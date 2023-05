Kauno klinikų medikai gelbsti net gimti nespėjusias gyvybes

„Priežastys gali būti įvairios: tiek vaisiaus genetinės ligos, tiek jo raidos patologijos, daugiavaisis nėštumas, – sako gydytoja akušerė-ginekologė, Kauno klinikų Vaisiaus medicinos centro vadovė prof. dr. Eglė Machtejevienė. – Mes siekame detaliai ištirti vaisių, informuoti šeimą apie galimybes gydyti, teikiame visą informaciją, kas laukia iki gimdymo ir po gimimo, kur ir kaip turi vykti gimdymas, kad būtų suteikta visa reikalinga pagalba“.

E.Machtejevienė priduria, kad tam tikrų intervencijų kartais prireikia dar nėštumo metu. Siekiama išgelbėti vaisių arba norima padėti jam gimti kuo sveikesniam.

„Tai yra retos įgimtos vaisiaus ligos. Dėl to jų diagnostika ir gydymas yra atliekamas vaisiaus medicinos centruose. Šie centrai dažniausiai būna specializuoti, visoje šalyje veikia vos 1 arba 2, nes reikalinga speciali tam skirta medicininė įranga bei labai aukšto lygio specialistų kvalifikacija.

Tai gali būti gydytojai akušeriai-ginekologai, genetikai, neonatologai, vaikų chirurgai, vaikų kardiologai, neurologai ir kitų sričių medikai, priklausomai nuo vaisiaus patologijos. Reiškia, kad įsijungia daugiadisciplininė komanda“, – paaiškina E.Machtejevienė.

Išgelbėja tuos, kurie anksčiau žūdavo

Gydytoja pasakoja, jog vaisiaus medicina – palyginti jauna akušerijos atšaka. Jos plėtotę lemia medicinos pasiekimai ir tobulėjančios diagnostikos galimybės.

„Įvairias patologijas galime nustatyti vis anksčiau. Praeityje neturėjome tokių galimybių diagnozuoti ir padėti vaisiams. Jie nustodavo vystytis ir žūdavo gimdoje arba mirdavo netrukus po gimdymo.

Su šiuolaikinėmis galimybėmis galime diagnozuoti ir ieškoti būdų padėti. Pavyzdžiui, dvyniai, kurie turi bendrą placentą ir kraujotaką, vystantis dvynių transfuzijos sindromui, žūsta nė negimę, jeigu nėra imamasi veiksmų nėštumo metu. Netenkame dviejų vaisių.

Atlikdami minimaliai invazyvią operaciją lazeriu, placentą padalijame abiem vaisiams. Rezultatas – turime du sveikus augančius vaikus“, – pasakoja E.Machtejevienė.

Svarbūs užsienio kolegos

Anot jos, dirbant su retomis ligomis ypač svarbus tarptautinis bendradarbiavimas. Todėl Baltijos ir Šiaurės šalių vaisiaus medicinos specialistai priklauso bendram tinklui.

Medikai gali pasitarti su kolegomis užsienyje, o kartais ir išsiųsti pacientę jų globai.

„Kai kurios medicininės intervencijos ir gydymas negali būti atliekamas mūsų centre, nes Lietuvoje tam tikromis retomis ligomis serga labai nedaug vaisių, todėl pagalba jiems teikiama ten, kur sutelkta patirtis gydant šias patologijas ir rezultatai geri. Esame nedidelė šalis, tad labai svarbi kooperacija su kitomis valstybėmis.

Dalį savo pacientų siunčiame, pavyzdžiui, į Stokholmo arba Kopenhagos ligoninių Vaisaus medicinos centrus. Patys taip pat atliekame intervencijas, kur esame sukaupę labai didelę patirtį. Viena tokių – intrauterinis kraujo perpylimas“, – teigia E.Machtejevienė.

Partneriai – neeiliniai. Skandinavijos šalyse naujagimių išgyvenamumo rodikliai vieni geriausių pasaulyje. Lietuva neatsilieka.

„Stengiamės teikti aukščiausią medicininę pagalbą, kad vaisius gimtų kuo sveikesnis, naujagimių gyvenimo kokybė būtų kuo geresnė“, – pabrėžia E.Machtejevienė.

Gegužės 11–12 dienomis Kaune vyko vaisiaus medicinos temai skirta mokslinė praktinė konferencija „Annual Meeting of the Nordic Network of Fetal Medicine“.

Jos metu tarpusavyje patirtimi dalijosi Baltijos ir Šiaurės šalių genetikai, patologai, neonatologai, vaikų chirurgai, žinoma, ir vaisiaus medicinos specialistai.

„Didžiuojamės, kad šitas susitikimas vyko Kaune. Vadinasi, Šiaurės šalys Kauno klinikų Vaisiaus medicinos centrą pripažįsta kaip lygiavertį partnerį. Šis susitikimas pirmą kartą vyko Baltijos šalyse“, – įvertinimu Kaunui džiaugiasi prof. E.Machtejevienė.