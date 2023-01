Vilnietės liga – tarsi tiksinti bomba: į gydytojų duris beldžiasi jau pusmetį, ypač piktina viena aplinkybė

Jei susimokėtų, priimtų jau rytoj

Į portalo lrytas.lt redakciją kreipėsi vilnietė Saulė, kurios 63-ejų metų mamai praėjusį pavasarį buvo nustatyta širdies problema, susijusi su širdies aortos vožtuvų yda. Net trijų sostinės poliklinikų – Šeškinės, Karoliniškių, Antakalnio – kardiologai vis siunčia ją į Santaros klinikas. Tačiau užsiregistruoti nemokamai konsultacijai niekaip nepavyksta.

„Visi kardiologai kartoja, kad situacija rizikinga, kas mėnesį atliekamų tyrimų rezultatai rodo, kad problema gilėja“, – sakė brangaus žmogaus sveikata susirūpinusi Saulė.

„Mama daugiau kaip pusę metų kasdien skambina į ligoninės registratūrą ir girdi tą patį atsakymą – „talonėlių“ nėra“, – pridūrė moteris.

Saulę piktina, kad Valstybinės ligonių kasos (VLK) apmokamos konsultacijos Vilniaus Santaros klinikose gauti neįmanoma, o sutikus susimokėti iš savo kišenės gydytojas priimtų jau po kelių dienų.

Moteris pasakojo mamą parodžiusi Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojams, tačiau jie patikino, kad niekuo padėti negali. Būtinas gydymas įmanomas tik Santaros klinikose.

Laikas tiksi, o padėtis blogėja. Pagal patikslintą diagnozę, vilnietei nustatyta krūtininės aortos aneurizma. Tai ypač pavojinga būklė. Jei aorta plyštų, galimos tragiškos pasekmės. Saulė baiminasi, kad ligai progresuojant jos mama taip ir nesulauks reikiamos pagalbos.

„Jei žmogus visą gyvenimą nuoširdžiai dirba paprastą darbą, gauna minimalią algą, sąžiningai moka mokesčius, valstybei dzin, jeigu jis numirs – nes kam reikalingi piliečiai, negalintys sumokėti už vizitą pas kardiologą valstybinėje gydymo įstaigoje? Ar reikia laukti paskutinio momento, kai žmogus negalės paeiti ir su greitąja važiuos į paskutinę kelionę?“, – retoriškai klausė pašnekovė.

Pasak jos, sukasi užburtas ratas – tretinio lygio gydytojo specialisto pagalbos per 60 dienų gauti nepavyksta, tad baigiasi siuntimo laikas. Šeimos gydytojas išrašo naują, bet pastangos prisibelsti iki reikiamo gydytojo durų – bevaisės.

Pataria registruotis internetu

Dėl susiklosčiusios situacijos lrytas.lt kreipėsi į VUL Santaros klinikas. Gydymo įstaigos atstovai nurodė, kad kardiologo konsultacijai reikėtų registruotis per e.sveikata.lt platformą.

„Matome, kad registracijai kaip tik yra vietų net vasario mėnesiui, pavyzdžiui konsultacijai dėl didelio laipsnio aortos ydos pacientams nuo 75 m., o kitiems yra vietų kovo mėnesiui, beje, vietų taip pat buvo ir penktadienį, t.y. sausio 20 d. tos pačios dienos konsultacijai“, – lrytas.lt perduotame komentare teigia VUL Santaros klinikos.

Tačiau Saulė patikino, kad e.sveikatos sistemoje pateikiami tik mokamų konsultacijų laikai, galimybės užsiregistruoti pas kardiologą su gydytojo siuntimu jos mamai tiesiog nėra.

Pasak VUL Santaros klinikų Ambulatorinės kardiologijos skyriaus vedėjos doc. Jūratės Barysienės, konsultacijų poskyryje dirba 32 gydytojai kardiologai. Ji pabrėžė, kad čia konsultuojami pacientai iš visos Lietuvos, sergantys įvairiomis širdies ir kraujagyslių ligomis: koronarine širdies liga, širdies ritmo sutrikimais, širdies nepakankamumų, uždegiminėmis, retomis ir kitomis širdies ligomis, prižiūrimi pacientai po atliktų operacijų bei intervencijų.

Per metus pakonsultuojama daugiau nei 25 tūkstančiai pacientų.

„Įgytomis širdies vožtuvų ydomis sergančius pacientus konsultuoja visi skyriuje dirbantys gydytojai kardiologai. Tačiau yra ir besispecializuojančių gydytojų konkrečioms ligoms: pavyzdžiui, pacientus, kuriems yra išreikšta, didelio laipsnio širdies vožtuvų yda, įskaitant ir aortos vožtuvo ydą, dėl indikacijų operaciniam gydymui konsultuoja tik 4 gydytojai kardiologai, dirbantys 2 etatų krūviu.

Per metus jie pakonsultuoja apie 3 tūkst. didelio laipsnio širdies ydomis sergančių pacientų, kuriems reikalingas intervencinis ar chirurginis tos ydos gydymas. O įgimtomis širdies vožtuvų ydomis sergančius pacientus konsultuoja visi skyriuje dirbantys gydytojai kardiologai. Galima būtų registruotis pas bet kurį. Žinoma, jei norima registruotis pas konkretų gydytoją, eilė gali būti ilgesnė“, – nurodė Santaros klinikos.

