Per 6 pastarąsias dienas Panevėžyje nustatyti 6 COVID-19 atvejai. Panevėžio rajone per pastarąsias 5 dienas nustatyti 7 atvejai. Per tą patį laiką kituose krašto rajonuose nenustatyta nė vieno koronaviruso atvejo.

Pastebima, kad virusas paguldo vis daugiau jaunų žmonių.

Prieš 10 dienų 14 metų panevėžietė moksleivė pasijuto blogai. Jai pakilo temperatūra, kamavo kosulys. Po 5 dienų atliktas tyrimo testas buvo teigiamas. Mergaitė neskiepyta, nežinojo, kur galėjo apsikrėsti, o dabar izoliuojasi namuose.

Metais vyresnei – 15 metų panevėžietei moksleivei prieš 5 dienas taip pat nustatytas koronavirusas. Abu atvejai tarpusavyje nesusiję, mergaitės nedraugauja. 15-metė taip pat nežino, kur galėjo užsikrėsti, kontaktų nenurodo. Ji – nepaskiepyta.

Nuo paauglio sūnaus užsikrėtė 42 metų panevėžietė. Ji paskiepyta viena „Pfizer“ vakcinos doze. Moteris pirmuosius požymius pajuto prieš 6 dienas, o koronavirusas patvirtintas prieš 4 dienas.

Jau pilnametis, 18 metų, panevėžietis, vos pajutęs pirmuosius simptomus suprato, kad apsikrėtė nuo draugo. Jiedu buvo susitikę pabendrauti. Jaunuolis neskiepytas, liga jam nustatyta prieš 4 dienas.

Panevėžio rajone gyvenanti 5 asmenų šeima prieš 10 dienų keliavo po Lietuvą, daugiausia po Zarasų rajoną. Pirmoji blogai pasijuto 62 metų močiutė. Nuo jos virusą pasigavo ir kiti šeimos nariai – 35 metų motina, 38 metų jos vyras, 8 metų vaikas. Kartu su šeima keliavusi artima 68 metų giminaitė taip pat susirgo. Kokia jų savijauta, nepavyko sužinoti.

Šeima tikina nesuvokianti, kur galėjo užsikrėsti. Visa šeima – nesiskiepijusi. Izoliuojasi namuose.

Panevėžio rajone gyvenantis 17 metų moksleivis tikino jokių simptomų nejautęs, bet pasidaręs testą. Prieš 4 dienas jam patvirtintas koronavirusas. Vaikinas skiepytas viena „Pfizer“ vakcinos doze.

Prieš 4 dienas 60 metų nepasiskiepijusiam Panevėžio rajono gyventojui pakilo temperatūra, pradingo skonis ir uoslė. Kitą dieną jam nustatytas koronavirusas, o kur užsikrėtė, vyras taip pat dievagojasi nežinantis.

Apie naujausius susirgimo atvejus duomenų dar neturima.

Visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Smalinskaitė apgailestavo, kad susirgusieji neteikia informacijos, nesuka sau galvos, nuo ko užsikrėtė, todėl neįmanoma nustatyti kontaktų.