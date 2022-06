Ką daryti, jei sausos akys? Vaistininkė pataria laikytis 5 taisyklių

Didelė rizika susirgti gresia kiekvienam

Anot vaistininkės, sausų akių liga dažnai vadinama XXI amžiaus sveikatos sutrikimu, kurį skatina kasdieniame gyvenime įsivyravusios šiuolaikinės technologijos – kompiuteriai, televizoriai, oro kondicionieriai ir kt. Šie veiksniai neigiamai veikia akis ir ašarų gamybą, todėl kiekvienas, kuris daug laiko praleidžia prie kompiuterio ar televizoriaus ekrano ar šiltoje ir sausoje namų aplinkoje, turi didelę tikimybę susirgti sausų akių liga.

„Rizika patirti sausų akių ligos simptomus taip pat didėja ilgą laiką žiūrint į artimus objektus, pavyzdžiui, skaitant knygą, nes akys mirksi daug mažiau ir yra rečiau drėkinamos. Kuo mažiau mirksime, tuo ilgiau akies paviršius būna atviras.

Dėl to greičiau garuoja vanduo ir plonėja natūrali ašarų plėvelė, o akys sausėja ir sumažėja jų atsparumas išorės dirgikliams. Be to, didesnė rizika susirgti gresia ir tiems, kurie daug laiko praleidžia cheminėmis medžiagomis užterštoje aplinkoje, pavyzdžiui, grožio salone ir t.t.“, – pasakoja J. Jankauskienė.

Pasak vaistininkės, moterims sausų akių liga išsivysto dažniau, nes ašarų gamybą ir jos kokybę veikia hormonų pokyčiai, atsirandantys žindymo, menopauzės ar kontraceptinių priemonių vartojimo metu.

Patirti sausų akių simptomus didesnė rizika gresia ir vyresnio amžiaus žmonėms, nes senstant mažėja ašarų gamyba. Be to, maždaug 50 proc. visų kontaktinių lęšių nešiotojų jaučia sausų akių simptomus, nes lęšiai trikdo akių plėvelės pasiskirstymo akyje pusiausvyrą.

Kaip išsirinkti akių lašiukus?

J. Jankauskienė sako, kad renkantis akių lašus reikia dėmesį atkreipti į tai, ar jų sudėtyje yra natrio hialuronato ir kokia jo koncentracija. Ši medžiaga itin svarbi, nes pasižymi geromis drėkinančiomis ir apsauginėmis savybėmis, todėl padeda efektyviai spręsti išsausėjusių akių problemą. Be to, svarbu, kad akių lašų sudėtyje būtų hialurono rūgšties, kuri ne tik efektyviai drėkina, bet ir ramina sudirgusias akis.

„Tinkamos sudėties akių lašai atkuria ir palaiko akių drėgmės pusiausvyrą bei suteikia veiksmingą apsaugą nuo tokių išorės dirgiklių, kaip vėjas, sausas ir šiltas oras, sūrus vanduo, dūmai, ryški šviesa ir ilgalaikis darbas prie monitoriaus.

Priešingai nei kitos akių ligoms gydyti skirtos priemonės, akių lašai yra visiškai saugūs, nekelia dirginimo ir alergijos“, – teigia vaistininkė.

J. Jankauskienė priduria, kad akių lašų su didele natrio hialuronato koncentracija veiksmingumas prilygsta intensyviai drėkinančiam akių tepalui, o dėl sudėtyje esančios hialurono rūgšties jie ilgai išlieka ant akies ir neišplečia kraujagyslių.

Norintiems sutaupyti laiko ir būti užtkrintiems tinkamu pasirinkimu, rekomenduojama pasitarti su vaistininku.

Svarbiausia – laikytis 5 taisyklių

„Camelia“ vaistininkė sako, kad yra 5 taisyklės, kurių reikia laikytis, norint tinkamai naudoti akių lašus.

– Prieš naudojant akių lašus ir po to, gerai nusiplaukite rankas.

– Akių lašų buteliuką laikykite suspaudę su nykščiu ir viduriniuoju pirštu.

– Jeigu į akį ketinate lašinti kelis skirtingus lašus, tarp lašinimų padarykite 10–15 minučių pertrauką – taip užtikrinsite, kad akis įsisavino visus sulašintus lašus.

– Lašus lašinkite į atmerktą akį.

– Įlašinę lašelį pasistenkite neužsimerkti, nes užsimerkus dalis lašelio pasišalina iš akies. Lašą akyje užlaikyti padės ir tai, jeigu akies kamputį prilaikysite 10 sekundžių.