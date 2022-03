Praėjusią parą nustatyti 5322 nauji COVID-19 atvejai, 13 žmonių mirė, rodo trečiadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Nuo pandemijos pradžios bent kartą šia liga susirgo daugiau nei 1 mln. gyventojų, nuo jos mirė beveik 8,8 tūkst. žmonių.

Praėjusią parą pirmą kartą koronavirusu susirgo 4465, antrą – 849, trečią – aštuoni žmonės.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1302 COVID-19 sergantys pacientai, keliomis dešimtimis mažiau nei prieš parą, 64 iš jų – reanimacijoje.

14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų siekia 2038,3 atvejo, septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis – 44 procentai.

Nuo praėjusių metų pabaigos sparčiai augęs naujų susirgimų skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų vasario pradžioje. Tuomet pasiektas naujų atvejų rekordas, kai per parą nustatyta daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu.

Antradienį 73 žmonės buvo paskiepyti pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze, 372 gavo sustiprinančiąją. Iš viso per parą paskiepyta 517 žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,7 proc. gyventojų.

Vienas mirusysis priklausė 30–39 metų grupei, jis nebuvo pilnai paskiepytas. Likusieji – vyresni nei 60-ies, pilnai paskiepyti buvo penki iš jų.

PSO perspėjimas dėl laisvinamų ribojimų

Kelios Europos šalys, tarp jų Vokietija, Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė, per drastiškai atšaukė dėl COVID-19 pandemijos taikytus suvaržymus ir dabar fiksuoja padidėjusį sergamumą dėl užkrečiamesnio omikron atmainos potipio BA.2, antradienį pareiškė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO Europos regiono direktorius Hansas Kluge per spaudos konferenciją Moldovoje sakė, kad „budriai“ stebi pandemijos raidą Europoje, tačiau išlieka nusiteikęs „optimistiškai“.

Padidėjęs sergamumas COVID-19 stebimas 18-oje iš 53-jų PSO Europos regiono valstybių, sakė jis.

„Šalys, kuriose ypač padidėjo sergamumas, yra Jungtinė Karalystė, Airija, Graikija, Kipras, Prancūzija, Italija ir Vokietija“, – pridūrė H. Kluge.

Anot jo, pagrindinė priežastis, paskatinusi sergamumo augimą, veikiausiai yra potipis BA.2, kuris yra užkrečiamesnis už kitus variantus, tačiau nekelia didesnio pavojaus.

Tačiau svarbu ir tai, kad „tos šalys per drastiškai pereina nuo per didelių suvaržymų prie per mažų apribojimų“, sakė H. Kluge.

Remiantis PSO duomenimis, sergamumas koronavirusine infekcija Europoje smarkiai sumažėjo po piko sausio gale, tačiau kovo pradžioje vėl ėmė augti.

Per pastarąsias septynias dienas PSO Europos regione buvo nustatyta daugiau kaip 5,1 mln. naujų COVID-19 atvejų, taip pat mirė 12 496 anksčiau užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios PSO Europos regione užregistruota beveik 194,4 mln. užsikrėtimo atvejų ir daugiau kaip 1,92 mln. mirčių.