Iniciatyva „Sužydėjusi viltis“ tesi savo pažadus: įteikta pirmoji krūties vėžio gydymui būtinų priemonių siunta

Poreikiai – didesni nei bet kada

Pasak E. Gainer-Grigaliūnės, krūties vėžys yra dažniausias onkologinis susirgimas pasaulyje ir dažniausia moterų onkologinė liga. Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 1600 krūties vėžio atvejų, o daugiau nei 500 moterų nuo šios ligos miršta, todėl pagrindinis labdaros iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ tikslas ir yra gerinti krūties vėžio priežiūrą Lietuvoje.

„Nors kovos su krūties vėžiu mėnuo, spalis, artėja prie pabaigos, šiuo metu ligoninių poreikiai yra didesni nei bet kada anksčiau. Siekdami prisidėti prie sergančiųjų gerovės didžiuojamės galėdami pristatyti pirmąją krūties žymeklių siuntą, skirtą Nacionalinio vėžio instituto vadovei prof. Sonatai Jarmalaitei ir visai instituto gydytojų radiologų komandai. Tai nebūtų įmanoma, jeigu ne mūsų iniciatyvos rėmėjai, kuriems esame be galo dėkingi“, – teigia E. Gainer-Grigaliūnė.

Pasak jos, ši siunta nebus vienintelė. Organizacijos komanda šiuo metu renka informaciją apie krūties vėžio gydymui skirtų priemonių poreikius visose Lietuvos ligoninėse, į kurias artimiausiomis savaitėmis jų žadama ir pristatyti.

Dėkoja už solidarumą

Nacionalinio vėžio instituto vadovė prof. S. Jarmalaitė visų instituto darbuotojų vardu dėkoja Vilniaus tarptautinei moterų organizacijai už moterišką solidarumą, organizuojant viešinimo renginius, raginančius moteris profilaktiškai pasitikrinti dėl krūties vėžio.

„Džiaugiamės, kad kasmetinis renginys „Sužydėjusi viltis“ sėkmingai pasiekė savo tikslą – surinko lėšas taip reikalingoms priemonėms, be kurių neįsivaizduojamas kokybiškas krūties vėžio gydymas. Renginys turi dvejopą reikšmę. Jis padeda gerinti sveikatos paslaugų kokybę, lengvina gydytojų darbą bei didina pacientų pasitikėjimą ir viltį pasveikti. Ne mažiau svarbu ir tai, kad tokie labdaros renginiai moko mus dosnumo, dėmesingumo, atidumo kitų rūpesčiams. Kartu mes galime pasiekti daugiau“, – kalba prof. S. Jarmalaitė.

Surinkta įspūdinga suma

Visame pasaulyje spalis minimas kaip kovos su krūties vėžiu mėnuo. Norėdama atkreipti dėmesį į šią problemą ir ankstyvos diagnostikos svarbą „Sužydėjusios vilties“ komanda visą mėnesį vykdė įvairiausias akcijas, kurias vainikavo elegantiškas Valdovų rūmuose surengtas vakaras. Jo svečiai turėjo galimybę paaukoti lėšų šiai organizacijai ir vykdomai jos veiklai. Renginyje vykusio aukciono metu buvo surinkta daugiau kaip 25 tūkstančių eurų.

„Tiesą pasakius, dar niekada nebendradarbiavome su jokia labdaros organizacija. Dažnai į jas žiūriu nepatikliai. Šiandien, matydama, kad renginio metu surinktos lėšos vos po kelių savaičių jau padeda Lietuvos moterims esu rami, nes mūsų komandos darbas ir renginio svečių suaukota suma realiai prisideda prie gyvybių išsaugojimo. Tad svarbiausią tikslą mes pasiekėme“, – mintimis dalinosi renginių ir komunikacijos agentūros „OLIVE. Gyva komunikacija“ vadovė Agnė Grigaliūnienė.

Per 12 metų labdaringa iniciatyva „Sužydėjusi viltis“ (Blossom of Hope) padėjo surinkti daugiau kaip 260 tūkst. eurų, už kuriuos nupirktos priemonės buvo paaukotos Lietuvos onkologinėms ligoninėms. Tarptautinė Vilniaus Moterų Asociacija (International Women‘s Association of Vilnius – IWAV) vienija Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadų darbuotojas ir verslininkes iš daugiau nei 25 šalių bei veiklias Lietuvos moteris. Savo savanoriška veikla asociacija padeda spręsti socialinius klausimus Lietuvoje.