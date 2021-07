Pasak NVSC specialistų, tendencijos protrūkių kreivėje yra geresnės, nei buvo galima tikėtis, tačiau, anot jų, Delta atmainos, dar vadinamos indiškąja, atvejai gerėjančia epidemiologine situacija verčia džiaugtis su atsarga.

„Tendencijos tikrai yra geros. Vakcinacija lėmė, kad šiandien galime kalbėti apie keliasdešimties naujų atvejų paros vidurkį per pastarąją savaitę ir svariai sumenkusį protrūkių skaičių. Vis dėlto, įvertinus situaciją dėl Delta atmainos, kuri yra greičiau perduodama, būtina spartinti vakcinaciją, kad kuo daugiau žmonių įgytų imunitetą. Moksliniai duomenys jau įrodo, kad vakcina veiksminga prieš Delta atmainą“, – primena epidemiologai.

Iš viso šiuo metu Lietuvoje registruoti 23 Delta atmainos, kurią Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) yra priskyrusi prie susirūpinimą keliančių atmainų, atvejai. Jie registruoti Vilniaus, Utenos, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ir Alytaus apskrityse.

Dvejose apskrityse – Vilniaus ir Utenos – stebimas vidinis šios atmainos plitimas, t. y. užsikrėtę asmenys nurodo nesilankę užsienyje ir nebendravę su iš užsienio grįžusiais žmonėmis.

Protrūkių žemėlapis „traukiasi“

Praėjusią savaitę Lietuvoje 80-čia proc. sumažėjo aktyvių protrūkių, registruotų gamybos įmonėse. Jų specialistai užfiksavo du, kai savaitę prieš tai – 10.

Taip pat 26-ąją metų savaitę per pusę mažiau protrūkių epidemiologai registravo prekybos sektorius įmonėse – nustatyti du protrūkiai, kai, tuo metu, 25-ąją metų savaitę tokių protrūkių buvo fiksuoti keturi. Be to, praėjusią savaitę mažėjo ir protrūkių, registruotų maisto pramonės, statybų sektoriuose.

Tuo metu, gydymo įstaigose, taip pat logistikose sektoriuose registruotų protrūkių skaičius praėjusią savaitę nepasikeitė, atitinkamai registruoti trys ir vienas aktyvūs protrūkiai, kaip ir savaitę prieš tai.

Koronavirusinės infekcijos protrūkių žemėlapyje, praėjusios savaitės pabaigos duomenimis, nebeliko aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, kurie būtų registruoti siuvimo, baldų gamybos ir prekybos, įmonėse, taip pat paslaugų sektoriuje.

Bendrai praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje fiksuota 18 aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, savaitę prieš tai – 46 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, 24-ąją metų savaitę – 88 protrūkiai, 23-ąją metų savaitę – 138 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, 22-ąją metų savaitę – 212 protrūkių, 21-ąją metų savaitę – 331 protrūkis, 20-ąją metų savaitę – 386 protrūkiai, 19-ąją metų savaitę – 448 protrūkiai.

NVSC primena, kad protrūkis – tai staigus užkrečiamųjų ligų išplitimas, apėmęs riboto skaičiaus žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, t. y. du ir daugiau tarpusavyje susiję ligos atvejai laiko ir vietos požiūriu.

Specialistai primena, kad Lietuvoje vykdoma masinė vakcinacija, tad visi asmenys, sulaukę 16 metų, raginami registruotis skiepui internetu www.koronastop.lt arba, jeigu nėra galimybės to padaryti, skambinti Karštosios linijos numeriu 1808.

Be to, Europos vaistų agentūrai leidus „Comirnaty“ vakcina nuo koronaviruso skiepyti 12–15 metų asmenis, šios amžiaus grupės vakcinacija jau vykdoma ir Lietuvoje. Registruoti vaikus skiepijimui gali tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai.