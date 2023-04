Paskaičiavo, kokią algą gauna Kėdainių ligoninės direktorė: pakils ne vienas antakis

Direktorės atlyginimas pasiekė aukštumas

Nenuostabu, kad iš esmės kiekvieno žmogaus atlyginimas turi būti augantis – atsižvelgiant į infliaciją ir augančias kainas, įprasta praktika atlyginimus kažkiek padidinti kasmet.

O štai Kėdainių ligoninės direktorės Editos Vaškevičienės atlyginimas, lyginant su jos pirmtakės atlygiu, ūgtelėjo ne kažkiek, o visais 43,5 proc.

2020 metų ligoninės l. e. p. vadovės Ritos Kuodienės atlyginimas siekė 54,2 tūkst. eurų per metus – 4,5 tūkst. eurų per mėnesį. 2021 metais ligoninės vadovo atlyginimas siekė vos 18,4 tūkst. eurų per metus ir prie jo prisidėjo 10,8 tūkst. eurų išmoka už nepanaudotas atostogas. Taigi sudėjus visą sumą gautųsi 2,4 tūkst. eurų atlyginimas per mėnesį.

Tuo tarpu E. Vaškevičienė pernai gavo 77,8 tūkst. eurų atlyginimą. Lyginant su 2020 metų šios įstaigos vadovo atlyginimu, jis išaugo 43,5 proc., o lyginant su 2021 metų vadovo atlyginimu, E. Vaškevičienė gauna net 266 procentais didesnį atlyginimą!

Mero potvarkiu E. Vaškevičienei dar pernai sausio 10 dieną buvo numatyta 5,36 tūkst. eurų siekianti pastovioji darbo užmokesčio dalis.

Tačiau mokant tokį atlyginimą E. Vaškevičienė per pernykščius metus turėjo gauti kiek daugiau kaip 64 tūkst. eurų per metus. Akivaizdu, kad bendrai išmokėta suma buvo 13,5 tūkst. eurų didesnė – būtent tiek sudarė atlyginimo kintamoji dalis.

Skiria pagal įstatyme numatytą tvarką

Kaip aiškino savivaldybės gydytoja Sandra Buinovskienė, ligoninės vadovo darbo užmokesčio pastovioji dalis nustatoma pagal praėjusių kalendorinių metų jų vadovaujamos įstaigos vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio svertinį vidurkį dauginant iš koeficiento, kuris yra apskaičiuotas atsižvelgus į šiuos kriterijus: praėjusiais kalendoriniais metais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautų pajamų dydį ir praėjusiais kalendoriniais metais gydytojų (įskaitant gydytojus odontologus) ir slaugytojų (įskaitant akušerius) faktiškai užimtų etatų skaičių.

Nors etatų skaičius ligoninėje ir sumažėjo, gautų PSD lėšų padaugėjo 2 mln. eurų.

Kintamoji atlyginimo dalis priklauso nuo to, ar įstaiga per metus turėjo grynojo pelno, ar pritraukė papildomų finansavimo šaltinių. Vertinama ir daugiau dalykų – kaip antai pacientų gydymo trukmė, PSD lėšomis atliktų brangiųjų tyrimų skaičius, įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės.

Medikų atlyginimo didėjimo nematyti

Ne vieną kartą akcentavusi, kad didina medikų darbo užmokestį, E. Vaškevičienė metinėje veiklos ataskaitoje skaičiais, panašu, to įrodyti negali.

Priešingai, 2022 metų Kėdainių ligoninės ataskaitoje matyti keisti skaičiai, kurie rodo, kad atlyginimai, lyginant su pernai, medikams ne tik kad neaugo, bet dar ir sumažėjo.

Direktorės pavaduotojos atlyginimas

Štai jei 2021 metais, kai ligoninei laikinai vadovavo Rita Kuodienė, vidutinis gydytojo atlyginimas siekė 3,2 tūkst. eurų, tai 2022 metais jis, nors ir nežymiai, bet sumažėjo – iki 3,19 tūkst. eurų.

Slaugytojoms atlyginimai taip pat nurėžti – vietoje 1,5 tūkst. eurų dabar mokamas 1,4 tūkst. eurų vidutinis atlyginimas.

Tuo tarpu ligoninės administracijos darbuotojams atlyginimai išaugo nuo 1,4 tūkst. eurų iki 1,7 tūkst. eurų.