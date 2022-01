Lietuva 2022-uosius pasitiko priartėjusi prie 2 tūkstančių naujų užsikrėtimų koronavirusu ribos

Žinoma, pačių Naujųjų metų šventimo užsikrėtimų skaičiai – mažesni nei įprastai, tačiau tai paaiškinama labai paprastai – šventinę dieną ir savaitgalį atliekama mažiau tyrimų.

Prognozė del omikron – griežta

Santaros klinikų Biobanko vedėjas Danielis Naumovas „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ pabrėžė, kad omikron atmaina jau sausį turėtų būti dominuojanti Lietuvoje, o žiemos pabaigoje bus fiksuojami tik šios atmainos atvejai.

„Omikron jau paplito po visus kontinentus, pasiekė mūsų kaimynus ir net pas mus atvyko. Vien pažiūrėjus į skaičius, ypač Jungtinės Karalystės, kur atvejų skaičius yra neįtikėtinai didelis – didžiausias per dvejus pandemijos metus. Jei dar lapkričio mėnesį JK buvo apie 40 tūkst. atvejų per dieną, tai dabar, pradedant dominuoti omikron atmainai, jau yra 120 tūkst. atvejų per dieną. Aiškiai matome plitimo greitį“, – įvardijo D.Naumovas.

Mokslininkas teigė, kad yra trys tolesnio COVID-19 vystymosi scenarijai, o vienas jų – labiausiai tikėtinas.

„Manau, kad imunitetą įgaus visi. Ne visi jį įgaus per skiepus, bet ir natūraliai, kadangi omikron taip stipriai plinta. Nė vienas iš mūsų neliks nesusitikęs su virusu – tik vieniems pasibaigs gerai, kitiems blogai, – teigė D.Naumovas. – Norisi tikėti, kad jau vasarą šis virusas nebekels mums bėdų ir šalys priims tokią politiką, kad jau galimai nereikės per didelių ribojimų, galimai nereikės kiekvieno žmogaus testuoti. Bet ligoninėse, ypač skyriuose, kurie dirba su imunosupresuotais pacientais, chirurgijos skyriuose, kur pacientai labai silpni ir jiems bet koks virusas yra mirtinas – manau, kad jiems vis tiek liks PGR testai, kaukės, ten turės dirbti pasiskiepiję žmonės.“

Gali prireikti ir dar vienos sustiprinančios skiepų dozės

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys Naujųjų metų išvakarėse teigė, kad jau 2022 metais gali tekti kalbėti apie antrąją sustiprinančiąją COVID-19 vakcinos dozę.

„Visi ekspertai patvirtins, kad per tyrimus ir praktiką su kiekviena infekcija ir kiekviena vakcina turi nusistovėti galutinė skiepijimosi schema. Kovido atžvilgiu ši schema nėra nusistovėjusi. Tačiau taip, labai tikėtina, kad gali reikėti ir ketvirtosios sustiprinančios dozės. Galbūt ne visiems, galbūt tik tam tikroms grupėms. Mūsų ekspertai ir išorės ekspertai dirba ir seka informaciją, ir labai tikėtina, kad galime ir mes priimti tam tikrus sprendimus“, – Eltai penktadienį sakė ministras.