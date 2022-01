COVID-19 Panevėžio krašte: giltinė susirinko neskiepytus žmones

Vyriausia viruso auka – ketvirtadienį Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirusi per 90 metų panevėžietė. Senutė į šią gydymo įstaigą pateko iš Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, kurioje ir galėjo užsikrėsti.

Per 70 metų pasvalietis koronavirusu galėjo užsikrėsti Pasvalio ligoninėje, nes ten gulėjo nuo gruodžio. Nustačius kovidą vyras buvo perduotas Panevėžio medikams, ten ir mirė.

Kur užsikrėtė antradienį Panevėžio ligoninėje miręs per 60 metų rokiškėnas, lieka neaišku. Ne tik koronaviruso, bet ir kitų ligų kamuojamas žmogus prieš tai gulėjo Rokiškio ligoninėje.

Šiomis dienomis užgeso koronavirusu sirgęs skiepytas per 50 metų vyras iš Panevėžio rajono, du nevakcinuoti per 80 metų panevėžiečiai (moteris ir vyras) bei skiepų vengęs per 90 metų biržietis, bet jų mirčių priežastimis laikoma ne ši, o kitos sunkios ligos.

Užsikrėtimų kreivė, prasidėjus omikron atmainos siausmui, žaibiškai kyla aukštyn. Per pastarąsias 3 dienas apskrityje patvirtinti 1693 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 973, rajone – 209, Rokiškyje – 194, Biržuose – 132, Pasvalyje – 100, Kupiškyje – 85. Tokius skaičius pateikia Statistikos departamentas.