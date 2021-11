Po kapų lankymo – daugiau norinčių pasiskiepyti nuo COVID-19: turi įtarimą, kodėl atkuto senjorai

Šimtametė vakcinavosi trečiąkart

Panevėžio vakcinavimo centras pastaruoju metu sulaukia daugiau ateinančiųjų skiepytis.

Miesto savivaldybės Sveikatos poskyrio vyriausioji specialistė Karolina Prankienė sakė, kad dabar šiek tiek aktyviau vakcinuojasi ir pensininkai: per visą spalio mėnesį pasiskiepijo per tūkstantį senjorų, o per dvi dienas – trečiadienį ir užvakar – 70-mečių ir vyresnių žmonių vakcinavosi 440.

Mobiliosios medikų komandos toliau vyksta skiepyti senjorų į namus. Štai trečiadienį trečiąja doze buvo vakcinuota ir ypatinga pacientė – per 100 metų slenkstį peržengusi panevėžietė.

„Gal padidėjęs sergamumas kovidu žmones šiek tiek išgąsdino“, – padidėjusį skiepijimo tempą aiškino K.Prankienė.

Pašnekovės nuomone, prezidento Gitano Nausėdos veto dėl mokamų testų skiepytis nenorintiems gyventojams gali sulėtinti skiepijimo tempą, nes bus toliau sudaromos palankios sąlygos testuotis.

Penktadienio statistikos departamento duomenimis, 75–79 metų panevėžiečių ketvirtadienį buvo paskiepyta 83,4 proc., 80-mečių ir vyresnių – 74,4 proc. Bent viena vakcinos doze paskiepyta per 68 proc. panevėžiečių.

Ėjo po visų švenčių

Panašus vakcinavimo tempas ir Panevėžio rajone – iš viso paskiepyta 69 proc. gyventojų.

Skiepus gavo 75,7 proc. asmenų nuo 75 iki 79 metų ir beveik 71 proc. – 80-mečių ir vyresnių.

Rajono savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė sakė, kad sujudimas vakcinavimo punkte rajono poliklinikoje ypač pagyvėjo trečiadienį po masinio kapinių lankymo. Iš viso tądien pasiskiepijo 115 žmonių, iš jų 28 – 70 metų ir vyresni.

Per visą praėjusią savaitę pasiskiepijo 305 visų amžiaus grupių rajono gyventojai, iš jų 110 pirmąja doze, 45 – antrąja, 150 – trečiąja.

R.Valantinienė pripažino, kad vyresnio amžiaus žmones skiepytis galbūt paskatino 100 eurų išmoka.

Jau trūksta medikų rankų

Pagal vakcinavimą apskrityje pirmaujančiame Rokiškyje paskiepyta jau 72,5 proc. visų gyventojų. Vakcinuota 75,3 proc. žmonių nuo 75 iki 79 metų ir 72 proc. 80 metų ir vyresnių rokiškėnų.

Rokiškio poliklinikos vyriausioji slaugytoja Vida Kavaliauskienė sakė, kad pastaruoju metu vyresnio amžiaus rokiškėnai ypač aktyviai skiepijasi trečiąja vakcinos doze.

Vien užvakar, kai gyventojai galėjo pasiskiepyti be išankstinės registracijos, iš viso buvo vakcinuota apie 150 gyventojų. Spalį skiepydavosi vos po 30–40 žmonių per dieną.

Pašnekovė irgi sutiko, kad žmones galėjo atginti 100 eurų išmoka.

V.Kavaliauskienė neslėpė esanti už tai, kad skiepytis nuo koronaviruso nenorintys gyventojai patys susimokėtų už testavimą.

„Sergančių koronavirusu daugėja, jau trūksta rankų juos gydyti“, – teigė V.Kavaliauskienė.

Aktyvesni jau antra savaitė

Vakcinavimo lenktynėse rokiškėnus beveik prisivijo Kupiškio rajonas – čia paskiepyta 72,4 proc. visų gyventojų. Skiepytis sutiko 80 proc. žmonių nuo 75 iki 79 metų ir 76,6 proc. 80 metų ir vyresnių kupiškėnų.

Kupiškio poliklinikos direktoriaus pavaduotoja medicinai Laura Polikevičienė sakė, kad kupiškėnai nuo koronaviruso aktyviau skiepijasi jau antra savaitė. Vien užvakar vakcinavosi 127 žmonės, iš jų daugiau nei pusė (73) 70-mečiai ir vyresni. Prieš porą savaičių, pasak medikės, kartais per dieną pasiskiepydavo vos 30 gyventojų.

L.Polikevičienė nežinojo, kaip paaiškinti pagreitėjusio skiepijimo tempo. Ji užtikrino, kad panaudojamos visos gautos vakcinos, išmesti jų kol kas dar nereikėjo.

Supratingieji skuba greičiau gauti trečiąją dozę

Pagal vakcinavimą apskrityje uodegoje toliau velkasi Pasvalio rajonas – bent jau viena doze paskiepyta 67 proc. visų krašto gyventojų.

Tarp autsaiderių apskrityje pasvaliečiai ir pagal senjorų skiepijimą: 75–79 metų žmonių vakcinuota 72 proc., 80-mečių ir vyresnių senukų – beveik 70 proc.

Pasvalio poliklinikos vadovas Vilius Povilionis sakė, kad kovidui plintant pasvaliečiai ne tik daugiau suserga, bet ir šiek tiek aktyviau vakcinuojasi.

Pasak gydytojo, 75 metų ir vyresni senukai daugiau skiepijasi trečiąja doze. Jie medikus kviečiasi ir į namus, taip per savaitę vakcinuojama apie 30 senjorų, vakcinavimo punkte – iki 10 per dieną.

Ateina bent po kelis

Vakcinavimo tempas šoktelėjo Biržų rajone – paskiepyta 70,6 proc. visų šio krašto gyventojų. Iš jų 78,5 proc. žmonių nuo 75 iki 79 metų ir 69 proc. 80 metų ir vyresnių senukų.

Biržų poliklinikos atstovas Justas Greviškis sakė, kad vakcinuotis trečiąja doze kasdien ateina bent po kelis vyresnio amžiaus žmones.

Pirmos dozės atėjusius aiškiai motyvuoja 100 eurų išmoka.