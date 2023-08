Iš Raseinių ligoninės išėjusių medikų baimės išsipildė: „Supratome, kad mums nebe pakeliui“

„Mes tą žinojome nuo pat pirmos dienos. Žinojome tuos rezultatus, kokie jie bus, dėl to mes ir kreipėmės į merą, kad to išvengtume ir tai neįvyktų. Dėl to čia visas tas triukšmas ir kilo“, – Eltai G. Pikūno paskyrimą vadovu komentavo vidaus ligų gydytoja D. Furmanavičienė.

„Mes visi žinojome, dėl to mūsų nei vieno tai nenustebino. Sprendimai buvo priimti gerokai anksčiau nei įvyko konkursas“, – pridūrė medikė.

Pasak jos, medikai, supratę, kad būtent G. Pikūnas taps ligoninės vadovu, o mero įkalbinti konkursą organizuoti skaidriai nepavyks, nusprendė išeiti iš darbo.

„Viskas kliuvo. Ir tai, kad jis buvo paskirtas anksčiau laiko, kai dar nebuvo net įvykusio konkurso. Teistumas lygiai taip pat (kliuvo – ELTA). Raseiniai yra mažas miestelis, ten kalbos pasklido dar anksčiau nei pradėjo rašyti laikraščiai“, – teigė D. Furmanavičienė.

„Kai mes susivokėme, kad tas teistumas dar yra ir už korupciją, o žinant tai, kad į ligoninę ateina Europos Sąjungos lėšos... Mes supratome, kad mums nebe pakeliui. Eiti reikia darniai, koja kojon, o čia supratome, kad mes niekur nebenueisime – nei su šita valdžia, nei su šiuo vadovu“, – pabrėžė terapeutė.

Ji pridūrė, kad penktadienį iš darbo nusprendė išeiti septintasis medikas, kuris rugpjūčio pradžioje buvo persigalvojęs dėl ligoninės palikimo.

„Mūsų išėjo 6 terapeutai, ir šiandien išeina vienas traumatologas“, – pranešė D. Furmanavičienė.

Atkreipė dėmesį į Raseinių rajono vicemero metaforas: gydytojus palygino su žiurkėmis

Šią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ pradėjo plisti vaizdo ištrauka iš Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžio. Ištraukoje vicemeras, šeimos gydytojas Mingaudas Tamaliūnas, kalbėdamas apie situaciją Raseinių ligoninėje, nevengė vaizdingų palyginimų.

„Apskritai kalbant, norėčiau pasakyti vieną tokią frazę, kurią perskaičiau šiandien – laivas nustoja skęsti, kuomet visos žiurkės būna išbėgusios“, – socialiniuose tinkluose pasklidusiame vaizdo įraše sako M. Tamaliūnas.

Vidaus ligų gydytojos D. Furmanavičienės teigimu, šis vicemero pasakymas parodė, ką savivaldybė iš tikrųjų galvoja apie ligoninę nusprendusius palikti medikus.

„Tai, ką jie iš tikrųjų galvoja, mums išėjus viešai ir pasakė“, – komentavo ji.

Pasak gydytojos, nei savivaldybės tarybos nariai, nei meras A. Nekrošius neatėjo atsisveikinti su medikais paskutinę jų darbo dieną. D. Furmanavičienė taip pat teigė, kad meras su išeinančiais gydytojais buvo susitikęs tik vieną kartą.

„Neatėjo nei vienas atsisveikinti, su mumis atsisveikino tik administracija. Mes apskritai su meru kalbėjome vieną kartą, kai susirinkome visi pasikalbėti, kokios yra problemos, kodėl mes jas keliame ir kodėl mums netinka daktaras Pikūnas. Ir viskas, daugiau su mumis nebuvo kalbėta. Daugiau nebuvo prašyta ar kalbinta, kad mes pasiliktumėme“, – pasakojo gydytoja.

„O kodėl, tai dabar aišku, nes mes buvome tos žiurkės, kurios skandino laivą. Tai kadangi jos pabėgo, tai laivas dabar nebeskęsti turėtų, pagal mūsų vicemero pasakymą“, – pridūrė D. Furmanavičienė.

Penktadienį Raseinių rajono meras A. Nekrošius paskelbė, kad naujuoju ligoninės vadovu yra paskiriamas konkursą laimėjęs G. Pikūnas.

Kaip paaiškėjo po konkurso, G. Pikūnas 2012 m. buvo nuteistas už sukčiavimą. Jam skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius Eltai tvirtino, kad G. Pikūnas apie savo teistumą konkurso organizatoriams nebuvo pranešęs.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) penktadienį paragino merą A. Nekrošių plačiau paaiškinti priimto sprendimo dėl G. Pikūno paskyrimo ligoninės direktoriumi motyvus.

Ministerija savo ruožtu ketina prižiūrėti, kaip Raseinių ligoninei seksis normalizuoti sveikatos paslaugų teikimą.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje Raseiniuose dalis medikų suabejojo ligoninės vadovo konkurso skaidrumu. Dėl to pasipiktinimą išreiškė dalis ligoninės darbuotojų, 7 darbuotojai buvusiam ligoninės direktoriui Vidmantui Merkliopui įteikė prašymus išeiti iš darbo.

Anot medikų, mieste ėmė sklisti kalbos, kad, nepasibaigus ligoninės vadovo konkursui, savivaldybė jau turėjo kandidatą šioms pareigoms užimti. Gydytojai paprašė mero konkursą organizuoti skaidriai, tačiau, jų teigimu, nebuvo išgirsti.

Savo ruožtu Raseinių rajono meras A. Nekrošius Eltai sakė medikų priekaištų nesuprantąs. Jo neįtikino ir gydytojų abejonės dėl skaidrumo organizuojant ligoninės vadovo konkursą.