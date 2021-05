„Camelia“ pirmojo ketvirčio algų mediana – didžiausia tarp kitų vaistinių tinklų

„Būdami vienas didžiausių vaistinių tinklų Lietuvoje, visuomet siekiame užtikrinti, kad kiekvienas mūsų komandos narys jaustųsi saugiai dėl savo finansinės padėties. Tą mums leidžia padaryti tiek mokamas didžiausias vidutinis darbo užmokestis, kuris naujausiais „Rekvizitai.lt“ duomenimis siekia 1791,72 Eur, tiek aukščiausia visą darbo dieną „Camelia“ vaistinėse dirbančių darbuotojų atlyginimų medianą tarp didžiausių konkurentų. Remiantis naujausiais duomenimis, sausio–kovo mėnesiais ji yra beveik 10 proc. didesnė už antroje vietoje esantį vaistinių tinklą. Džiaugiamės tokiais pasiekimais“, – komentuoja A. Budrikienė.

Palanki atlygio sistema

„Nemuno vaistinės“ generalinė direktorė sako, kad darbo užmokestis vis dar yra vienas pagrindinių veiksnių, motyvuojančių žmones dirbti, todėl jam įmonė skiria didžiausią dėmesį.

„Darbuotojų finansinei motyvacijai užtikrinti, pernai vaistinių tinkle įdiegėme vieningą darbo užmokesčio sistemą, dėl kurios visiems farmacijos specialistams mokamas vienodas bazinis atlyginimas. Tiesa, darbuotojai ir toliau gauna priedus už pasiektus darbo rezultatus, o tai reiškia, kad visi jie turi vienodas sąlygas užsidirbti, o uždarbio ribų nėra – viskas priklauso nuo įdėtų pastangų“, – pasakoja A. Budrikienė.

„Camelia“ vadovė pažymi, kad didžiausios medianos tarp vaistinių tinklų išlaikymas rodo, kad aiški užmokesčio sistema skatina žmones dirbti efektyviau. „Orų ir sąžiningą atlyginimą gaunantis darbuotojas jaučiasi vertinamas, todėl yra linkęs daug labiau įsitraukti į įmonės veiklą, augti bei tobulėti ir siekti bendrų organizacijos tikslų. Dėl to kiekvienas įmonės klientas gauna geriausią aptarnavimo patirtį, o įmonė gali pelningai dirbti.“

Motyvuoja ne tik užmokestis

Vis dėlto, skatinti darbuotojus vien didesniu užmokesčiu ir priedais nepakanka. Ne mažiau svarbios ir kitos motyvacinės priemonės.

„Į savo darbuotojus žiūrime kaip į visaverčius partnerius, o ne darbinių funkcijų vykdytojus, todėl stengiamės sukurti jiems kuo palankesnę darbo aplinką. Esame sąžiningi su savo komanda, mums labai svarbi jų nuomonė ir priklausymo kolektyvui pojūtis. Juk nuo vaistininko emocinės būsenos ir elgesio priklauso, kaip jausis klientas atėjęs į vaistinę ir ar norės čia sugrįžti dar kartą“, – sako A. Budrikienė.

„Camelia“ vadovė pasakoja, kad darbuotojams taikomos specialios nuolaidos „Camelia“ vaistinėse ir sveikatos paslaugas teikiančiose partnerių įstaigose, tarp jų ir didžiausiame šalyje medicinos klinikų tinkle. Taip pat visi vaistininkai turi galimybę dalyvauti sprendimų, susijusių su vaistinių darbu, priėmime.

„Siekiame būti lankstūs derindami įmonės ir darbuotojų interesus. Nuolatos įsiklausome į savo komandos narių nuomonę ir į ją atsižvegiame priimdami su vaistinių veikla susijusius sprendimus. Taip pat bendrovėje veikia vidinių mokymų sistema, leidžianti užtikrinti visus specialistų kvalifikacijos kėlimui reikalingus mokymus organizacijos viduje. Be to, vykdome įvairias pripažinimo programas, kad viešai būtų pastebėtas kiekvienas nusipelnęs darbuotojas, organizuojame konkursus. Iš to, kaip aktyviai žmonės dalyvauja mūsų veiklose, matome, kad jiems tai patinka ir yra naudinga“, – priduria A. Budrikienė.