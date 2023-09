Šiauliuose – ypatinga pacientė: modernią operaciją atliko 101 metų senolei

Taikyta moderni metodika

Garbingo amžiaus senjorė namie griuvo ir patyrė traumą. Atlikus rentgeno tyrimą diagnozuotas šlaunikaulio kaklo lūžis. Kaip ir daugumai pacientų, kuriems diagnozuojamas šlaunikaulio lūžis, nuspręsta atlikti klubo sąnario endoprotezavimo operaciją skubos tvarka.

Operacija, trukusi apie 30 minučių, atlikta taikant dalinę nejautrą. Šis nuskausminimo būdas mažiau rizikingas vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems bet kokia invazija kelia riziką. Ypač tuo atveju, kai diagnozuojama ir gretutinių ligų.

Po operacijos šimtametė savaitę buvo ligoninėje, kur ją konsultavo terapeutas, reabilitologas, kineziterapeutas. Gydant vyresnius pacientus labai svarbus komandinis darbas: gydytojai, slaugytojos, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutai stengiasi ligoniui padėti, kad jis kuo greičiau grįžtų į visavertį gyvenimą.

Medikus ir pacientus džiugina tai, kad po šios operacijos jau kitą dieną ligonis gali stotis, minti koją pilnu svoriu, vaikščioti. Taip pat lengvesnė tokio ligonio pooperacinė priežiūra, jis daug greičiau grįžta į visavertį gyvenimą.

Gydytojas ortopedas-traumatologas prisimena, kad prieš dešimtmetį, dauguma ligonių, patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžį, visoje Lietuvoje buvo operuojama, darant sintezę sraigtais.

„Būdavo atliekama osteosintezė, kai paties ligonio kaulas susukamas specialiais sraigtais. Po šios operacijos reikėdavo laukti tris-šešis mėnesius, kol varžtais sutvirtinti kaulai sugydavo. Daliai ligonių kaulas nesugydavo, tekdavo daryti pakartotines operacijas. Ilgas vaikščiojimas su ramentais, negalėjimas pilnai priminti kojos vyresnio amžiaus žmogui labai apsunkindavo kasdienybę“, – prisimena gydytojas G. Mickevičius vyresniųjų kolegų patirtį.

Mokėsi Švedijoje

Daugiau nei prieš 10 metų Respublikinės Šiaulių ligoninės ortopedas-traumatologas Gintautas Mickevičius dalyvavo Lundo universitete, (Švedija) vykusiuose mokymuose. Jų metu sužinojo, kad dauguma vyresnių šlaunikaulio kaklo lūžį patyrusių pacientų Švedijoje protezuojami.

Jų pavyzdžiu pasekė šiauliečiai ir vieni pirmųjų šalyje nusprendė visus vyresnius nei 60 metų žmones, esant šlaunikaulio kaklo lūžiui, protezuoti.

Per metus tokių klubo endoprotezavimo operacijų, trunkančių nuo 30 minučių iki dviejų valandų, atliekama nuo 80 iki 100. Per dešimtmetį šlaunikaulio kaklo lūžius patyrusiems žmonėms atlikta per 900 klubo sąnario endoprotezavimo operacijų. Operacijų kokybė gerėjo ir todėl, kad ligonių kasos centralizuotai pradėjo pirkti specialius „Bipolar“ endoprotezus, kurie sumažino pooperacinių komplikacijų dažnį dėl nestabilumo ir pagreitino operacijų trukmę.

Sąnarių endoprotezai yra skirtingų dydžių, parenkami kiekvienam pacientui individualiai. Šiuo metu varžtais tvirtinami kaulai tik jauniems žmonėms, patyrusiems šlaunikaulio kaklo lūžį.

Pasak gydytojo G. Mickevičiaus, tokios traumos jauniems, iki 50 metų žmonėms, nutinka retai. Dažniausiai taip susižalojama autoįvykių metu, nukritus nuo dviračio ar iš aukščio. Jauniems žmonėms varžtais sutvirtinti kaulai sugyja greičiau.

Su amžiumi prastėja žmonių kraujotaka, dėl ko šlaunikaulio kaklo lūžio gijimas labai blogėja. Atliktos įvairios mokslinės studijos ir pastebėta, kad apie 25–40 proc. vyresnio amžiaus žmonių šlaunikaulio kaklo lūžiai nesugyja. Ortopedas traumatologas G. Mickevičius džiaugiasi įdiegta nauja gydymo metodika, kurios dėka per dešimtmetį pagelbėta išties dideliam būriui žmonių.

Šlaunikauliai dažniau lūžta vyresniems

Dažniausiai dėl šlaunikaulio kaklo lūžio į ligoninę atvyksta vyresni – per 70 metų turintys pacientai, kuriems dažniausiai ir įvyksta ši trauma. Dažniau šie lūžiai įvyksta moterims, nei vyrams.

„Manoma, jog moterims yra didesnė rizika susilaužyti šlaunikaulį dėl osteoporozės, kuria dažnai susergama pomenopauziniu laikotarpiu, kai ir kaulai pasidaro trapesni, ir lūžta lengviau“, – sako gydytojas ortopedas traumatologas G. Mickevičius ir pastebi, kad per pastaruosius 25 metus šlaunikaulio lūžių daugėjo, manoma dėl ilgesnės žmonių gyvenimo trukmės ir mažėjančio fizinio aktyvumo.