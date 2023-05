Pusvalandis tualete gali tapti itin nemalonios ligos priežastimi: priminė, kaip sau padėti

Priežasčių – ne viena

Beje, viena gyvenimo būdo liga vadinamo hemorojaus atsiradimo priežasčių – netinkamas žmogaus elgesys tualete. Ilgesnis nei trys minutės sėdėjimas tualete – vienas pagrindinių rizikos veiksnių hemorojui atsirasti, mat stanginimasis tuštinimosi metu ir ilgas sėdėjimas susilenkus ypač veikia išangės audinius.

Kad kamuoja hemorojus, suprasti nesunku: pacientai skundžiasi išangės srityje atsiradusiu deginimo ar niežėjimo pojūčiu, skausmu. Gali užčiuopti ir atsiradusį guzelį. Visgi daugelį į gydytojų kabinetus atveda pastebėtas kraujavimas.

Hemorojui gydyti medikai įprastai rekomenduoja naudoti žvakutes, tepalus ar tabletes, tačiau kartais, uždelsus, prireikia operacijos.

Teigiama, kad Vakarų šalyse hemorojumi serga 4–7 procentai gyventojų, ypač dirbantys sėdimą darbą, mažiau judantys, kilnojantys sunkius svorius. Bene dažniausiai liga pasireiškia 45–65 metų amžiaus žmonėms.

Gydytojai diagnozuoja vidinį arba išorinį hemorojų. Išoriniai hemorojiniai mazgai yra matomi, žmogus jaučia niežėjimą, skausmą, diskomfortą. Vidiniai mazgai yra tiesiosios žarnos viduje ir retai sukelia diskomfortą – dažniausiai jie pasireiškia tik kraujavimu tuštinantis.

Skausmas ir staiga atsiradęs kietas mazgas išangės srityje – ūmaus hemorojaus ar hemorojinio mazgo uždegimo simptomas. Kitas, retesnis, simptomas – padidėjusio hemoroidinio mazgo kritimas iš išangės kanalo.

Pataria nedelsti

Pajutus pirmuosius hemorojaus požymius, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju, mat kuo anksčiau liga nustatoma, tuo paprasčiau ją išgydyti. Nesigydant dėl didėjančių mazgų gali dažnėti ir gausėti kraujavimas, atsirasti skausmas, vis labiau erzinti diskomfortas. Ligai progresuojant, bene vienintelė išeitis – chirurginis gydymas.

Norint palengvinti hemorojaus simptomus, patariama valgyti daugiau vaisių, daržovių ir neskaldytų grūdų. Toks maistas padeda sušvelninti išmatas ir padidinti jų tūrį, kas leidžia sumažinti įtampą tuštinantis.

Hemorojui gydyti namuose galima naudoti nereceptinius kremus arba žvakutes. Šios priemonės padeda palengvinti nemalonius simptomus. Dar vienas patarimas – šiltos vonelės su ramunėlių ekstraktu arba kalio permanganatu, kurias patariama atlikti 2–3 kartus per dieną po 15 min.

Medikai primena: net ir turint polinkį sirgti hemorojumi, rūpinantis mityba (daug skaidulų turintis maistas), higiena (vengiant ilgo stanginimosi tuštinantis), fiziniu aktyvumu (vaikščiojimas, važinėjimas dviračiu, plaukimas), galima ligos išvengti.

