir riaugėjimo, pykinimo ir vėmimo, rūgščių ir maisto atrijimo.

Svarbu atsiminti, kad alavijo vartojimas gali sukelti pilvo skausmą ir spazmus.

Alavijų sulčių galima lengvai rasti prekyboje.

10. Bazilikas

Bazilikuose yra medžiagų, kurios gali sumažinti dujų susidarymą. Jo lapuose taip pat yra daug linolo rūgšties, kuri turi priešuždegiminių savybių.

Privalumai ir trūkumai:

Bazilikų paprastai galima įsigyti maisto prekių parduotuvėse, sodo parduotuvėse ir internete.

11. Saldymedis

Produktai, kurių sudėtyje yra saldymedžio šaknų, gali padėti palengvinti virškinimą. Tačiau ekspertai nėra tikri dėl saldymedžio naudos.

Asmuo, patiriantis skrandžio sutrikimų, gali pabandyti kelis kartus per dieną gerti saldymedžio šaknų arbatą, kol simptomai pagerės.

Privalumai ir trūkumai:

Saldymedžio šaknų arbatos galima rasti internete, tačiau ją galima pasigaminti ir namuose, užpylus vieną arba du arbatinius šaukštelius saldymedžio šaknų verdančiu vandeniu.

Tačiau saldymedis gali turėti šalutinį poveikį, pavyzdžiui, padidinti kraujospūdį ir sumažinti kalio kiekį organizme. Tai gali būti ypač pavojinga tiems, kurie turi aukštą kraujospūdį arba serga inkstų ar širdies ligomis.

12. Ryžiai

Paprasti ryžiai gali būti naudingi tiems, kuriems skauda skrandį dėl dirgliosios žarnos sindromo. Ryžiai taip pat įeina į gydytojų rekomenduojamą BRAT dietą.

Privalumai ir trūkumai:

Ryžių galima įsigyti daugelyje parduotuvių. Tai taip pat dažnai yra vienas pigesnių maisto produktų.

Tačiau yra įrodymų, kad baltųjų ryžių vartojimas gali padidinti metabolinio sindromo riziką. Tiesa, ši rizika padidėja ryžius vartojant reguliariai ar dažnai. Ji neturi įtakos tiems, kurie valgo baltuosius ryžius skrandžio skausmui malšinti.

Patarimai, kaip išvengti skrandžio skausmo

Šie patarimai gali padėti išvengti skrandžio skausmo: valgyti lėčiau, valgyti mažiau riebaus ar perdirbto maisto, sužinoti, kokių produktų netoleruojate arba kokiam maistui esate alergiški, gerti daugiau vandens, jei įmanoma, sumažinti stresą, reguliariai mankštintis.

Tačiau jei žmogui skauda skrandį, ir šis skausmas nepraeina savaime arba trukdo jo gyvenimo kokybei, jis turėtų kreiptis į kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą dėl tyrimų ir gydymo.

Skrandžio skausmą sukeliančios dažnos alergijos ir dažnai netoleruojami produktai

Alergija tam tikriems produktams arba jų netoleravimas gali sukelti skrandžio skausmą ir pilvo pūtimą. Tai dažniausiai būna pienas, žemės riešutai, soja, kviečiai, vėžiagyviai, žuvis, kiaušiniai, glitimas.

Jei asmuo mano, kad jis yra alergiškas arba netoleruoja tam tikrų maisto produktų ar gėrimų, jis turėtų susisiekti su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu, kad aptartų reikalingus tyrimus ir galimus mitybos pakeitimus.

Kada reiktų susisiekti su gydytoju?

Jei asmuo jaučia pilvo skausmą, kuris nepraeina, arba mano, kad tai gali būti kitos ligos simptomas, jis turėtų kreiptis į gydytojus.

Sveikatos priežiūros specialistai gali ištirti skrandžio skausmo priežastį ir, jei reikia, paskirti gydymą.

Žmonės turėtų nedelsdami kreiptis į gydytoją, jei jiems pasireiškia skrandžio skausmas kartu su: stipriu arba staigiu skausmu, prakaitavimu, skrandžio jautrumo ir skausmo padidėjimu, vėmimu krauju arba jei vėmimas atrodo kaip malta kava, lipniomis, kruvinomis arba juodomis išmatomis, pasunkėjusiu šlapinimusi ar tuštinimusi, pasunkėjusiu kvėpavimu, krūtinės skausmu, svorio netekimu arba apetito praradimu, gelta.

