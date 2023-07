A. Dulkys supeikė idėją elektronines cigaretes pardavinėti vaistinėse: didžiausios kvailystės daromos rimtais veidais

„Man nepatinka, kad mes norime bandyti rimtas, opias problemas spręsti per kažkokius eksperimentus. Prieš pačią tą idėją juk yra ir medikai, ir konkurencijos taryba“, – LRT radijui parlamentaro Aurelijaus Verygos idėją elektronines cigaretes pardavinėti tik vaistinėse kritikavo A. Dulkys.

„Aš nenoriu šaržuoti, bet kitaip nesigauna. Man panašu, kad Lietuvoje kai kurie politikai tiesiog nusprendė sukurti naują Miunchauzeno istoriją – didžiausios kvailystės yra daromos rimtais veidais“, – pridūrė ministras.

A. Dulkio teigimu, elektroninės cigaretės nėra vaistai, todėl jie negali būti parduodami vaistinėse. Taip pat, anot ministro, gydytojas negali išrašyti recepto tam, kas nėra vaistas.

„Nepameskime esmės – elektroninės cigaretės nėra vaistai. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nėra pripažinusi elektroninių cigarečių nei kaip mažesnės žalos priemonės, nei kaip priemonės, kuri yra skirta mesti rūkyti. Elektroninės cigaretės neatitinka vaisto statuso“, – akcentavo sveikatos apsaugos ministras.

„Vaistinė yra vieta, kurioje parduodami produktai sveikatai gerinti, atkurti, puoselėti. Kažkas mėgina pasiūlyti variantą, kad tegu gydytojas išrašo receptą tam, kas nėra vaistas“, – pabrėžė politikas.

Pasak ministro, elektroninių cigarečių plitimo problemą padėtų išspręsti prevencinės programos ir paauglių, pastaruoju metu vis dažniau nusinuodijančių elektroninių cigarečių skysčiuose esančiomis medžiagomis, švietimas.

„Per prevencines programas, per tikrąsias šaknis, per šeimą, per galvojimą, kaip paauglius įtikinti, kad jie nesirinktų rūkymo tokia forma“, – sakė A. Dulkys.

„Nes jeigu mes eisime tokių pasiūlymų keliu toliau, tai tie, kas mano, kad vartojame per daug cukraus, ims sakyti – „tegu gydytojai išrašo receptą tortams“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad Seimo nariai birželio pabaigoje po pateikimo pritarė įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama uždrausti įprastose parduotuvėse pardavinėti elektronines cigaretes. Pataisos numato galimybę įsigyti elektronines cigaretes tik vaistinėse, turint išrašytą gydytojo receptą.

Projekto autorių teigimu, tokiu būdu būtų siekiama mažinti elektroninių cigarečių vartojimą bei jų prieinamumą, ypač nepilnamečiams asmenims ir paaugliams.

Seimo Teisės departamento teigimu, siūlymas elektronines cigaretes ir jų pildykles pardavinėti vaistinėse nedera su vaistinių paskirtimi.

Šeimos gydytojai yra atkreipę dėmesį, kad jie neturi teisės gydyti priklausomybių, todėl ir išrašyti elektroninės cigaretės kaip vaisto negalėtų.

Pats iniciatyvos leisti gyventojams įsigyti elektronines cigaretes tik vaistinėse ir tik su gydytojo receptu autorius A. Veryga pripažįsta, kad tokiems pakeitimams įgyvendinti pirmiausia turėtų atsirasti gamintojai, kurie užregistruotų elektronines cigaretes kaip vaistinius preparatus.