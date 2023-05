Nuo legioneliozės mirė dar vienas žmogus: paaiškino, kokia padėtis

Antradienį ir pirmadienį pranešimų apie naujus legioneliozės atvejus centras negavo. Iš viso šiuo metu užregistruoti 22 legioneliozės atvejai, iš jų – 5 mirties atvejai.

Centras patikslina, kad pagal gydymo įstaigos pateiktus duomenis, trijų mirusiųjų mirties priežastis – kita liga, dviejų – legioneliozė.

Trečiadienį inicijuotas nuotolinis pasitarimas su Kauno miesto ir rajono savivaldybių atstovais. Aptarta nepalanki epidemiologinė legioneliozės situacija, daugiabučių namų bendrijų ar administratorių veiksmai, susiję su šilumos ūkio priežiūra, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Kauno miesto savivaldybės atstovai pasiūlė kasmet, pasibaigus šildymo sezonui, organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus, kad visoms atsakingoms šalims (šilumos ūkio prižiūrėtojams, daugiabučių administratoriams, bendrijoms) būtų priminti su legioneliozės prevencija susiję būtini veiksmai.

Ketvirtadienį su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi energijos kokybės reikalavimų, bus diskutuojama dėl teisinio reguliavimo ir techninių kontrolės priemonių tobulinimo, kad būtų užtikrinta geresnė karšto vandens sistemų kontrolė.

NVSC vadovas Vaidotas Gruodys pirmadienį buvo susitikęs su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. Buvo aptarta legioneliozės situacija Kaune ir Kauno rajone.

NVSC duomenimis, per pastaruosius 10 metų, legioneliozės atvejų nustatoma kasmet nustatoma nuo 1 iki 22 atvejų (vidutiniškai 18 atvejų per metus), mirties atvejų taip pat pasitaiko. Per pastaruosius 10 metų iš viso fiksuota 17 mirties nuo šios ligos atvejų.

Praėjusią savaitę buvo inicijuotas tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Kauno rajono savivaldybės, UAB „Kauno vandenys“ Vičiūnų vandenvietės ir AB „Kauno energija“ atstovai. Jame buvo aptarti tiekiamo geriamojo vandens stebėsenos rezultatai, aiškinamasi, kas galėjo lemti vandens tiekimo galimus sutrikimus, bei sprendžiama, kaip galima būtų užtikrinti pastovų tinkamos temperatūros karšto vandens tiekimą daugiabučiuose namuose Kauno rajone, bei informuoti individualių namų gyventojus apie karšto vandens sistemų profilaktikos priemones.

Po šio pasitarimo Kauno rajone daugiabučių namų įvaduose UAB „Kauno vandenys“ paėmė šalto geriamojo vandens mėginius legionelėms nustatyti, laukiama tyrimų rezultatų.

AB „Kauno energija“ Kauno miesto ir Kauno rajono centralizuoto karšto vandens tiekimo tinkluose padidino tiekiamo termofikacinio vandens temperatūrą, kad pastatų karšto vandens sistemose ji būtų ne žemesnė kaip 65 laipsniai, ir informavo daugiabučių namų administratorius dėl termo šoko vykdymo.