Dažnai užduodami klausimai

Čia atsakome į kai kuriuos dažniausiai užduodamus klausimus apie skrandžio sutrikimus.

Ar COVID-19 sukelia skrandžio spazmus?

Tyrimai rodo, kad žmonėms, sergantiems COVID-19, gali skaudėti pilvą.

Kai kuriems žmonėms COVID-19 infekcijos pradžioje pirmiausia gali pasireikšti tokie simptomai kaip viduriavimas, apetito praradimas ir vėmimas, o ne karščiavimas.

Kaip sužinoti, ar turėčiau nerimauti dėl savo skrandžio skausmo?

Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) teigimu, žmogus turėtų nedelsdamas kreiptis į gydytoją, jei jo pilvo skausmas yra labai stiprus arba prasideda staiga.

Žmonės turėtų nedelsdami kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą, pastebėję kitus simptomus, tokius kaip vėmimą krauju, sunkumą šlapinantis ar tuštinantis, krūtinės skausmą, kvėpavimo pasunkėjimą ir geltą.

Kokie yra pilvo skausmo tipai?

Yra įvairių pilvo skausmo klasifikavimo būdų. Kai kurios medicinos institucijos teigia, kad yra trys pagrindiniai pilvo skausmo tipai:

– Visceralinis: tai skausmingas arba mėšlungiškas skausmas, kuris prasideda, kai išsitempia organo sienelėse esantys nervai.

– Parietalinis arba somatinis: aštrus, vietinis skausmas, kurį sukelia parietalinės pilvaplėvės sienelės dirginimas.

– Nepriskiriamas: skausmas kurį smegenys klaidingai identifikuoja kaip kylantį iš vienos vietos, nors iš tikrųjų jis kyla kažkur kitur.

Gydytojai taip pat gali padėti nustatyti pilvo skausmą pagal tai, kurią pilvo dalį jis paveikia arba kaip jis prasideda: staigiai, greitai ar laipsniškai.

Kokia yra pagrindinė pilvo skausmo priežastis?

Dažniausios skrandžio skausmo priežastys nėra labai rimtos ir trunka neilgai. Tai gali būti virškinimo sutrikimai, pavyzdžiui, nevirškinimas, dujų susidarymas, maisto netoleravimas arba vidurių užkietėjimas; infekcijos, įskaitant, skrandžio gripą, šlapimo takų infekciją ir t. t.; menstruacinis ciklas, sukeliantis spazmus ir skausmą dėl ovuliacijos.

Kaip galiu sumažinti pilvo skausmą?

Asmuo gali padėti sumažinti skrandžio skausmą leidžiant skrandžiui pailsėti sumažinant suvalgomo maisto kiekį ir vartojant daugiau paprasto maisto, pavyzdžiui, bananų; palaikant hidraciją; šildant skaudančią sritį su karšto vandens buteliuku arba pabūnant šiltoje vonioje.

Kada turėčiau kreiptis į gydytoją dėl skrandžio skausmo?

Asmeniui, kuriam skauda skrandį, gali tekti pasikonsultuoti su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu šiais atvejais: skrandžio skausmas greitai pablogėja, pilvo skausmas nepraeina arba vis atsinaujina, viduriavimas trunka ilgiau nei kelias dienas, atsiranda netipinės išskyros iš makšties, pasunkėja rijimas, šlapinimasis tampa skausmingas arba dažnesnis ar retesnis, pradeda kristi svoris, atsiranda nemenstruacinis kraujavimas iš makšties arba kraujavimas iš išangės.

Apibendrinimas

Skrandžio skausmą gali sukelti įvairios priežastys, pavyzdžiui, dujų susidarymas ir virškinimo sutrikimai. Tačiau jis taip pat gali būti rimtesnių ligų, tokių kaip žarnyno nepraeinamumas ar apendicitas, požymis. Įvairios naminės priemonės gali padėti sumažinti skrandžio skausmą.

Kitų ligų simptomai gali būti panašūs į virškinimo sutrikimo simptomus. Prieš išbandant šias priemones, asmuo turėtų susisiekti su medicinos specialistu, kad įsitikintų, jog skrandžio skausmas atsiranda dėl virškinimo sutrikimų, o ne dėl rimtesnių sveikatos sutrikimų.

Parengta pagal "Medical News Today" inf.