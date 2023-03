Ar tikrai žinote, kaip išsaugoti sveikatą keliaujant? Svarbus ne tik vaistinėlės turinys

E. receptas gelbsti ne vienoje situacijoje

Kelionės pobūdis, sezoniškumas, trukmė, gretutinės ligos, solo išvyka ar gausi atostogautojų kompanija – šie aspektai turėtų diktuoti pirmosios pagalbos komplekto turinį ir kiekį keliaujant. Bet kuriuo atveju I. Norkienė pataria pradėti nuo reguliariai vartojamų ar gydytojo šiuo metu turimam laikinam sveikatos sutrikimui gydyti vartojamų vaistų.

„Receptiniams, griežtos apskaitos medikamentams derėtų turėti ir recepto kopiją, kurią galima atsispausdinti savo e. sveikatos paskyroje. Tuomet per bagažo patikrą neteks be reikalo jaudintis išgirdus tikėtinų klausimų, kas tai per vaistai ir ar tikrai tam tikram žmogui jie būtini“, – akcentuoja vaistininkė.

Taip pat sumažinsite nenumatytų situacijų riziką, jei dėl kokių nors aplinkybių reikalingų vaistų pritrūksite ir teks jų nusipirkti užsienyje. Anot I. Norkienės, kartais klientai ateina įsigyti preparatų žinodami vien pavadinimą, bet pamiršta apie vaistų stiprumo, veikliosios medžiagos svarbą.

„Paprastai skirtingose ES šalyse tą pačią veikliąją medžiagą turintys vaistai vadinasi skirtingai, o kai kur gali net nebūti registruoti. Tad keliaujant minėtoji informacija yra labai reikšminga, jei norite sutaupyti laiko ir apsieiti be streso“, – akcentuoja ji.

Dviguba vaistų nuo skausmo nauda ir dėmesys vaikams

Vaistai nuo skausmo irgi turėtų atsidurti kelionės pirmosios pagalbos komplekte – net jei skaudančia galva, nugara ar panašiu nuolatiniu diskomfortu nesiskundžiama.

„Jis neretai užklumpa dėl pokyčių gausos: klimato, laiko juostos, emocinės įtampos ar aktyviose atostogose įmanomo fizinio krūvio. Be to, skausmą malšinantys vaistai paprastai mažina ir temperatūrą. O viena pakuotė vietoj kelių dar ir sutaupo vietos lagamine“, – pastebi I. Norkienė.

Kokie preparatai tinkamiausi keliems negalavimų atvejams, patars vaistininkas. Konsultuojantis pašnekovė pataria akcentuoti atostogų su vaikais faktą – tokiu atveju specialistas priemones nuo skausmo bei temperatūros parinks su mažiesiems tinkančia veikliąja medžiaga.

„Aplinkos stresorius ne tik jaunesniems, bet ir trimečiams ar keturmečiams dažnai išprovokuoja be jokių simptomų atsirandantį karščiavimą. Jis gali užtrukti ir iki trijų parų, tad tinkami vaistai nuo temperatūros vaikui keliaujant apskritai būtini.

Apsirūpinus namuose ir kitomis įprastai vartojamomis gydymo priemonėmis išvengsite rizikos, kad vaikas netoleruos įsigytųjų užsienyje skonio arba kamuosis dėl alergijos pagalbinei vaisto sudedamąjai medžiagai“, – galimas situacijas vardija I. Norkienė.

Dažnu atveju atostogaujant pasikeičia maisto racionas. Įveikti dėl to tiek suaugusiesiems, tiek vaikams gresiančias sveikatos problemas padės ne tik virškinimo fermentai, bet ir vaistai nuo viduriavimo ar vidurių užkietėjimo, apsinuodijimo.

Galiausiai rekomenduojama pasirūpinti priemonėmis nedideliems sužeidimams, nubrozdinimams: pleistrais, tvarsčiais, dezinfekuojančiu skysčiu, neviršijančiu skrendant lėktuvu leistino 100 ml kiekio.

