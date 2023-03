Pacientų registracija internetu pernai buvo rekordinė, bet tikimasi dar daugiau

2022 m. registracijų per IPR skaičius viršijo 3,6 mln. ribą. Pas šeimos gydytojus registruotasi beveik milijoną kartų, o specialistus – kiek per 2,65 mln. kartų. Aktyviausiai registruotasi gruodį, kai bendras registracijų skaičius – pas šeimos gydytoją ir įvairių specializacijų gydytojus – sudarė beveik 600 tūkst.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys mini, kad pacientai Lietuvoje dar ganėtinai konservatyvūs, nes dažniausiai renkasi kitas nei internetinę registracijos formas, tačiau įpročiai keičiasi. Prie to itin prisideda aktyvus darbas su gydymo įstaigomis, kad jos atvertų konsultacijų laikus visiems pacientams.

„Gydymo įstaigos privalo užtikrinti pacientams patogiausią registracijos būdą – gyvai, telefonu ar internetu. Nors populiariausias registracijos būdas lieka telefonu, tačiau paskutiniu metu daugėja gyventojų, kurie renkasi registraciją internetu. Prie pokyčio prisideda aktyvus darbas su gydymo įstaigomis, kad jos atvertų kuo daugiau konsultacijų laikų pacientams internetu. Tai prisideda prie eilių pas gydytojus mažinimo, nes gyventojai turi daugiau galimybių rinktis ir planuoti savo vizitų laikus“, – sako A. Dulkys.

Tendencijos rodo, kad šiemet IPR rezultatai gali būti dar geresni. Per pirmus du šių metų mėnesius šeimos gydytojų konsultacijoms per IPR sistemą pacientai buvo užregistruoti 391 tūkst. kartų, gydytojų specialistų konsultacijoms – 931 tūkst. kartų. Per tą patį laikotarpį pernai buvo atlikta vos 114 tūkst. registracijų pas šeimos gydytojus ir 385 tūkst. registracijų pas gydytojus specialistus.

„Vieninga elektroninė registracijos sistema yra naudinga tiek gyventojams, tiek gydymo įstaigoms. Pacientai gali greitai ir patogiai registruotis pas gydytojus, rinkdamiesi jiems patogų laiką ir vietą, kur norėtų gauti paslaugą. Matydamas realų gydytojų užimtumą, pacientas gali rinktis tą gydymo įstaigą, kurioje pas gydytoją galima patekti greičiau. Gydymo įstaigoms registracijos sistema leidžia stebėti ir valdyti pacientų srautus, tinkamai organizuoti gydytojų darbą. Tai yra labai svarbu mažinant eiles ir didinant paslaugų prieinamumą“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė.

Išankstinę pacientų registravimo sistemą galima rasti adresu https://ipr.esveikata.lt.

Naudotis IPR informacine sistema gyventojai gali prisijungę prie savo paskyros e. sveikatos portale www.esveikata.lt ir paspaudę nuorodą „Išankstinė pacientų registracija“. Tai padarius, sistema parodys paciento šeimos gydytoją ir galimus registracijos laikus. Jeigu reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, sistema pagal pasirinktus kriterijus pateiks visą sąrašą įstaigų ir specialistų, pas kuriuos galima registruotis su šeimos gydytojo siuntimu ar be jo, ligonių kasų ar paties paciento apmokamai paslaugai.

Šiuo metu prie IPR informacinės sistemos yra prisijungusios 493 sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose pacientai gali registruotis pas 1469 šeimos gydytojus ir 4675 gydytojus specialistus. Pacientai sistemoje mato vizitų laikus, kuriuos skelbia gydymo įstaigos, gali rezervuoti arba atšaukti priėmimo laiką, stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsilankymų istoriją.