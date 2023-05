Nauja galimybė gydyti nutukimą – skrandžio mažinimas endoskopu

Paskutinis lašas taurėje – dar viena ligos diagnozė

Penkiasdešimtmetį atšventusiai Jolantai, kuri visą gyvenimą kentėjo nuo nutukimo, paskutiniu lašu taurėje buvo dar viena nauja diagnozė – cukrinis diabetas. Moteris pasakoja, kad nuo pat vaikystės buvo „drūta“. „Mamos svoris visada buvo normalus, tačiau mane ji kažkodėl nuo pat mažų dienų permaitindavo. Kol buvau vaikas, antsvoris nevargino. Bėdos prasidėjo paauglystėje. Tada ir pradėjau laikytis įvairiausių dietų. Kol buvau jauna, trumpam laikui kažkiek svorio pavykdavo numesti. Tuo metu sutikau vyrą. Vienas gimdymas, po trejų metų – kitas. Priaugę per nėštumą kilogramai niekur nedingo. Metams bėgant svoris augo, o jo numesti praktiškai nepavykdavo: po eilinės dietos kažkiek kilogramų nukrisdavo labai neilgam. Skanus maistas laimėdavo prieš valią: susigrąžindavau ir numestus kilogramus, ir dar pridėdavau papildomų. Galiausiai pradėjau save raminti, kad, matyt, mano toks konstitucinis kūno tipas: galiu valgyti ar nevalgyti, vis tiek viskas „eina į kūną“. Kaip sakoma, ir nuo morkos, ir nuo oro storėju. Minėjau, kad mama antsvorio neturėjo, tačiau jos seserys buvo apkūnios“, – apie polinkį tukti svarsto Jolanta.

Moteris pasakoja, kad ilgainiui dėl nutukimo atsirado ligų: buvo diagnozuota arterinė hipertenzija, dislipidemija, širdies ritmo sutrikimas. „Prasidėjus premenopauzei svoris ėmė dar sparčiau augti. Nusprendžiau daugiau sportuoti. Tačiau nuo didesnio fizinio krūvio pradėjo skaudėti sąnarius, kraujo spaudimas dar labiau padidėjo, vargino dusulys. Kardiologas pirmiausia man rekomendavo numesti svorio, po to pradėti aktyviau sportuoti. O kaip atsikratyti tų kilogramų? Jaučiausi atsidūrusi uždarame rate. Dietos, badavimas nepadeda, svoris nekrenta, dėl nutukimo atsirado ligos. Kad ligų nebūtų, reikia numesti svorio, sportuoti, bet tos pačios ligos sportuoti ir neleidžia. Paskutiniu lašu tapo dar viena diagnozė – cukrinis diabetas. Pradėjau ieškoti informacijos, kaip kovoti su nutukimu. Internete radau straipsnių apie skrandžio mažimo būdus. Mane sudomino endoskopinis, nes nėra jokių pjūvių, ilgo gijimo ir atitinkamai mažesnė komplikacijų, nepageidaujamų poveikių rizika“, – svorio metimo istoriją atskleidžia Jolanta.

Inovatyvi skrandžio mažinimo procedūra be skalpelio

„Kai svoris ima siekti 150 kg ir daugiau, nepadeda nei dieta, nei intensyvus sportas, ir ne valios trūkumas dėl to kaltas. Kai taip nutinka, be antsvorio žmogus jau turi susirinkęs visą „krepšelį“ gretutinių ligų – diabetą, hipertenziją, podagrą ir pan. Tokiam žmogui badauti nerekomenduojama, o sportuoti jam ne tik, kad sunku, bet ir pavojinga. Išeitis viena – operacija. Tiesa, dauguma apie tai išgirdę, susigūžia iš siaubo, nes mintyse mato – skalpelį, žaizdas pilvo sienoje. Tačiau tai pasenusi informacija. Mokslas gerokai pažengęs į priekį ir nutukusiems žmonėms medikai gali padėti kur kas inovatyvesnėmis priemonėmis“, – sako Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbantis chirurgas ir gastroenterologas Justas Birutis.

