Perėjoje prie Kauno pilies mirusio vyro istorijoje – naujos detalės: situacija galėjo susiklostyti visai kitaip

Naujienų portalui lrytas.lt pasidomėjus šiuo atveju paaiškėjo, kad tarnybos laukti priverstos buvo, nes už beglobių gyvūnų paėmimą Kaune atsakingos įmonės „Mindraja“ atstovai būtų atvykę tik per 40–50 minučių.

Miesto savivaldybė priekaištų neturi, nes pagal sutartį įmonė įpareigota paslaugas suteikti per 2 valandas. Gyvūnų paėmimas įprastai nėra ant plauko kabančios gyvybės klausimas.

Dramatiškos operacijos būtų pavykę išvengti, jeigu dideli, galimai pavojingi šunys viešumoje būtų vedžiojami su antsnukiu ir už pavadėlio, kaip reikalauja taisyklės, pastebi savivaldybės atstovai.

Vėliau paaiškėjo, kad itin neįprastomis aplinkybėmis Kauno senamiestyje miręs vyras – kauniečiams gerai pažįstamas Sigitas Ustinavičius.

Išgelbėti nebuvo įmanoma?

Atvejį pakomentuoti sutikę Kauno GMP atstovai nurodė, kad pranešimas apie vyrą be sąmonės, galimai be gyvybės požymių, juos pasiekė 18 val. 24 min. Aplinkiniai jau tuomet informavo, kad šunys neleidžia apžiūrėti vyro. Bendrasis pagalbos centras (BPC) iškart iškvietė ir policijos pareigūnus.

GMP brigada atvyko per 7 minutes po iškvietimo. Tačiau per saugų atstumą vyrą apžiūrėję medikai įtarė, kad kauniečiui padėti jau per vėlu.

„Šalia sukniubusio žmogaus buvo du šunys, kurie puldavo bandant artintis prie gulinčio vyro. Net ir privažiavus GMP automobiliu maksimaliai arti (visi požymiai rodė, kad žmogų galimai ištiko mirtis) išlipti iš automobilio, apžiūrėti ir teikti pagalbą buvo neįmanoma“, – lrytas.lt nurodė Kauno GMPS direktoriaus pavaduotoja medicinai Ilona Kajokaitė.

Prie nukentėjusiojo prieiti buvo galima tik praėjus valandai nuo GMP atvykimo. Liko tik formalumas. Medikai konstatavo vyro mirtį.

Pagalbos atsisakė

Savivaldybės atstovai nurodo, kad „Mindraja“ pranešimo apie mirusį žmogų ir prie jo esantį agresyvų šunį iš policijos sulaukė 18 val. 58 min. Nuo skambučio į BPC jau buvo praėjęs pusvalandis.

Pareigūnai teigia, kad iš pradžių nepavyko prisiskambinti į Marijampolės rajone įsikūrusius gyvūnų globos namus.

Galiausiai sužinoję, kad savivaldybės pasamdyti šungaudžiai atvyks beveik po valandos, policininkai nusprendė, kad jų pagalba apskritai nereikalinga.

„Paslaugos teikėjas informavo, kad į įvykio vietą atvyks po 40–50 minučių, tačiau jo paslaugų policija atsisakė“, – lrytas.lt nurodė Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.

Kodėl pagalbos atsisakyta? Pasirodo, kad pareigūnai kreipėsi į vietinę gyvūnų prieglaudą „Penkta koja“, kuri ir atsiliepė pirmiau, ir prižadėjo atvažiuoti greičiau, maždaug per 30 minučių, – lrytas.lt informavo Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Keblumų tarnyboms sukėlę šunys buvo išvežti į prieglaudą Kauno rajone.

R.Savickienė paaiškino, kad į gyventojų iškvietimus „Mindraja“ atsiliepia ir reaguoja darbo valandomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Į policijos pranešimus reaguojama kasdien, 24 valandas per parą. Paslaugos teikėjai, pasak R.Savickienės, stengiasi reaguoti kuo operatyviau, o pagal sutartį yra įpareigoti paslaugas suteikti ne vėliau kaip 2 valandos po gauto pranešimo.

Savivaldybės atstovė apgailestavo, tačiau atkreipė dėmesį, kad keblios situacijos galėta išvengti, jei šunys agresyvūs augintiniai nebūtų turėję tiek laisvės.

„Labai gaila dėl mirusio žmogaus, tačiau situacija galėjo susiklostyti ir kitaip, jeigu būtų laikomasi taisyklių. Pavojingi, koviniai ar dideli šunys viešose erdvėse turėtų būti su antsnukiu ir vedžiojami už pavadėlio“, – pastebėjo R.Savickienė.

Blogiausias medikas – sužalotas arba miręs

Kauno GMP atstovai pabrėžė, kad pagalbą medikai teikia tik esant saugiai aplinkai. Tokioje situacijoje rizikuoti savo sveikata jiems yra griežtai draudžiama, nes herojiškas veiksmas situaciją gali tik apsunkinti, nurodė greitosios pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jolanta Keburienė.

„Yra toks posakis, kad pats blogiausias medikas – sužalotas arba miręs. Jis jau nebegali teikti pagalbos kitiems. Dar blogiau, jog jam tada taip pat reikalinga pagalba.

Todėl pirmoje vietoje yra pagalbą teikiančių medikų saugumas“, – lrytas.lt sakė J.Keburienė.

Pasak jos, su agresyviais augintiniais GMP darbuotojai susiduria nuolat. Pavyzdžiui, į namus atvykę medikai dažnai prašo šunis uždaryti atskirame kambaryje.

„Šuns prigimtis liepia saugoti savo šeimininką. Medikas žmogų liečia, čiuopia. Net ir draugiškas šuo tai matydamas gali įkąsti“, – pastebėjo J.Keburienė.

Ji paaiškino, kad medikai neturi instrukcijos į kokią gyvūnų priežiūros įstaigą kreiptis, jei augintinis neleidžia žmogui suteikti medicinos pagalbą. Todėl kviečiama policija.

Medikė priminė, kad darbą dažnai trikdo ne tik keturkojai, bet ir dvikojai.

„Kaip žinia ne tik gyvūnai gali trukdyti. Kartais būna ir kaimynai, draugai, aplinkiniai žmonės dėl savo charakterio ar apsvaigimo neleidžia medikams susikoncentruoti. Tokiais atvejais taip pat tenka kviesti policijos pareigūnus“, – paaiškino J.Keburienė.