Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 2994 nauji koronaviruso atvejai, nuo COVID-19 mirė dar 26 žmonės, ketvirtadienį skelbia Statistikos departamentas. Pasveikusiais per parą pripažinta 6715 asmenų.

21 mirusysis buvo neskiepytas arba paskiepytas nepilnai.

Praėjusią parą 3226 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepyta 10 tūkst. 675 žmonės.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1984 COVID-19 sergantys žmonės, 155 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta 10,7 tūkst. molekulinių (PGR) ir 11,1 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų kiek pakilo ir siekia 1389,6 atvejo. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis pakilo iki 17,6 procento.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 184 žmonės – keliomis dešimtimis daugiau nei ankstesnę parą.

82 pacientams ligoninėse taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1664 žmonėms.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičius ligoninėse buvo pasiekęs 2,6 tūkstančio.

Aštuoni mirusieji priklausė 70–79, septyni – 80–89 metų grupėms. Dar keturi mirusieji buvo vyresni nei 90-ies, po tris žmones priklausė 60–69 ir 50–59 metų grupėms. Vienam mirusiajam buvo per 40-imt.

Pilnai paskiepyti buvo penki iš jų: du – vyresni nei 70-ies metų, ir po vieną – vyresnį nei 80-ies, 60-ies ir 50-ies metų žmogų.

Iš 6 tūkst. asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepytas buvo 331. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 11,5 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta per 1,8 mln. žmonių, tik pilnai vakcinuota – 1,6 mln., dar 90,5 tūkst. pilnai paskiepytų gyventojų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę. Ją praėjusią parą gavo 5022 žmonės.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 64,9 proc. gyventojų.

Mažiausiai pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų – kiek mažiau nei trečdalis. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, paskiepyta 67,5 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta per 5,5 mln. vakcinos dozių, skiepyti sunaudota beveik 3,4 mln. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra apie 2,1 mln. dozių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 418 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga 31,7 tūkstančio – keliais tūkstančiais mažiau nei ankstesnę parą.

Epidemiologės perspėjimas

Koronaviruso protrūkių augimas praėjusią savaitę fiksuotas beveik visuose sektoriuose, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Epidemiologų vertinimu, nors protrūkių kreivės kilimas buvo nuosaikus ir siekė mažiau nei 10 proc., tačiau bendras aktyvių protrūkių skaičius perkopė tūkstantį, o nepalankios tendencijos protrūkių žemėlapyje stebimos jau 15 savaičių iš eilės.

Bendrai praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje fiksuoti 1056 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, kai savaitę prieš tai – 965 aktyvūs protrūkiai.

„Esame labai rimtoje rizikos zonoje. Šiuo metu visa jėga artėjame prie situacijos, kai ne mes valdysime grėsmes, bet grėsmės valdys mus“, – sako NVSC gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Anot jos, aktyvių protrūkių išsiplėtimas yra svarus – spalio mėnesio pabaigoje stebima dvigubai daugiau aktyvių protrūkių nei jų buvo rugsėjo pabaigoje.

„Nesinori gąsdinti, bet galime susidurti su situacija, kai ligoninėse medikams reikės rinktis, kieno gyvybę gelbėti, kuriam pacientui suteikti viltį. Ir tikriausiai nė vienas nenorėtume būti tas, kuriam teks pasiduoti be galimybės kovoti“, – sako epidemiologė.

Anot jos, siekiant išvengti blogiausio pandemijos scenarijaus reikia pasiskiepyti, taip pat ypatingai saugoti save ir kitus, laikantis visų higienos taisyklių, apribojant susitikimus su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama, jei yra galimybė – renkantis nuotolinį darbą.

Vakcinos latviams

Lietuva rengiasi skirti Latvijai humanitarinę pagalbą – per 201,2 tūkst. „Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 dozių.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, nors nutarimas formuluojamas kaip humanitarinės pagalbos suteikimas, tačiau kalbama apie tiekimo grafikų subalansavimą vakcinas paskolinant.

„Latvija pagal savo rezervuotus vakcinų kiekius ir pagal tai, kaip gamintojas jiems yra numatęs tiekimo grafikus, šiuo metu yra labai nepalankioje situacijoje, todėl kreipėsi dėl pagalbos, kad būtų galima tų vakcinų suteikti, kad jie savo grafikus galėtų subalansuoti“, – kalbėjo sveikatos apsaugos ministras.

Latviams bus skiriami 201 tūkst. 240 vienetai vakcinų.

Situacija ligoninėse

Pastaruoju metu COVID-19 sukelta situacija Kauno regiono gydymo įstaigose išlieka įtempta, tačiau valdoma. Kauno regione šiuo metu aktyvuota 520 stacionaro lovų su deguonies galimybe ir 53 RITS lovos su DPV galimybe, teigiama trečiadienį išplatintame Kauno klinikų pranešime.

„Jau pasiekėme praeitų metų gruodžio mėnesio piko lygį. Tiek stacionaro ir intensyviosios terapijos lovų, dedikuotų COVID pacientams, kol kas pakanka be didesnės įtampos užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas visiems besikreipiantiems. Be to, ilgąjį savaitgalį talkinome kitų regionų ligoninėms ir priėmėme 16 pacientų iš įvairių Vilniaus regiono gydymo įstaigų“, – cituojamas Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

Ilgajam savaitgaliui buvo pasiruošta iš anksto. Siekiant užtikrinti pagalbą pacientams, sergantiems COVID-19 liga, Kauno regiono gydymo įstaigose buvo paruoštas lovų rezervas. Nuo spalio 30 dienos (šeštadienio) Kauno regione COVID-19 liga sergantiems pacientams papildomai skirta 50 stacionaro lovų su deguonies tiekimo galimybe ir 2 reanimacijos ir intensyvios terapijos (RITS) lovos su DPV galimybe. Be to, buvo paruošta 40 papildomų lovų su deguonies tiekimo galimybe pacientams iš kitų regionų.