Kremas nuo saulės – ne tik vasarą, pastilės gerklei – ne tik žiemą

Vykstant slidinėti I. Norkienė siūlo į pagrindinį vaistinėlės komplektą įsidėti vėsinančio poveikio tepalo nuo traumų ar sumušimų, taip pat apsauginius kremus nuo šalčio bei saulės. Kalnuose ši labai aktyvi, todėl agresyvus atspindys nuo sniego neapsaugotą veidą gali rimtai nusvilinti. Šiltuosiuose kraštuose patartina turėti ne tik apsaugos nuo saulės, bet ir kremo ar pienelio po deginimosi.

„Tuo tarpu žygių kalnuose mėgėjai renkasi rimtesnius pleistrus, kokybiškiausius tvarsčius, apsaugą nuo nutrynimų. Elektrolitų tirpalai atkuria organizmo pusiausvyrą, mat esant aktyviam fiziniam krūviui ir gausiai prakaituojant prarandama daug naudingų medžiagų“, – dalijasi budinčios vaistinės vedėja.

Antialerginės priemonės apsaugo nuo tokių galimų naujos vietos dirgiklių kaip vanduo, žiedadulkės, maistas ar net gyvenamoji aplinka.

O štai vaistai nuo peršalimo, pastilės nuo gerklės skausmo, pasak I. Norkienės, pravers ir vasarą – keliaujant karštuoju periodu bėdų neretai pridaro kondicionieriai automobiliuose ar viešbučio kambariuose.

Planuokite iš anksto ne tik vaistinėlės turinį

Esminė taisyklė prieš išvykstant į kelionę? Nepasilikti su sveikata susijusių dalykų atostogų išvakarėms. Anot I. Norkienės, iš anksto oficialiuose šaltiniuose pasidomėjus šaliai, sezonui būdingais orais ar rizikomis lengviau orientuotis, ko konkrečiai reikia vaistinėlėje. Be to, belaukiant išvykos datos jau turimų priemonių galiojimas gali pasibaigti – pasirūpinti naujomis paskutinę minutę ne visada įmanoma.

„Negana to, skrendant į kai kurias egzotiškas šalis būtina vakcinacija. Šią pamoką išmokome per pandemiją rūpindamiesi skiepais nuo koronaviruso, bet į kai kuriuos kraštus neįleidžiama be vakcinacijos nuo daugybės kitų ligų, pavyzdžiui, hepatito A ir B, geltonojo drugio“, – akcentuoja I. Norkienė.

Ar skiepytis būtina, atsakys šeimos gydytojas ir esant poreikiui sudarys konkrečią vakcinacijos schemą. O kai kurių ligų, kad ir tos pačios maliarijos, prevencijai per kelionę bei kurį laiką po jos svarbu vartoti vaistus – visą reikalingą su tuo susijusią informaciją gali suteikti tik medikas. Tačiau glaustai ir patikimai apie planinę, rekomenduojamą ir privalomą vakcinaciją taip pat skelbiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), Užkrečiamų ligų ir AIDS centro svetainėse.

„Privalomąjį sveikatos draudimą turintiems asmenims Teritorinės ligonių kasos skyriuje išduodama nemokama Europos sveikatos draudimo kortelė kompensuoja būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikinai svečiuojantis ES bei kai kuriose kitose Europos šalyse. Visgi išmintinga apsvarstyti ir papildomo sveikatos draudimo užsienyje galimybę“, – rekomenduoja I. Norkienė.

O jei kelionė bus aktyvi ir prireiks nemažai fizinių jėgų, pas šeimos gydytoją užsukite pasitikrinti sveikatos rodiklių kokybės: pavyzdžiui, ar nestreikuoja širdis, ar netrūksta mineralų. Suskubus tai padaryti ne paskutinę minutę, dar liks laiko tuos rodiklius atkurti.

Postūmiu peržiūrėti seniai tikrintą kelionės vaistinėlę bei turėti omenyje kitus pasiruošimo darbus gali tapti netikėtos atostogos