Gydytoja įspėjo: šie žmonės turi didesnę riziką susirgti nagų grybeliu – kaip apsisaugoti?

Kas yra nagų grybelis?

Nagų grybelis, dar vadinamas onichomikoze, yra labiausiai paplitusi grybelinė infekcija, kurią sukelia įvairūs grybeliai – dermatofitai, mielės ir pelėsiai. Liga prasideda nežymiu spalviniu nago pakitimu – pabalimu ar pageltimu, paprastai ties nago krašteliu. Ligai progresuojant, didėja pažeidimo plotas, vėliau visa nago plokštelė pagelsta, praranda skaidrumą, sustorėja, trupa.

Nagų grybelis dažniausiai pažeidžia kojų nagus ir gali paveikti nuo vieno iki visų nagų, priklausomai nuo infekcijos plitimo greičio. Neretai iš nagų grybelis išplinta ir į tarpupirščius bei padus. Tačiau gali nutikti ir atvirkščiai – pėdų odos grybelis gali išplisti į nagus. Bet kokiu atveju, negydomas nagų grybelis gali plisti ir kitose kūno srityse, pavyzdžiui, pažeisti rankų nagus, plaštakų odą.

Rizikos faktoriai susirgti nagų grybeliu

Grybelinė nagų infekcija gali išsivystyti bet kokio amžiaus žmonėms, tačiau dažniausiai ji pasireiškia vyresnio amžiaus žmonėms, ypač turintiems gretutinių ligų (kojų kraujotakos sutrikimą, cukrinį diabetą). Dėl senėjimo procesų nagai natūraliai tampa trapesni ir sausesni, dažnesni nagų ir odos įtrūkimai, „palengvinantys“ kelią grybelinių infekcijų atsiradimui.

Pagrindiniai rizikos faktoriai, kurie turi įtakos grybelinės infekcijos atsiradimui, yra sutrikusi kraujotaka, senėjimas, anksčiau persirgtos grybelinės ligos, intensyvus prakaitavimas, vaikščiojimas basomis drėgnose bendrose patalpose (pavyzdžiui, baseinai, sporto salės, dušo kambariai), nagų traumos ar pėdų odos pažeidimai, odos ligos (pavyzdžiui, psoriazė), lėtinės ligos (pavyzdžiui, cukrinis diabetas) ir nusilpusi imuninė sistema. Taip pat su nagų grybeliu dažniau susiduria avintys orui nepralaidžius, ankštus batus. Tokios avalynės dėvėjimas skatina didesnį prakaito išsiskyrimą ir sukuria drėgną šiltą aplinką, puikiai tinkančią nagų grybelio vystymuisi.

Įdomu tai, jog kojų nagų grybelinė infekcija gali turėti ir genetinę predispoziciją – t.y. kai kurie žmonės dėl tam tikrų savybių (pvz., didesnio pėdų prakaitavimo) tiesiog labiau linkę į grybelines infekcijas nei kiti. Taigi, jei su nagų grybeliu susidūrėte jauname amžiuje, tikėtina, kad turite genetinį polinkį lengviau užsikrėsti nagų grybeliu.

Kur galima užsikrėsti nagų grybeliu?

Nagų grybeliu užsikrėsti galima beveik visur! Aplinkoje randama labai daug grybelių rūšių, tad lengvai galime užsikrėsti net ir švariose, prižiūrimose viešose vietose: baseinuose, SPA centruose, sporto klubuose, pirtyse, batų parduotuvėse. Tačiau, ar grybelis sukels nagų pažeidimą, labai priklauso nuo žmogaus organizmo.

Ar nagų grybelio atsiradimui gali turėti įtakos gelinis nagų lakavimas?

Pastebima, jog su didesne nagų grybelio rizika susiduria žmonės, nuolatos lakuojantys nagus. Nors gelinis lakavimas yra pastarųjų metų tendencija, svarbu žinoti, kad nagų lakas blokuoja šviesą ir sukuria palankesnę aplinką grybelio augimui. Tai nereiškia, jog turėtumėte nelakuoti nagų, tiesiog svarbu tarp nagų lakavimo daryti pertraukas, o, nuvalius laką, atidžiai apžiūrėti nagus.

Kas nutiks jei nagų grybelis nebus gydomas?

Kiekvienas žmogus turi pasirinkimą – gydyti nagų grybelį ar ne. Tačiau, nusprendus nesigydyti, galima susidurti ne tik su estetiškai nepatrauklia nago išvaizda, tačiau ir su rimtesnėmis komplikacijomis – antrinėmis odos ar poodžio infekcijomis, dėl kurių pažeistos sritys patinsta, parausta, šlapiuoja, pasidengia šašais, skauda.

Nagų grybelio yra lengviau išvengti, nei jį gydyti

Efektyviausias nagų grybelio gydymas

Vienas efektyviausių šiuolaikinių grybelio gydymo būdų yra gydymas lazeriu. Gydymo lazeriu procedūros greitos, saugios ir be šalutinio poveikio. Grybelis sugeria lazerio skleidžiamą šviesą, paverčia ją karščiu ir žūsta. Tai puiki išeitis norint išvengti medikamentinio gydymo ar net skausmingo chirurginio nagų plokštelių šalinimo.

