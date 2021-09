Tai – paskutinė galimybė norintiems pasiskiepyti vienos dozės „Janssen“ vakcina NKC lauko palapinėje, nes nuo šiol bus skiepijama NKC skyriuose. Tradiciškai gyventojai ir miesto svečiai bus kviečiami tapti kraujo donorais ir padėti pacientams aukodami visų grupių kraujo, kurio nuolat trūksta gydymo įstaigose.

Tad ketvirtadienį, rugsėjo 30 d., V. Kudirkos aikštėje, prie Vyriausybės mobili NKC komanda dirbs 11.00 – 15.00 val. ir turės 1000 vakcinos dozių. Prireikus šie kiekiai bus papildyti bet kuriuo metu, pažymima NKC pranešime.

Per keturis mėnesius trukusį vakcinacijos turą per Lietuvą mobili NKC komanda teigia paskiepijusi daugiau kaip 24 tūkst. žmonių, surengė daugiau nei 100 vakcinavimo išvykų visoje Lietuvoje, aplankydama įvairius regionus, o kai kuriuos net po tris kartus – Pakruojį, Šiaulius, Šilutę, Kelmę, Mažeikius, Plungę, Tauragę, Pagėgius.

Įvertinus tai, kad Pakruojyje lankytasi tris kartus turo metu, čia paskiepyta daugiausiai žmonių – 963, kas sudaro 17 proc. šio miestelio gyventojų. Statistikos departamento duomenimis, Pakruojyje iš viso gyvena 5 541 žmogus.

NKC direktoriaus Daumanto Gutausko vertinimu, tai viena prasmingiausių ir sėkmingiausių vakcinacijos iniciatyvų Lietuvoje, ženkliai prisidėjusi didinant pasiskiepijusių žmonių skaičių ir pagerinusi šalies vakcinacijos rodiklius.

„Kaip ir buvo skelbta, per rugsėjį surengę 24 išvykas į skirtingas vietoves, mobilios komandos turą užbaigiame simboline data – paskutinę rugsėjo mėnesio dieną sostinėje. Vieta miesto centre pasirinkta neatsitiktinai, nes čia dideli žmonių srautai, aplink daug darboviečių, svečių, visi nuolat kažkur vyksta.

Tad norint pasiskiepyti, tai padaryti bus galima ir per pietų pertrauką, ir vykstant pro šalį į susitikimus, pasitarimus. Su kolegomis kviečiu nepraleisti šios galimybės ir pasimatyti V. Kudirkos aikštėje jau rytoj. Be to, ir orai turėtų būti saulėti“, – kviečia D. Gutauskas.

Jo teigimu, keliaujant per Lietuvą, būtų ir įvairių nutikimų. Pavyzdžiui, viename miestelyje į palapinę užsukęs žmogus nustebo, nes tikėjosi čia rasti barą, o ne vakcinų. Ši vasara buvo karšta, pastovėjus eilėje prireikdavo pagalbos dar ir iki vakcinacijos. Dažniausiai reikėdavo emocinės pagalbos, nes kai kurie žmonės dar vis bijo skiepų.

Pasak D. Gutausko, džiugu tai, kad skiepijant žmones galima suderinti ir tradicinę NKC veiklą – neatlygintinos kraujo donorystės skatinimą. Tad ir šios akcijos metu gyventojai ir miesto svečiai bus kviečiami tapti kraujo donorais bei padėti pacientams aukodami visų grupių kraujo, kurio nuolat trūksta gydymo įstaigose.