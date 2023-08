Pieno produktai – gydytoja dietologė pataria, kiek jų reiktų suvartoti per dieną

Per dieną reikėtų suvartoti tris pieno produktus

Daugelis be pieno ar jo produktų negali įsivaizduoti savo gyvenimo: jį pilame į rytinę kavą ir naudojame mėgstamame blynų recepte. Tačiau vartodami pieno produktus lepiname ne tik savo skonio receptorius, bet ir organizmą. Pasak gydytojos dietologės Evelinos Cikanavičiūtės, piene yra gausu naudingųjų medžiagų, kurios prisideda prie viso kūno gerovės.

„Dar 2012 m. Europos Komisija pateikė išvadas, kad baltymai, kalcis, fosforas, magnis, manganas, cinkas ir riebaluose tirpūs vitaminai D bei K yra būtini gerai kaulų sveikatai. Pieno produktai ypatingi tuo, jog išskyrus vitaminą D, turi visus kitus kaulinei sistemai reikalingus elementus. Taip pat su jais gauname reikšmingą dalį gyvūninės kilmės baltymų ir šiek tiek riebalų. Kaip ir visas maistas, pieno produktai dėl juose esančių pagrindinių maistinių medžiagų – baltymų, riebalų ir angliavandenių – suteikia mums energijos“, – pažymi ekspertė.

Kalcis – vienas pagrindinių mineralų, reikalingas gerai kaulų sveikatai. Jo pasisavinimas yra būtinas, norint išlaikyti ne tik gerą savijautą, bet ir stiprius dantis. Pasak specialistės, lyginant su kitais kalcio šaltiniais, valgant pieno produktus jo organizmas pasisavina daugiausiai.

„Suaugusio žmogaus kalcio poreikis yra 900 mg per dieną. Tokį kalcio kiekį gautume suvalgę tris porcijas pieno produktų: stiklinę pieno, indelį jogurto ir pora riekelių sūrio. Kalcio yra ir augalinės kilmės produktuose, bet juose šio mineralo kiekiai yra ženkliai mažesni, o jo pasisavinimo lygis skiriasi kartais. Pavyzdžiui, stiklinėje virtų špinatų yra apie 260 mg kalcio, bet dėl didelio oksalatų ir fitatų kiekio, kalcio pasisavinama tik 5 proc., kas būtų apie 13 mg. Palyginimui, iš pieno produktų pasisavinama apie 30–40 proc. šio kaulams reikalingo mineralo. Piene esantis baltymas kazeinas bei vitaminas D itin svarbūs geram kalcio pasisavinimui, o fosforas slopina mineralo pasišalinimą“, – pasakoja E.Cikanavičiūtė.

Pienas be laktozės toks pat naudingas, kaip ir įprastas

Šiuolaikinė mityba neapsiriboja vien įprastais produktais. Vartotojai renkasi įvairesnius produktus, kurie atitinka jų skonio, kokybės poreikius, prisideda prie geresnės savijautos, kaip, pavyzdžiui, pieno produktai, kuriuose nėra laktozės. Anot gydytojos dietologės E.Cikanavičiūtės pieno produktų be laktozės maistinė vertė išlieka ta pati.

„AUGA group“ ekologinių produktų vystymo ir komercijos vadovas Laurynas Miškinis sako, kad pieno produktų be laktozės vartojimas kasmet auga:

„Pieno produktų be laktozės vartojimas sparčiai auga visame pasaulyje. 2023 m. JAV ir Kinijos universitetų mokslininkų atlikto tyrimo rezultatuose matome, kad nuo 2017 m. iki 2022 m. šie produktai tapo sparčiausiai augančia JAV pieno pramonės dalimi. Tai galime patvirtinti ir mes, nes savo asortimente turime pieną be laktozės – kasmet šio produkto pardavimai vis augo. Be to, stebime ir kitą tendenciją – žmonės vis sąmoningiau renkasi kasdienio vartojimo produktus. Vartotojams vis labiau rūpi tai, kaip produktai yra pagaminti: kaip užaugintos jų žaliavos, ar laikomasi tvaresnių gamybos praktikų“, – sako L.Miškinis.

Pieno be laktozės gamyba

Kaip teigia L.Miškinis, yra keletas būdų, kaip pagaminti pieną be laktozės, tačiau jie kardinaliai nesiskiria. „Mes savo asortimente taip pat turime pieną be laktozės. Viename jo gamybos proceso etape į pieną yra įmaišomas fermentas laktazė, kuri skaido laktozę, – pasakoja „AUGA group“ atstovas ir priduria, kad toks gamybos būdas gali šiek tiek pakeisti pieno skonį. – Jis tampa truputį saldesnis. Pieno be laktozės kvapas ar išvaizda niekuo nesiskiria nuo pieno, kuriame yra laktozės.“

Jam antrina ir gydytoja dietologė E.Cikanavičiūtė: „Dažnai žmonės pastebi, kad pieno produktai be laktozės yra saldesni, kas kartais sukelia įtarimus, jog į tokius pieno produktus išskirtinai įdėta pridėtinio cukraus. Tačiau jie įgauna saldesnį skonį dėl to, jog gliukozė ir galaktozė natūraliai yra saldesnio skonio už laktozę.“

Laurynas Miškinis taip pat atkreipia dėmesį, kad didelę įtaką galutinio produkto skoniui ir kokybei lemia žaliavos: „Prekės ženklu „AUGA“ pažymėti pieno produktai yra pagaminti išskirtinai tik iš „AUGA“ ekologinių ūkių, kuriuose taikomas tvarios žemdirbystės standartas. Patys užsiauginame ekologinį pašarą galvijams, todėl kontroliuodami visą procesą galime užtikrinti, kad vartotojus pasieks išskirtinai kokybiški ir skanūs produktai.“