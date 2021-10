Praėjusią parą fiksuoti 2285 koronaviruso atvejai, mirė 25, iš kurių 20 buvo neskiepyti

Praėjusią parą nustatyti 2285 nauji COVID-19 atvejai, mirė 25 žmonės, sekmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Iš mirusiųjų pilnai paskiepyti buvo penki asmenys.

Praėjusią parą 647 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, pilnai skiepijimosi schemą baigė 502 gyventojai, o 359 pasiskiepijo sustiprinančiąja doze.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 159 žmonės – 35 mažiau nei ankstesnę parą.

94 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1498 žmonėms.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičius ligoninėse buvo pasiekęs 2,6 tūkstančio.

Praėjusią parą nuo koronaviruso mirė vienas vyresnis nei 30 metų asmuo, du vyresni nei 50 metų, keturi asmenys, kuriems buvo per 60 metų, taip pat šeši žmonės, vyresni nei 70 metų. Devyni mirusieji buvo sulaukę daugiau kaip 80 metų, o trys buvo vyresni nei 90 metų.

Pilnai paskiepytas buvo vienas daugiau kaip 70 metų amžiaus asmuo ir keturi vyresni nei 80-ies.

Iš 5633 žmonių, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 237. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 10 tūkst. 912 mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta apie 1 mln. 795 tūkst. žmonių, pilnai vakcinuota – beveik 1 mln. 644 tūkstančiai.

Sustiprinančią skiepo dozę praėjusią parą gavo 359 žmonės, iš viso iki šiol pakartotinai paskiepyta beveik 65 tūkst. žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 64,2 proc. gyventojų.

Mažiausiai – 29,8 proc. – pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, pasiskiepiję 66,7 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta per 5 mln. 437 tūkst. vakcinos dozių, skiepyti sunaudota 3 mln. 349 tūkst. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra per 2 mln. dozių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo apie 388,2 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga 30 tūkst. 384 – maždaug dviem tūkstančiais daugiau nei ankstesnę parą.

14 išskirtinių Lietuvos savivaldybių

Besibaigianti savaitė pasižymėjo smarkiai šoktelėjusiais naujų užsikrėtimų COVID-19 skaičiais, o tai turėjo įtakos ir santykiniam sergamumo rodikliui – daugelyje Lietuvos savivaldybių jis paaugo.

Vilniuje 14-os pastarųjų dienų laikotarpiu 100 tūkstančių gyventojų jau tenka 1513,3 naujo koronaviruso infekcijos atvejo, šeštadienį skelbia Statistikos departamentas. Lietuvoje – 1270,3 atvejo ir penktadienį šalyje nustatyta 3050 naujų užsikrėtimų.

Kaune per dvi pastarąsias savaites 100 tūkst. gyventojų fiksuota 1427,7 atvejo, savaitinis jų skaičiaus augimas – 26,1 proc. Tačiau Klaipėdoje naujai nustatomų koronaviruso infekcijos atvejų per 7 dienas sumažėjo 2,3 proc., nors santykinis sergamumas čia dar labai aukštas – per 14 pastarųjų dienų 100 tūkst. uostamiesčio gyventojų fiksuota 2181,7 naujo COVID-19 atvejo. Šiaulių mieste šis rodiklis – 1809,9 atv., Panevėžyje – 828,5 atv.

Ne vieną savaitę minėtas rodiklis pastarajame mieste buvo mažiausias iš visų penkių didžiųjų šalies miestų – siekė vos kelis šimtus naujų ligos atvejų per 2 savaites 100 tūkst. gyventojų. Tačiau, šį šeštadienį skelbiamais naujausiais duomenimis, savaitinis naujų atvejų pokytis Panevėžyje yra + 66,3 proc. Didžiausias šis rodiklis (+114,7 proc.) – Švenčionių r. , taip pat Panevėžio r. (+107 proc.) bei Raseinių r. (+101 proc.) savivaldybėse.

Tuo pat metu keliolikoje kitų savivaldybių savaitinis naujų atvejų pokytis – jau su minuso ženklu. Tai nustatyta Skuodo r., Plungės r., Neringos, Lazdijų r., Mažeikių r., Molėtų r., Kalvarijos, Kupiškio, Šilalės r., Šilutės r., Ignalinos r., Telšių r., Klaipėdos m. bei Klaipėdos r. savivaldybėse. ELTA primena, kad tokių savivaldybių anksčiau buvo 20.

Pandemijos apžvalga

Ketvirtoji COVID-19 banga Lietuvoje netrukus taps didžiausia per visą pandemiją, prognozuojama penktadienį Vyriausybės paskelbtoje duomenų apžvalgoje.

„Lietuvoje ketvirtoji COVID-19 banga netrukus taps didžiausia per visą pandemiją. Daugumoje savivaldybių auga atvejų, hospitalizacijų ir mirčių skaičius, o kritimas stebimas tik keliose Vakarų Lietuvos savivaldybėse“, – rašoma joje.

Apžvalgos duomenimis, spalio 19 diena buvo trečia pagal atvejų skaičių per visą pandemiją. Tuo metu savaitinis atvejų augimas siekia apie 15 proc. Tiesa, dalyje savivaldybių Vakarų Lietuvoje, kurioje ir prasidėjo ketvirtoji pandemijos banga, jau stebimas atvejų kritimas.

Pasak apžvalgos autorių, šių tendencijų tvarumas paaiškės per ateinančias dvi savaites.

Pasak apžvalgos autorių, Lietuvoje imunitetą COVID-19 pasiskiepiję arba persirgę įgijo per 72 proc. šalies gyventojų. Krentant vakcinacijos apimtims ir augant naujų atvejų skaičiams imunizacijos tempai išlieka panašūs – apie 1 proc. gyventojų per savaitę.

Vis dėlto, kaip teigiama apžvalgoje, imunizacija persirgus reiškia dešimtis kartų išaugusią mirties riziką. Toks pat efektas matomas ir 40 ar jaunesnių asmenų grupėje, kai po COVID-19 diagnozės miršta kelis kartus daugiau žmonių nei tikėtina šių žmonių grupėje, o po pirmos vakcinos dozės mirtingumas yra mažesnis nei tikėtinas.

„Kadangi koronavirusų plitimo sezonas dar tik prasideda, labai tikėtina, kad iki pavasario kontaktą su virusu turės dauguma Lietuvos gyventojų“, – rašoma dokumente.