Lietuvoje trūksta antibakterinių vaistų: tarnyba ragina ieškoti alternatyvų

Primename, jog amoksicilino trūkumo pagrindinė priežastis – stipriai padidėjęs šių antibakterinių vaistų poreikis, kuris atsirado po COVID-19 pandemijos. Pandemijos metu buvo sumažėjęs sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, todėl ir gamybos pajėgumai buvo sumažinti. Šiuo metu esant šių ligų šuoliui, gamintojai nebespėja patenkinti šių vaistų poreikio, tad dauguma ES šalių patiria minėto vaisto stygių.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vaistų tiekimą organizuoja vaistų gamintojai, didmeninio vaistų platinimo licencijos turėtojai, o ne Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) ar Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). VVKT ir SAM gali sudaryti sąlygas, kad vaistų tiekimas, esant vaistų trūkumui, vyktų kiek įmanoma sklandžiau.

Kas daroma ES lygmeniu, kad vaistų tiekimo sutrikimų pasekmės būtų mažesnės?

– ES šalių vaistų agentūros susitiko su pagrindiniais amoksicilino gamintojais, kad galėtų suteikti visokeriopą paramą: kad būtų padidintas gamybos pajėgumas (pvz., taikant tam tikras procedūras, skirtas pakeisti alternatyvius žaliavų šaltinius, gamybos vietas, pakavimo medžiagas ir kt.).

– Europos vaistų agentūra (EVA) jau sulaukė teigiamų atsiliepimų iš pagrindinių minėto vaisto gamintojų, tad tikimasi, kad per ateinančias savaites ir mėnesius pasiūla padidės.

– Valstybės narės skatinamos leisti tiekti neregistruotus vaistus (jei jie registruoti bent vienoje kitoje EEE valstybėje arba gamintojo valstybėje) bei registruotus vaistus užsienio pakuotėmis ir pan.

Kokių priemonių imamasi Lietuvoje?

– Esant tiekimo sutrikimams, VVKT operatyviai išduoda leidimus vaistus tiekti pakuotėmis, paženklintomis užsienio kalba. Jei tik registruotojas, lygiagretaus importo leidimo turėtojas ar didmenininkas turi galimybę tokį vaistą patiekti iš kitos EEE valstybės ir kreipiasi į VVKT, leidimas išduodamas per kelias dienas. Tiekti antibiotikus užsienio pakuotėmis jau buvo išduoti keli leidimai.

– Taip pat registruotojai gali tiekti taip vadinamus vardinius vaistus. Juos tiekiant, leidimas – nereikalingas.

– Be to, tarpininkaujant EVA, šiuo metu VVKT bendradarbiauja su vienu iš gamintojų, kuris svarsto galimybę patiekti Lietuvoje neregistruotų amoksicilino vaistinių preparatų.

– Dalyvaujama EVA darbo grupėse, kuriose sprendžiamos vaistų tiekimo problemos.

Pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams primename, kad daugeliu atvejų yra gydymo alternatyvų, jei tam tikro vaisto trūksta.

Atsižvelgiant į esamą antibakterinių vaistinių preparatų padidėjusį stygių visoje Europoje, raginame gydytojus prieš išrašant vaistinius preparatus, pasitikrinti informaciją VVKT svetainėje ir primename, kad visa informacija apie vaistų tiekimo sutrikimus, sandėliuose esančias vaistų atsargas yra vieša – skelbiama VVKT svetainėje, skiltyje „Svarbi informacija“, taip pat papildomai ir naujienų skiltyje.

Kiekvienas vartotojas turi galimybę šias naujienas užsisakyti ir kaip naujienlaiškį automatiškai gauti savo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Siekiant, kad pacientams būtų išrašomi tik tų vaistų receptai, kurių tiekimas nėra sutrikęs, SAM su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) pagrindiniu tvarkytoju Valstybės įmone Registrų centru taip pat vykdo didelės apimties ESPBI IS plėtros projektą (pabaiga 2024 m.), kurio metu, be kitų funkcionalumų, planuojama įdiegti modernią funkciją – informuoti sveikatos priežiūros specialistą, išrašantį e. receptą, apie pasirinkto išrašyti vaisto galimus nuolatinius ar laikinus tiekimo sutrikimus.