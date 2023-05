Dažnos, tačiau nemalonios ligos išvengti galima vien pakeitus mitybą: štai, kokius produktus vertėtų vartoti

Liga dažna, tačiau gydytis vengiama

Hemorojus – tiesiosios žarnos liga, kuria bene dažniausiai serga jauni arba vidutinio amžiaus žmonės. Tiesa, moterys su hemorojumi ypač dažnai susiduria nėštumo metu arba po gimdymo.

Hemorojaus simptomai, kuriuos dažniausiai girdi gydytojai: nedidelis kraujavimas, diskomforto jausmas, mazgeliai išangėje, skausmas.

Pajutus pavojingus simptomus, tokius kaip kraujavimas tuštinantis, ypač jei kraujas tamsesnės spalvos, pakitęs tuštinimosi ritmas, išangės srityje atsiradę dariniai, kurių anksčiau nebuvo, būtina kreiptis į specialistą.

Norint išvengti hemorojaus arba palengvinti jo simptomus, padės vaikščiojimas, važinėjimas dviračiu, plaukiojimas – aktyviai veiklai reikėtų skirti bent pusvalandį per dieną. Taip pat svarbu pasirūpinti tinkama mityba, kad ji nesukeltų vidurių užkietėjimo.

Paprastai apie hemorojų įspėja kraujavimas tuštinantis ar ramybės būsenos, mazgeliai ar guzeliai, apčiuopiami išangės srityje, kamuojantis varginantis niežulys ir skausmas, diskomfortas tuštinantis.

Nors šiuos simptomus pajutę žmonės dažnai gėdijasi ar vengia konsultuotis su medikais, gydant hemorojų dažnai užtenka paprastų priemonių: žvakučių, tepalų, geriamųjų vaistų, o kartais tiesiog sureguliuoti mitybą, įtraukiant į ją daugiau skaidulų, kad suminkštėtų išmatos.

Padėti gali tinkama mityba

Esant pirmojo ar antrojo laipsnio hemorojui, skaidulų gausi dieta – efektyviausias būdas sumažinti ligos simptomus.

Patariama valgyti rupią duoną, pilno grūdo produktus, varškę, taip pat daug daržovių ir vaisių, gerti kefyro. Reikėtų vengti alkoholio, kavos, kakavos, riešutų bei maisto, nuo kurio pučia vidurius.

Taip pat vertėtų mažiau vartoti gyvūninės kilmės riebalų, aštraus maisto. Jei šeimoje yra sergančiųjų šia liga, o hemorojus neretai paveldimas, mityba rūpintis vertėtų dar atidžiau: nepamiršti valgyti mažomis porcijomis, daugiau kartų per dieną.

Kas dieną reikėtų išgerti bent du litrus vandens, tinka žolelių arbata ar šviežios sultys. Visi šie gėrimai padeda išvengti vidurių užkietėjimo.

Vidurių užkietėjimas – būklė, kai tuštinamasi rečiau kaip tris kartus per savaitę sausomis, kietomis, sunkiai pasišalinančiomis išmatomis, vargina nemalonūs pojūčiai pilvo apačioje ir kitos bėdos.

Vidurių užkietėjimas gali kamuoti baltos duonos, bandelių, saldumynų mėgėjus, vartojančius mažai daržovių, vaisių, taip pat tuos, kurie geria daug kavos, stiprios arbatos, neatsisako alkoholio, mažai išgeria sulčių ar mineralinio vandens.

Hemorojų lemia ir paveldimumas, ilgalaikis stovimas ar sėdimas darbas, venų ligos, sunkumų kilnojimas, hormonų pokyčiai, ilgas sėdėjimas tualete.

PROCTO-GLYVENOL 400 mg/40 mg žvakutės, N10

PROCTO-GLYVENOL 50 mg/20 mg/g tiesiosios žarnos kremas, 30 g

Nereceptiniai vaistiniai preparatai.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje žvakutėje yra 400 mg tribenozido ir 40 mg lidokaino. 1 g kremo 50 mg tribenozido ir 20 mg bevandenio lidokaino hidrochlorido (atitinka 21,2 mg lidokaino hidrochlorido).

Indikacijos: lokalus simptominis vidinio ir išorinio hemorojaus gydymas.

Vartojimo būdas: vartoti į tiesiąją žarną. Kremu galima tepti išangės sritį.

Dozavimas: vartoti po 1 žvakutę du kartus per parą arba tepti kremo du kartus per parą, ryte ir vakare tol, kol ūminiai ligos požymiai išnyks, paprastai 7 10 dienų. Po to dozę galima sumažinti ir vartoti vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites, jei reikia.

Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei PROCTO-GLYVENOL medžiagai. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkiu kepenų veiklos sutrikimu.

Saugotis, kad nepatektų į akis. Negalima nuryti. PROCTO-GLYVENOL nerekomenduojama vartoti vaikams. PROCTO-GLYVENOL tiesiosios žarnos kremo sudėtyje yra cetilo alkoholio, kuris gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz. kontaktinį dermatitą), metilo parahidroksibenzoato ir propilo parahidroksibenzoato, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

