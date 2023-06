Registrų centras: E. sveikatos sistemos stabilumą užtikrins naujausios kartos tarnybinės stotys

„E. sveikata pagal sistemoje esančių duomenų kiekį, jų mainų srautus ir integracijų su kitomis sistemomis skaičių yra unikali savo dydžiu ir reikšme visai valstybei. Tokiai sistemai reikia ne tik atsakingos ir profesionalios komandos, naujausios programinės įrangos, bet ir investicijų į techninę įrangą.

Būtent dėl to E. sveikatą perkėlėme į naujausios kartos IBM Power šeimos tarnybines stotis, naudojančius šiuo metu našiausius ir pažangiausius procesorius. Tokio dydžio ir našumo techninė įranga yra vienintelė Baltijos šalyse“, – teigė Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad gydymo įstaigų paslaugų skaitmeninimas neįmanomas be sklandžiai ir greitai veikiančios E. sveikatos, todėl čia daromos nuoseklios investicijos tiek į techninę, tiek į programinę įrangą, tiek plečiant funkcionalumus, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

„E. sveikata yra viena pagrindinių medikų darbo priemonių, dažnai nuo jos sklandaus veikimo priklauso tiek pacientų, tiek medikų pasitenkinimas sveikatos paslaugomis ir darbu. Atnaujinta techninė įranga – tai svarbus, bet tik vienas iš suplanuotų žingsnių į našesnę ir sklandesnę E. sveikatą. Galiu garantuoti, kad tų žingsnių bus ir daugiau“, – sako A. Dulkys.

Naujosios E. sveikatos tarnybinės stotys įrengtos naujajame „Tier III“ sertifikatą turinčiame Registrų centro duomenų centre.

„Šios tarnybinės stotys padidino visos E. sveikatos sistemos greitaveiką, gerokai sumažėjo serverio apkrova, o tai užtikrina našesnį užklausų apdorojimą, leidžia efektyviau vystyti programinę įrangą, tobulinti sistemoje esančias aplikacijas. Vis dėlto, nereiktų pamiršti, kad nacionalinę E. sveikatos sistemą sudaro platus integracijų su kitų įstaigų naudojamomis sistemomis tinklas, tad sklandus visos sistemos veikimas priklauso ir nuo kitų įstaigų informacinių sistemų integracijų brandos lygio“, – kalbėjo Registrų centro IT centro direktorius Antanas Raguotis.

Pasak Registrų centro, E. sveikatos sistema yra bene didžiausia savo apimtimi sistema visoje šalyje, integracijomis sujungta ne tik su šalyje veikiančiomis gydymo įstaigomis, bet ir su kitomis nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje dalyvaujančiomis sistemomis.

Šiuo metu E. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų. Per mėnesį E. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų. E. sveikatos duomenų bazės dydis siekia arti 260 terabaitų, pažymima Registrų centro pranešime.

Registrų centras jau 25-erius metus tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas, remiantis jų valdytojų – skirtingų valstybės institucijų – nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 10 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų, nurodoma pranešime žiniasklaidai.