Tvarumas ir kokybė – suderinama: madingi akiniai gaminami net iš žvejybinių tinklų

Tvarumo idėjos jau seniai nebėra naujiena, o jomis domisi vis daugiau žmonių. Kaip galima saugoti pasaulį ir gyventi sąmoningiau, vis labiau rūpinasi ir verslo įmonės. Ne išimtis – optikos ir mados pramonė, į savo kolekcijų kūrimą įtraukianti perdirbtas ar kitas tvarias medžiagas. Vis dėlto, kelios iš jų yra itin kaprizingos ir akinių nešiotojams gali sukelti problemų. Kokią medžiagą rinktis, kad būtumėte ir atsakingi, ir patenkinti kokybe?

Ekologiška, modernu, bet ar patvaru?

Ar įmanoma išsaugoti tvarumą optikos pramonėje? Vienas iš būdų yra įprastas medžiagas – plastiką, metalą – pakeisti natūraliomis ir perdirbtomis. Viena iš jų – mediena: tvari, ekologiška ir natūrali žaliava.

Priešingai nei gaminant metalinius ir plastikinius akinius, juos apdorojant ir gaminant nereikia pereiti daugybės procesų ir naudoti įvairių cheminių medžiagų, kurios darytų neigiamą poveikį aplinkai. Be to, dauguma tokių rėmelių kuriami rankomis, tad nors jų gamybai reikia daug laiko ir pastangų, sunaudojama mažiau energijos.

Kai kurie akinių gamintojai, siekdami sumažinti taršą, imasi dar kitokių inovacijų. Štai viena vengrų įmonė akinių rėmelius gamina iš vinilinių plokštelių! Perdirbdami nebereikalingas plokšteles, jie kuria įdomius ir, žinoma, tvarius produktus.

Aplinkai draugiškų akinių gamybai dažnai pasitelkiama ir pažangi 3D spausdinimo technologija. Ją akinių gamintojai renkasi ne tik norėdami įnešti daugiau naujovių į dizainą, bet ir patenkinti ekologiškai sąmoningų vartotojų lūkesčius, spręsdami perprodukcijos – didžiausios mados pramonės aplinkosaugos – problemą.

3D technologija suteikia galimybę spausdinti mažas gaminių serijas pagal poreikį ir konkrečius klientų užsakymus, taip sumažinant perprodukcijos riziką. Be to, ši technologija leidžia pagaminti rėmelius be medžiagos nuostolių – jos sunaudojama būtent tiek, kiek reikia modeliui pagaminti.

Vis dėl to yra ir kita medalio pusė. Anot optikos salonų tinklo „Fielmann“ akinių mados tendencijų žinovės Jūratės Kersnauskės, nors išvardyti akiniai – tvarūs, modernūs ir stilingi, jie turi daug niuansų, kurie gali nepatikti nepriekaištingos kokybės siekiančiam gamintojui ir jos ieškančiam klientui.

„Mediniais akinių rėmeliais žavisi ne visi optikos specialistai ir didieji mados namai, kadangi jie – labai kaprizingi ir jautrūs aplinkos poveikiui. Medis – gyva medžiaga, kuri dėl aplinkos sąlygų ir temperatūros svyravimų neretai keičia formą: jei gauna drėgmės, plečiasi, jei saulės – džiūsta. Pažeistos formos nebegalima atstatyti, tad tokių akinių negalima nešioti lyjant lietui, atliekant SPA procedūras ir maudantis. Kad ji išsilaikytų, mediniai akiniai turi būti specialiai apdirbti, bet ar tai yra ekologija? Ko gero, nelabai“, – sako J. Kersnauskė.

Ji priduria, kad iš vinilinių plokštelių pagaminti bei 3D būdu atspausdinti akiniai taip pat nėra itin praktiški, patvarūs ir ilgaamžiai.

„Tokie akiniai gali būti puiki stiliaus detalė, bet ar jie yra tai, ko reikia klientui, ieškančiam akinių nuolatiniam nešiojimui, ar jie užtikrina maksimalų komfortą ir ar galimi ergonomiškai pritaikyti prie galvos formos? Didžiulis klausimas. Vis tik esama medžiagų, iš kurių pagaminti akinių rėmeliai yra ne tik draugiški gamtai ir žmogui, bet ir itin kokybiški“, – šypsosi J. Kersnauskė.

Tvarūs akiniai – net iš žvejybinių tinklų

Ekologija – viena iš Europoje lyderiaujančio tarptautinio optikų tinklo įkūrėjo Güntherio Fielmanno vertybių. Tarptautinį verslą sukūręs vokietis nuo 1986 m. tęsia pažadą ir sau, ir aplinkosaugai kasmet kiekvienam darbuotojui pasodinti po medį. Iki šiol Europos šalių miškams, parkams ir žalesnėms miestų erdvėms jau įteikta per 1,8 milijono planetos plaučių grynintojų.

