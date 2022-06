Sergantieji pirmo tipo cukriniu diabetu nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemas gaus nemokamai

Medicinos priemonės bus kompensuojamos tik vienam paciento pasirinktam gliukozės matavimo būdui. Tai reiškia, kad kai žmogui bus kompensuojamos nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, tai tam pačiam gydymo laikotarpiui negalės būti išrašomos kompensuojamosios diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti.

Taip pat nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema negalės būti išrašoma asmenims, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, kuriems kompensuojamos insulino pompos su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos.

Tačiau jeigu pacientui iki liepos 1 d. buvo išrašytos diagnostinės juostelės, laukti, kol jos visos bus išnaudotos, nereikės – kompensuojamą nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemą bus galima gauti bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo laikotarpio, iki kada pacientui turėtų pakakti anksčiau išrašytų diagnostinių juostelių.

Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemą galės išrašyti gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas, o ją įsigyti bus galima vaistinėse.

Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema veikia greitai ir patogiai. Sistemos jutiklis nuolat matuoja gliukozės kiekį kraujyje, o siųstuvas siunčia jutiklio informaciją apie gliukozės kiekį į išmanųjį įrenginį, pvz., mobilųjį telefoną.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis (VLK), nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemų kompensavimui iš PSDF pirmaisiais metais bus skirta apie 3 mln. eurų. Per metus pacientams, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, gydytojas galės išrašyti vieną iš šių rinkinių:

– iki 36 vienetų jutiklių, keičiamų kas 10 dienų, ir 4 vienetai siųstuvų, keičiamų kas 3 mėnesius;

– iki 26 vienetų jutiklių, keičiamų kas 14 dienų, ir vienas siųstuvas, keičiamas kas 12 mėnesių.

1 tipo cukriniu diabetu sergantiesiems, kurie matuojasi gliukozės kiekį imdami kraują iš piršto arba kurie gydymui naudoja insulino pompas, kurių skirtingi jutikliai dėl technologinių ypatumų yra kalibruojami diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti pagalba skirtingu dažnumu, diagnostinės juostelės bus kompensuojamos pagal atnaujintą tvarką. Ji numato skirtingą galimą išrašyti diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti kiekį, atsižvelgiant į prietaisų jutiklių kalibravimo dažnumą.

Atnaujinta kompensavimo tvarka 1 tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims numato, kad diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti skiriamos:

– vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);

– asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja tik diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuojamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

– asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja kompensuojamąjį į insulino pompą integruotą nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutiklį, du kartus per dieną kalibruojamą diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti – nuo 50 iki 75 juostelių per mėnesį (iki 750 juostelių per metus);

– asmenims, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja kompensuojamąjį į insulino pompą integruotą nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutiklį, vieną kartą per dieną kalibruojamą diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti – iki 100 juostelių per 3 mėnesius (iki 400 juostelių per metus).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 3 ir 4 punktuose nurodytas juostelių kiekis skiriamas asmenims nepriklausomai nuo jų amžiaus.

Sveikatos apsaugos ministerija kviečia pacientus nedvejoti, kreiptis į savo šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą ir pasinaudoti valstybės teikiama pagalba, ligą kontroliuojant inovatyviomis priemonėms, efektyviau bei patogiau.