Įstaiga nurodė, kad svarbu išskirti tuos pacientus, kuriuos siunčia II lygio gydytojas kardiologas dėl operacinio gydymo. Jiems VUL Santaros klinikose teikiama pirmenybė, nes šie pacientai reikalingo gydymo negali gauti kitose gydymo įstaigose.

Turi priimti per 30 dienų

VLK nurodo, kad pagal galiojančią tvarką, gydymo įstaiga registruodama pacientą ir negalėdama pasiūlyti planinių konsultacijų per 30 dienų, pirmiausia turi pasiūlyti tokias pačias paslaugas per nustatytą terminą gauti kitose gydymo įstaigose. Tai reiškia, kad sveikatos priežiūros įstaiga turi nurodyti bent 3 kitas gydymo įstaigas, datą ir laiką, kur gali būti suteiktos reikiamos paslaugos pacientui per mėnesį.

Jei pacientas atsisako registruotis kitoje gydymo įstaigoje, tuomet įstaiga jam turi pasiūlyti paslaugos suteikimo datas, viršijančias nustatytus terminus, toje pačioje gydymo įstaigoje. Tuomet gydymo įstaiga užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą.

Jei gydymo įstaiga neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugų teikimo grafikai), turi pasiūlyti pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos teikimo datos ir laiko. Jei pacientas sutinka, jis registruojamas į laukiančiųjų sąrašą bei informuojamas, kad jam bus automatiškai paskirta paslaugos gavimo data ir laikas bei pacientui apie tai bus pranešta.

„Verta žinoti, kad pacientai turi teisę ir patys dėl tam tikrų priežasčių pasirinkti vizitui laiką, kuris gali būti ilgesnis nei 31 kalendorinė diena. Pavyzdžiui, pacientas nori konsultuotis tik su konkrečiu gydytoju ir pasirenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors pas kitą tos pačios specialybės gydytoją galėtų patekti ir per gerokai trumpesnį laiką“, – pažymi VLK.

Eilės ilgos ne tik pas kardiologus

VLK analizuoja gydymo įstaigų pateiktus duomenis apie laukimo eiles pas gydytojus specialistus pagal tris intervalus: nuo 0 d. iki 14 d., 15 d.– 30 d., 31 ir daugiau kalendorinių dienų. Be to, gydymo įstaigos teikia vienos nustatytos mėnesio dienos faktinius duomenis apie eiles, todėl ligonių kasų specialistai gali įvertinti tik bendras tendencijas.

Gydymo įstaigų pateiktais ir VLK susistemintais 2022 metų duomenimis, pas didžiąją dalį gydytojų specialistų, t. y. 82 proc. visų specialistų galima buvo patekti per 30 dienų. Tačiau pas retesnių arba itin paklausių specialybių specialistus teko palaukti ir ilgiau.

Įstaigų teiktais duomenimis, pernai ilgiau nei mėnesį pacientams vizito teko laukti pas 52 proc. endodontologų, o pas 34 proc. šių specialistų konsultacijų laukimo laikas truko nuo 0 iki 14 dienų. Taip pat ilgiau nei 31 dieną pacientai laukė pas 48 proc. ortodontų odontologų, o pas 36 proc. jų pateko greičiau nei per mėnesį, pas 16 proc. – laukė trumpiau nei 14 dienų.

Panašūs duomenys ir apie hematologų konsultacijas – pas 47 proc. šios srities specialistų galima buvo patekti tik po 30 dienų, nors 32 proc. šių specialistų konsultacijas pacientams galėjo suteikti ne ilgiau nei per 30 dienų, o 21 proc. – per mažiau nei dvi savaites.

Ne išimtis ir viena populiariausių specialybių – kardiologai. Pas 38 proc. kardiologų galima buvo patekti per daugiau nei 30 dienų, pas 31 proc. jų – iki mėnesio ir pas 31 proc. – ne ilgiau nei per dvi savaites.

Palyginimui, gydymo įstaigų pateiktais ir VLK susistemintais 2021 metų duomenimis, pas 69 proc. gydytojų specialistų galima buvo patekti per 30 dienų.

2021-aisiais ilgiau nei mėnesį pacientams vizito teko laukti pas 46 proc. hematologų, nors 35 proc. šių specialistų konsultacijas pacientams galėjo suteikti ne ilgiau nei per 30 dienų.

Taip pat ilgiau nei 31 dieną užpernai pacientai laukė pas 44 proc. ortodontų odontologų, o pas 37 proc. jų pateko greičiau nei per mėnesį. Panašūs duomenys ir apie koloproktologo konsultacijas – pas 41 proc. šios srities specialistų galima buvo patekti tik po 30 dienų, nors 36 proc. specialistų šias konsultacijas galėjo suteikti ne ilgiau nei per 15 – 30 kalendorinių dienų.

Pas 38 proc. kardiologų 2021 m. galima buvo patekti per daugiau nei 30 dienų, pas 30 proc. jų – iki mėnesio, o pas 31 proc. – ne ilgiau nei per dvi savaites.

Dar kartą primename, kad kreipdamiesi dėl planinės pagalbos ir turėdami siuntimą pacientai gali patys laisvai pasirinkti gydymo įstaigą, o rekomenduojama rinktis tą, kurioje laukimo eilės yra trumpiausios. Tai galima sužinoti ligonių kasų interneto svetainėje.

Kad reikiamos paslaugos būtų apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, svarbu pasirinkti tą gydymo įstaigą, kuri turi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo. Visų gydymo įstaigų Lietuvoje sąrašą galima rasti čia.