Šiauliuose 100 tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 dienų nustatyti net 7164 nauji COVID-19 ligos atvejai, ir per savaitę jų padaugėjo 28,9 proc. Artimieji jau atsisveikino su 597 šiauliečiais, iš jų 401 žmogus mirė nuo koronaviruso infekcijos. Per 7 pastarąsias paras mieste kasdien buvo nustatyta po 587 naujus koronaviruso atvejus, penktadienį – 606.

Antirekordininkų trejetuke vis dar tebelieka Vilnius (7023,7 naujo ligos atvejo 100 tūkst. gyventojų). Penktadienį sostinėje patvirtintas 3061 naujas COVID-19 infekcijos atvejis, per savaitę – po 3136 atvejus kasdien, ir jų pokytis dabar siekia 21,4 proc. Iš viso mirė 2562 koronaviruso infekcija užsikrėtę sostinės gyventojai (1221 – tiesiogiai nuo COVID-19 ligos).

Naujausiais Statistikos departamento duomenimis, minima liga Kaune šiuo metu serga 11 333, nuo jos pasveiko 81 553 kauniečiai. Deja, 1556 infekuotieji mirė, iš jų 901 tapo koronaviruso auka. Savaitinis naujų COVID-19 atvejų pokytis – 16,6 proc., penktadienį jų patvirtinta 1356, o nustatytas 7 dienų vidurkis – 1407 atvejai.

Klaipėdoje santykinis sergamumas siekia 5555 naujus ligos atvejus, nustatytus 14 paskutinių parų laikotarpiu 100 tūkst. gyventojų. Penktadienį diagnozuoti 739 nauji susirgimai koronaviruso infekcija, per 7 pastarąsias dienas – po 658. Iš viso uostamiestyje mirė 840 užsikrėtusių gyventojų, iš jų 368-ių mirties priežastimi medikai nurodo COVID-19 ligą.

Mažiausiu (iš didmiesčių) sergamumu šiuo metu pasižymi Panevėžys (4356,7 naujo koronaviruso infekcijos atvejo teko 100 tūkst. gyventojų per paskutines 2 savaites). Tačiau pandemijos pagreitis šiame mieste nėra mažas – 28,3 proc., penktadienį nustatyti 343 nauji ligos atvejai, 7 parų vidurkis – 337. Šiuo metu koronaviruso infekcija serga 2633 panevėžiečiai, nuo jos pasveiko 24 643. Deja, fiksuotos ir 544-ių virusu užsikrėtusių šio miesto gyventojų mirtys. Iš šio skaičiaus 325 žmonės tapo COVID-19 aukomis.

Kaip šeštadienį pranešė Statistikos departamentas, 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų per 14 pastarųjų parų buvo nustatyta 4908,7 naujo koronaviruso infekcijos atvejo. Iki šiol mirė 15 170 ja užsikrėtusių asmenų (7969 – tiesiogiai nuo COVID-19 ligos).