NKC primena: kada kraujo donorystę būtina laikinai atidėti

NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, kraujo donorystė gali būti laikinai atidėta dėl įvairių organizmo sutrikimų, gydymo, ligų ar tam tiktų procedūrų. Tokiais atvejais svarbu yra gera donoro sveikatos būklė ir duoti kraujo galima praėjus tik konkrečiam gydytojo nustatytam laikotarpiui.

„Kasdien bendraudami su gyventojais pastebime, kad kartais jie nežinodami, jog kraujo duoti neleidžiama tik laikinai, tokios idėjos išvis atsisako. Norime, kad tokių atvejų būtų kuo mažiau, tad žmonėms primename, kada aukoti kraujo negalima tik laikinai ir kokiais atvejais donorystė, deja, negalima. Mūsų tikslas – suteikti žmonės kuo daugiau aiškumo, kad jie žinotų, kada tai daryti saugu, o kada būtina pertrauka“, – sako D. Gutauskas.

Pavyzdžiui, pasak jo, labai svarbu priminti, kad kraujo negalima duoti dvi savaites po karščiavimo, herpesvirusinės infekcijos, gripo ar kitos virusinės ligos simptomų pabaigos. Taip pat keturis mėnesius pasidarius tatuiruotę, įsivėrus auskarą į kurią nors kūno vietą, po sunkios chirurginės operacijos, endoskopinio tyrimo, akupunktūros, po kraujo patekimo ant gleivinės arba sužeidimo nesterilia adata, kraujo sudėtinių dalių perpylimo.

NKC vadovas atkreipia ir moterų dėmesį į tai, kad norint išsaugoti gerą organizmo būklę, gydytojai nerekomenduoja duoti kraujo menstruacijų metu, o pusmetį – po gimdymo, nutrūkusio nėštumo, nes moters organizmas dar gali būti silpnas ir aukojant kraują donorė gali pasijusti prastai.

Pasak jo, išlaukti rekomenduojamą laikotarpį yra būtina dėl geros donorų sveikatos būklės, o praėjus reikiamiems terminams vėl galima tęsti neatlygintiną kraujo donorystę arba tapti donoru.

Svarbiausias laikinų pertraukų tikslas yra gera sveikatos būklė, kuri garantuoja saugumą donorui, atliekančiam kilnią misiją – dovanojant kraują, kuris padeda gelbėti pacientų gyvybes.

Be to, NKC primena, kad kraujo donorais visiškai negali būti žmonės, kurie yra sirgę ar serga sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos, imuninės sistemos liga. Taip pat ir tie žmonės, kurie serga cukriniu debetu ir naudoja insuliną. To daryti negalima ir sergant onkologinėmis ligomis, hepatitu B ar C, sifiliu, ŽIV, vartojant intraveninius narkotikus, anabolinius steroidus.

NKC duomenimis, neatlygintinų kraujo donorų skaičius reguliariai auga nuo pat 2020-ųjų. Praėjusiais metais Lietuvos kraujo donorai neatlygintinai kraujo aukojo net 68 tūkst. kartų, surinkta 30 tūkst. litrų kraujo.

Tai buvo didžiausias kraujo donorų neatlygintinai dovanotas kraujo kiekis nuo 2020 metų – 6 proc. daugiau, lyginant su 2021-aisiais, kai Lietuvoje buvo atlikta maždaug 64 tūkst. donacijų ir surinkta beveik 29 tūkst. litrų kraujo bei daugiau nei 2020-aisiais, kai kraujo donorai neatlygintai kraujo davė 62 tūkst. kartų.