„Skrandžio mažinimas endoskopu – inovatyvi procedūra, tačiau Lietuvoje jau jokia naujovė – vien asmeniškai jų esu atlikęs ne vieną. Nauja gal tai, kad skrandis sumažinamas be įprastinių pjūvių skalpeliu, todėl nelieka jokių žaizdų. Procedūros metu, kuri trunka 1–1,5 val., pacientas miega, o tuo metu jam per burną specialiu endoskopu netirpstančiais siūlais skrandis iš maišo formos susiaurinamas į vamzdelį. Taip skrandžio tūris sumažinamas kelis kartus, – operacijos eigą atskleidžia gydytojas J.Birutis. Endoskopu sumažintas skrandžio tūris greičiau užsipildo maistu, tad žmogus greičiau pajaučia sotumą, lėčiau išalksta. To rezultatas – prarasti kilogramai. Skrandžio mažinimas endoskopu ypač pasiteisina tiems, kurių kūno masės indeksas (KMI) yra iki 42: per kelias savaites pacientai netenka 7–10 kg, o per metus – apie 23 proc. kūno masės. Vėliau viskas priklauso nuo papildomų priemonių, kurių žmogus imasi, ir jo motyvacijos“.

„Prieš keletą metų atsiradusi ir sparčiai populiarėjanti skrandžio mažinimo operacijų modifikacija – endoskopinė skrandžio plastika, kuri pasižymi dar mažesniu invazyvumu ir atliekama be jokio pjūvio, pasižymi dideliu efektyvumu ir saugumu. Praėjus dvylikai mėnesių po operacijos pacientai atsikrato iki 70–80 proc. antsvorio, sumažinamos gretutinių ligų komplikacijos ir rizika. Verta žinoti, kad operaciją pacientas gali apmokėti ir pasinaudodamas lizingo paslauga“, – pasakoja vienas šios operacijos pradininkų Lietuvoje Klaipėdos jūrininkų ligoninės pilvo chirurgas dr. Olegas Deduchovas. Pasak O.Deduchovo, iki operacijos su pacientu vyksta konsultacijos, kuriose aktyvų vaidmenį užima gydytoja dietologė. Iki tol paprastai pacientai jau būna išbandę įvairius svorio metimo būdus.

Dar labiau tausojanti, dar labiau saugi

Skrandžio mažinimas endoskopu dėl savo specifikos turi mažiausiai šalutinių poveikių, palyginti su skrandžio mažinimu žiedu, skrandžio apylankos operacija ar marginaline rezekcija, kai chirurginiu būdu pašalinama dalis skrandžio. Taip pat ši inovatyvi procedūra pasižymi mažesne komplikacijų rizika, nėra pooperacinių chirurginių žaizdų.

Gydytojas J.Birutis aiškina, kad endoskopinės skrandžio plastikos metu sumažinamas skrandžio tūris, bet paviršiaus plotas išlaikomas. Taip nesutrikdoma ir visa žmogaus fiziologija: mikroelementų, fermentų gamyba. Priešingai, nei klasikinės bariatrinės chirurginės operacijos, kada suformuojant mažą skranduką yra atjungiama dalis skrandžio, endoskopinės skrandžio sulankstymo procedūros metu išlaikoma virškinimo anatomija, kas po operacijos leidžia anksti diagnozuoti skrandžio patologinius pakitimus, onkologines ligas.

Be to, pagal visas tarptautines rekomendacijas chirurginė operacija gali būti atliekama pacientams iki 65-erių metų. O endoskopinei skrandžio mažinimo intervencijai nėra amžiaus cenzo. Ji gali būti atliekama visiems, sulaukusiems 18 m. ir vyresniems pacientams, kurių KMI didesnis nei 30.

Tam, kad svoris sumažėtų ir negrįžtų, vien skrandžio mažinimo neužtenka

Skrandžio mažinimas endoskopu – tik kelio pradžia, nes, norint ilgalaikių rezultatų, rekomenduojama peržiūrėti mitybos racioną, stengtis daugiau judėti, kad mažėtų ne tik svoris, bet ir dėl viršsvorio galinčių išsivystyti gretutinių ligų rizika. Kai padėtis stabilizuojasi, galima pereiti prie įprastinio neriebaus bei nesaldaus maisto ir mėgautis gyvenimu. Svarbu pasiryžti ne tik procedūrai, bet ir naujam judresniam, kokybiškesniam gyvenimo būdui po jos – ir gyvenimui, kuriuo mėgautis bus galima dar ilgai.

Gydytojų kontaktai, norintiesiems pasikonsultuoti dėl skrandžio mažinimo endoskopu:

justas.birutis@gmail.com

o.deduchovas@gmail.com