Į tai įsitraukia ir minėtą optikų tinklą Baltijos šalyse valdanti įmonė. Jos vadovas Gintautas Kersnauskas tikina, kad jiems rūpi kiekvienas, tad atkreipiamas dėmesys ir į gamtą, ir į klientus, kuriems rūpi ekologija ir vartotojiškumo mažinimas. Jų poreikius atstovauja ypatingi rėmeliai, kuriems gaminti naudojama mažiausiai 84 proc. perdirbto acetato.

Akinių rėmelių linija „Elementra“ išskirtinė tuo, kad žaliava šiems modeliams išgaunama perdirbant gamybos standartų neatitinkančius ar jau atitarnavusius senų akinių rėmelius, įvairias gamybines atliekas. Ši linija yra tarsi įrodymas, kad įmanoma sukurti naujus, kokybiškus akinius iš senų produktų, taip tausojant vertingus išteklius“, – sako G. Kersnauskas.

Perdirbtas medžiagas akinių gamybai naudoja ir daugiau įmonių. Pavyzdžiui, prieš keletą metų mados namai „Tommy Hilfiger“ sukūrė specialią jaunimui skirtą laisvalaikio liniją „Tommy Jeans“, kurioje dominuoja iš tvarios „Econyl“ medžiagos pagaminti modeliai. „Econyl“ išgaunama perdirbant nailono atliekas: vandenynuose surinktus žvejybinius tinklus, kilimus ar tekstilę. Ši medžiaga pasižymi lygiai tokiomis pačiomis savybėmis, kaip ir nailonas, todėl ją galima daug kartų perdirbti neprarandant aukštos kokybės.

Kaip bebūtų, daiktai, pagaminti iš perdirbtų atliekų, skatina nevienareikšmiškas nuomones – juos vertindami žmonės pasiskirsto į dvi stovyklas. „Vieni labai žavisi daiktais iš perdirbtų medžiagų, kitiems tai atgrasu. Mes taip pat pastebime, kad modeliai, pagaminti iš antrinių žaliavų, nelabai paklausūs“, – pastebi J. Kersnauskė.

Dar daugiau tvarių pasirinkimų

Iš kokios medžiagos pagamintus akinius tuomet rinktis tiems, kurie vis tiek trokšta tvaraus ir kokybiško daikto? Neprašausite pasirinkę rėmelius iš acetato. Tai – natūrali medžiaga, pagaminta iš medvilnės celiuliozės. Be to, iš medvilnės išgaunamas ir bioacetatas – dar ekologiškesnė medžiaga. Iš jos akinius gamina mados namai „Giorgio Armani“, specialiai tam įsigiję medvilnės plantacijas Mongolijoje.

Kuo ši medžiaga ypatinga? Pirmiausiai, ji ilgaamžiška ir patvari. Nepaisant to, kad iš acetato pagaminti akiniai yra truputį sunkesni, juos galima labai lengvai ergonomiškai pritaikyti prie galvos formos, o jei rėmeliai susibraižo, juos įmanoma atnaujinti poliravimo būdu. Acetatas atveria ir daug dizaino galimybių, o iš jo pagaminti akinių rėmeliai išsiskiria savo spalvomis.

Kita, kiek mažiau gamtai, bet žmogui itin draugiška medžiaga – titanas. Iš titano rėmeliai gaminami atsižvelgiant į alergiškus žmones, mat šis metalas hipoalerginis, nekenksmingas sveikatai.

„Ne visos medžiagos yra draugiškos odai, tad titanas – geriausias pasirinkimas tiems, kurių oda jautri. Kartu jis – labai lengvas, ilgaamžiškas ir pritaikomas ergonomiškai“, – dalijasi J.Kersnauskė.

Trečias variantas – akiniai, pagaminti iš lydytų plastiko granulių. Jie, priešingai nei gaminant akinius iš acetato, kai formos yra išpjaunamos iš plokščių, yra išliejami, todėl sunaudojama tiek medžiagos, kiek reikia norimam rėmeliui suformuoti.

„Šis būdas – labai greitas, pigus ir lengvas, bet plastikas visgi yra cheminė medžiaga. Be to, akiniai iš plastiko granulių yra sunkiau pritaikomi prie veido, mažiau ilgaamžiai“, – priduria akinių mados tendencijų žinovė.

Akivaizdu, kad pasirinkimo galimybių – gausybė, tad išsirinkti tinkamiausią variantą gali būti sudėtinga. Kaip priimti galutinį sprendimą? J.Kersnauskė padeda paskutinį tašką ant „i“, patikindama, kad rinktis vieno daikto net nėra būtina.

„Kadangi mums rūpi kiekvienas, pirmiausiai skatiname rinktis kokybiškus, patvarius, ilgaamžius akinius iš acetato, kurie tarnaus ne vienerius metus – taip mažinsite kenksmingą vartotojiškumą. Vis tik nė vienas modelis nėra amžinas: rėmeliai nusidėvi, deformuojasi, tad juos reikia reguliariai atnaujinti. Kad tai vyktų lėčiau, rekomenduojame turėti kelias akinių poras. Juk ir tų pačių batų nenešiojame visus metus – juos saugome ir keičiame priklausomai nuo sezono, progos, veiklos ar nuotaikos“, – šypsosi J.Kersnauskė.