Kraujo centrai kreipėsi į gyventojus: vasara – kritinis metas kraujo atsargoms

NKC duomenimis, šiuo metu labiausiai trūksta 0– ir A+ grupių kraujo, taip pat sparčiai senka 0+ir AB+ sukauptos kraujo atsargos.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad vasarą trūkstant kraujo ir sulaukiant mažiau donorų, dabar yra puiki proga parodyti visuomenės susitelkimą ir ragina visus galinčius užsukti į kraujo centrus.

„Kraujo donorystė yra geras lakmuso popierėlis, kuris rodo, kaip mes palaikome vienas kitą – džiugina, kad vis daugiau žmonių sąmoningėja, prisideda prie donorystės ir gyvybių gelbėjimo. Svarbu neužmiršti, kad ir vasarą vyksta operacijos, kraujo poreikis gydymo įstaigose niekur nedingo, tad raginčiau visus galinčius apsilankyti artimiausiame kraujo centre ir prisidėti prie pagalbos bendrapiliečiams. Gi niekada nežinai, kada tokios pagalbos prireiks kiekvienam iš mūsų“, – sako ministras.

Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, šiuo metu bendras kraujo donorų skaičius visuose NKC padaliniuose yra sumažėjęs maždaug 20 proc.

„Nepaisant to, kad kraujo donorų skaičius šalyje kasmet auga, deja, vasara yra tas laikotarpis, kai poilsiaudami žmonės apie donorystės svarbą primiršta. Būtent todėl labai prašome šalies gyventojų net ir atostogų metu atrasti laiko bei apsilankyti artimiausiame kraujo centre.

Donorų paaukotas kraujas yra gyvybiškai būtinas pacientams, pavyzdžiui, operacijų metu, praradus didelį jo kiekį dėl patirtų traumų, avarijų metu ar komplikuoto gimdymo. Kraujo reikia visada, nepriklausomai nuo metų laiko“, – sako D. Gutauskas.

Pasak jo, donorui apsilankyti artimiausiame kraujo donorystės padalinyje kainuoja vos 20 – 30 minučių, tačiau šis laikas yra aukso vertės, nes leidžia išgelbėti sunkiai sergančių pacientų gyvybes.

Kauno klinikų kraujo centro vadovė Diana Remeikienė sako, jog donorų mažėti ima dar gegužės pabaigoje, o tam, kad užtikrinti didesnes kraujo atsargas, Kauno klinikose šiuo metu per dieną reikėtų maždaug 30 donorų daugiau nei jų yra.

„Donorų vasaros laikotarpiu sumažėja mažiausiai penktadaliu ir toks sumažėjimas tikrai yra nemenkas. Jį pradedame jausti jau gegužės pabaigoje, kai studentai pradeda laikyti egzaminus, o žmonėms prasideda atostogos, atšyla orai. Tad vasara tampa savotišku iššūkių metu. Dažniausiai trūksta standartinių – 0 ir A kraujo grupių“, – sako D. Remeikienė.

Santaros klinikų kraujo centro vadovė Lina Kryžauskaitė taip pat teigia, kad šiuo metu esamas donorų srautas neatitinka kraujo poreikio, o panaši situacija dažnai pasikartoja šiltuoju metų laiku.

„Santaros klinikose gydomi ypač sudėtingi, specialių poreikių pacientai, vykdomos organų ir kaulų čiulpų transplantacijos, teikiama akušerinė komplikuotų būklių pagalba. Jiems reikalingi specialiai paruošti kraujo komponentai.

Santaros klinikų kraujo centre saugomos ir visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose prieinamos trombocitų koncentratų atsargos, be kurių pacientai gali mirtinai nukraujuoti.

Kasdien reikia bent 120 kraujo donorų, kad tiek medikai, tiek pacientai galėtų jausti saugūs. Tad kaupkime kraujo banką nedelsiant, nes niekas nežinome, kada ir kam iš artimųjų ar net sau pačiam gali prireikti“, – teigia L. Kryžauskaitė.

Kraujo centrai primena, kad vieno žmogaus paaukotas kraujas gali išgelbėti net trijų pacientų gyvybes. Be to, svarbu nepamiršti, kad duodant kraujo, būtina būti sveiku – kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys piktybinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga. Jei būtų perpiltas tokio donoro kraujas, pacientui didelė tikimybė užsikrėsti.

Kraują aukoti galima nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai įvykusios operacijos.