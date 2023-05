Suskaudo čiurną? Gydytojas patarė, kaip sumažinti skausmą

Čiurnos patempimas – tai trauma, atsirandanti nenatūraliai pasukus pėdą

Paprastai dažniausiai pažeidžiami raiščiai, esantys sąnario išorėje. Jie gali įtrūkti. Simptomai – skausmas, patinimas, jautrumas, mėlynės ir sumažėjęs judesių diapazonas.

„Čiurnos patempimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių raumenų ir kaulų sistemos traumų įvairaus amžiaus žmonėms – tiek sportuojantiems, tiek ne. Dažniausiai tai nutinka dėl netinkamos avalynės. Taip pat nepatogiai nusileidus ant kojos po šokinėjimo ar pasisukimo, vaikščiojant ar mankštinantis ant nelygaus paviršiaus, – sako „Ortopro“ klinikos gydytojas ortopedas-traumatologas Viačeslav Zankin. – Daugelis žmonių patys bando išsigydyti tokius sužeidimus ir nesikreipia į gydytoją. Tačiau jei patempimas sukelia daugiau nei nedidelį skausmą ir patinimą, svarbu pasikonsultuoti su specialistais. Be tinkamos priežiūros galima netekti turėto mobilumo, be to, ateityje trauma, greičiausiai, atsinaujins ir kils dar daugiau problemų“.

Čiurnos traumų anatomija

Dažniausias čiurnos patempimas yra inversinis pažeidimas arba šoninis patempimas. Pėda pasisuka į vidų, pažeisdama išorinius raiščius.

Rečiau pažeidžiami vidiniai raiščiai ir sindesmozė (dviejų blauzdos kaulų – blauzdikaulio ir šeivikaulio – sąnarys). Sindesmonės patempimai, dažniausiai pasitaikantys kontaktinio sporto metu, sukelia lėtinį skausmą, galūnės nestabilumą ir daro įtaką vėlesnių traumų tikimybei.

Sindesmozės patempimai yra labiausiai paplitę, atsirandantys, kai ištempiamos arba plyšta dvi to paties sąnario sausgyslės ar raiščiai.

Kaip gydyti patemptą čiurną

Pirmiausiai teks sumažinti skausmą ir patinimą bei apsaugoti raiščius nuo tolesnių sužalojimų. Paprastai tai reiškia, kad reikia taikyti klasikinį režimą – poilsį, ledą, suspaudimą ir pakėlimą. Jei jaučiate stiprų skausmą ir patinimą, pirmąsias 24–48 valandas kiek įmanoma ilsinkite čiurną. Per tą laiką 15–20 minučių panardinkite pėdą į šaltą vandenį arba ant skaudamos vietos uždėkite ledo paketą.

Kad sumažintumėte patinimą, suspauskite čiurną elastiniu bintu arba kompresine kojine ar kompresiniu įtvaru. Sėdėdami pakelkite koją kuo aukščiau – jei įmanoma, iki klubų. Pirmąsias 24 valandas venkite visko, kas gali padidinti patinimą, pvz., karšto dušo, netrinkite.

„Norint pilnai atsigauti po traumos, turėsite atkurti normalų sąnario judesių diapazoną ir sustiprinti raiščius bei atraminius raumenis. Tyrimai parodė, kad žmonės greičiau grįžta prie įprastos veiklos, kai gydant daugiau dėmesio skiriama čiurnos funkcijos atkūrimui – dažnai naudojant įtvarus, elastinius tvarsčius, o ne įmobilizavimą su gipsu ar kitomis priemonėmis. Paprastai judesių diapazono ir tempimo pratimus galite pradėti per pirmąsias 48 valandas ir tęsti tol, kol nebejusite skausmo ir diskomforto.

Pradėkite mankštintis sėdėdami ant kėdės arba grindų. Kai skausmas kiek atlėgs, galite pereiti prie pratimų stovint. Jei jaučiate, kad skausmas nemažėja, iš karto kreipkitės į gydytoją“, – pataria V. Zankin.

Kaip išvengti patempimo?

Jeigu sportuojate, nepamirškite apšilimo, kuris padės išvengti ne tik čiurnos, bet ir kitokių traumų. Neapleiskite tempimo pratimų – kelios minutės ir galbūt apsaugosite save nuo pusantro mėnesio šlubavimo. Be to, pasirūpinkite tinkama, patogia avalyne.

Žinoma, nuo traumų negalima apsisaugoti šimtu procentų, tačiau įdėjus pastangų įmanoma to išvengti. Atminkite, kad atidumas, atsargumas gėdos nedaro.