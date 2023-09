Dantų skausmas gali perspėti ir apie mirtiną su dantimis nesusijusią ligą: šito nevalia ignoruoti

Vilniaus „InMedica“ klinikos gydytoja odontologė Ingrida Vasiliauskienė teigia, kad pas gydytoją odontologą svarbu apsilankyti atsiradus net ir mažiausiam simptomui, nes laiku diagnozuota liga užkerta kelią tolimesnėms komplikacijoms.

„Dantų skausmas gali būti įvairių rūšių: aštrumas, jautrumas temperatūrai, dažniausiai signalizuoja apie danties įskilimą, nudilimą ar ėduonies pažeidimą. Chroniškas skausmas jaučiamas, kai pažeidžiamas danties nervas, o tvinkčiojimas yra būdingas pūlingai infekcijai, dėl kurios gali patinti veidas, pakilti temperatūra. Tuo metu viso žandikaulio skausmas gali pasireikšti dėl protinių dantų dygimo ar dantų griežimo“, – pasakoja I.Vasiliauskienė.

Kokios būklės gali išprovokuoti danties skausmą?

Skausmas gali atsirasti dėl labai įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dantenų uždegimo – gingvito, atsirandančio bakterijoms susikaupus ir virtus akmenimis. Tada dantenos pradeda kraujuoti, juntamas blogas burnos kvapas, kartais ir jautrumas šalčiui ar karščiui. Laiku negydomas dantenų uždegimas gali išsivystyti į kaulinio audinio uždegimą – periodontitą ir baigtis dantų paslankumu bei jų netekimu.

Taip pat dažnai skausmą išprovokuoja dantų ėduonis – kariesas, kuris vystosi, kai apnašose esančios bakterijos skaido cukrų ir išskiria rūgštis, tirpinančias danties audinius. Pradinėje ėduonies stadijoje simptomų pacientas gali ir nejusti.

„Laiku negydant danties ėduonies išsivysto nervo uždegimas – pulpitas. Dantyje stebimas kietųjų danties audinių praradimas, juntama ertmė, kurią krapštant pasireiškia ūmus skausmas tam tikrame taške. Tokiais atvejais ramybės būsenoje ar vakare, nakties metu gali pasireikšti savaime užeinantis pulsuojantis vidutinis ar stiprus skausmas“, – pasakoja gydytoja odontologė.

Žinoma, nuolatinis ar praeinantis skausmas gali atsirasti ir dėl danties įskilimo bei traumų. Dažnai tai atsitinka dėl temperatūrų skirtumų, pavyzdžiui, geriant karštą kavą ir valgant šaltus ledus, arba kramtant kietą maistą. Be to, ūmaus, plintančio į ausį ar smilkinio sritį ar net peraugančio į stiprų galvos skausmą priežastis gali būti retinuotas (nepilnai išdygęs) protinis dantis.

Verta nepamiršti, kad spartesnį dantų nusidėvėjimą, jų jautrumą ar veido raumenų įtampą gali išprovokuoti griežimas dantimis, kurio didelė dalis pacientų nejaučia.

Danties skausmą sukelti gali ir kiti organizmo sutrikimai

I.Vasiliauskienė pabrėžia, kad mūsų kūnas yra sistema, kurioje viskas tarpusavyje yra susiję, todėl kartais danties ar žandikaulių skausmus gali sukelti su dantimis nesusijusios ligos.

„Pavyzdžiui, stenokardijos priepuolio metu skausmas gali plisti į apatinio žandikaulio kairę pusę. Miokardo infarktu skausmas būna ūmus ir aštrus kairiajame apatinio žandikaulio kampe ir plinta į petį, kaklą, nugarą, gali nuolat stiprėti. Taip pat trišakio nervo neuralgijai būdinga vienpusis skausmas, kurio lokalizacija atitinka vieną iš trišakio nervo šakų ir dažnai pacientas jaučia jo plitimą ir veide. Tokiais atvejais, būdingi skausminiai priepuoliai, kurie apibūdinami kaip „dūris peiliu“, „nupurtymas elektros srove“, „šaudančio pobūdžio“, o sergant sinusitu, gali varginti ilgas, bukas skausmas viršutinio žandikaulio galinių dantų grupėje“, – pastebi gydytoja odontologė.

Danties skausmą išprovokuoti gali tokios būklės kaip migrena, ausies uždegimas, virusiniai susirgimai, tokie kaip herpetinė infekcija, navikinės ligos, seilių liaukų ligos, pavyzdžiui, Sjogren sindromas, vitamino B12 stoka ar patirta smegenų trauma. Svarbu suprasti, kad tinkamai surinkta ligos istorija bei atlikti diagnostiniai tyrimai padeda tiksliai nustatyti danties skausmo priežastį.

Tiesa, kartais žmogui yra sunku nurodyti kurį iš dantų skauda, kadangi jie yra arti vienas kito, todėl dėmesį atkreipti reikėtų į bet kokį dantų skausmą ir visus atsiradusius simptomus. Atvykus pas odontologą jis įvertins simptomų rimtumą ir pasiūlys reikiamą gydymą ar konsultaciją su kitos srities specialistu.

Kaip elgtis, kai dantį pradeda skaudėti staiga?

Jei skausmas ištiko netikėtai, pavyzdžiui, nakties metu ar savaitgalį, malšinti nemalonius pojūčius galima dedant ledo kompresą bei skalaujant burną druskos tirpalu. Taip pat, jei yra galimybė, padėti gali skalavimas iš ramunėlių, medetkų ar šalavijų pasigamintu nuovirais. Su skaudančia puse reikėtų nekramtyti maisto ir išsivalyti tarpdančius. Tuo metu vaistai nuo skausmo gali laikinai sumažinti simptomus, bet jais nereikėtų piktnaudžiauti.

„Svarbu žinoti, kad tokiais atvejais pakenkti gali dedamas šiltas kompresas, kadangi šiluma skatina bakterijų dauginimąsi, todėl uždegimas tik didėja. O spiritinis kompresas ar česnako skiltelės laikymas prie skaudamo danties gali nudeginti gleivinę“, – perspėja I. Vasiliauskienė.

Ji priduria, kad jei skausmas yra nepakeliamas, o pas odontologą apsilankyti nėra galimybės, reikėtų vykti į ligoninės priimamąjį, kur bus suteikta pagalba.

Tam, kad pavyktų užkirsti kelią skausmui ir burnos ertmės uždegimams, svarbu nepamiršti ryte ir vakare gerai išsivalyti dantis, o jei to nepavyksta padaryti su rankiniu šepetėliu, naudoti ultragarsinį ar joninį. Taip pat svarbu kruopščiai išsivalyti tarpdančius – naudoti dantų siūlą, tarpdančių šepetėlius ar krapštukus, nepamiršti nusivalyti liežuvio. Žinoma, vertėtų vengti užkandžiauti saldžiu, daug angliavandenių turinčiu maistu.

Jei skausmą sukelia dantų griežimas, gydytoja odontologė pataria investuoti į dantų kapas ar treinerius, kuriuos galima naudoti nakties metu.

Svarbu nepamiršti, kad reguliarus apsilankymas pas odontologą kartą per metus ir profesionalios burnos higienos atlikimas 1–2 kartus per metus gali padėti užkirsti kelią uždegimams ir dantų ligoms. Be to, burnos higienistas pacientą apmoko, kaip taisyklingai valyti dantis bei parenka individualios dantų priežiūros priemones.