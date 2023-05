Vaikų trumparegystė – sparčiai plintantis reiškinys, kurį galima suvaldyti inovacijų dėka

Miopija – itin dažnas vaikų regos sutrikimas, kurį, dėka naujausių optinių technologijų, jau galima kontroliuoti.

Kas yra miopija, kitaip vadinama trumparegyste?

Tai akių gebėjimo laužti šviesos spindulius (akių refrakcijos) yda, pasireiškia suprastėjusiu tolimų daiktų ir objektų matymu. Taip nutinka todėl, nes šviesos spinduliai, kirtę mūsų optinę sistemą, susikerta prieš tinklainę – trumparegių akies obuolys arba būna pailgos formos, arba jų ragena yra pernelyg iškilusi. Norint suprasti ar vaiko rega nėra sutrikusi, reikėtų atkreipti dėmesį:

ar mažas vaikas pastebi ir renka trupinukus (įprastai jie labai mėgsta tą daryti)?

ar mato padangėje skrendantį paukštį, lėktuvą, ar žiūri tiesiai ir nežvairuoja?

ar daugmaž vienodo dydžio bei spalvos abiejų akių vyzdžiai?

ar nuolatos netrina akių net ir nenorėdami miegelio?

ar mokyklinukai mato, kas užrašyta ant lentos, o galbūt susiduria su mokymosi sunkumais skaitant ir rašant, skundžiasi dideliu nuovargiu ir galvos skausmais?

Trumparegystė – įgyjama ar įgimta?

Tyrimai rodo, kad įgimtą trumparegystę turi mažiau nei 1 procentas naujagimių, taigi, jeigu šią refrakcijos ydą turėjo tėvai, tai padidėja tikimybė ir jų vaikui. Jei gimdymo metu nebuvo didesnių nesklandumų, kūdikio vizitas pas gydytoją oftalmologą turėtų būti suplanuotas iki 1-erių metų, geriausia apie 6–8 mėnesį, kai vaikas gali savarankiškai sėdėti ir fiksuoti žvilgsnį į rodomą žaislą. Tokiame amžiuje jau galima įvertinti kūdikio regos aštrumo būklę ir jei reikalinga, nedelsiant priimti tolimesnius sprendimus regos silpnėjimo sustabdymui. Apie 70 proc. iki 5-erių metų atsiradusių miopijos atvejų taip pat yra paveldėtos, tačiau jei ji pasireiškia gerokai vėliau, neretai esant mokyklinio amžiaus, dažniausiai ji būna įtakota išorinių faktorių.

Trumparegystės spartėjimas kelia itin didžiulį nerimą ne tik mokslininkams, bet ir gydytojams oftalmologams. Atlikti tyrimai rodo, kad:

iki 2050m. pusė pasaulio gyventojų, t.y. penki milijardai žmonių, bus trumparegiai, o beveik milijardas žmonių turės aukšto laipsnio trumparegystę;

itin sparčiai progresuoja būtent vaikų trumparegystė ir ji labai greitai pasiekia aukštą laipsnį, todėl kuo ankstesniame amžiuje ji nustatoma, juo ji labiau progresuoja:

Išmaniųjų ekranų įtaka trumparegystės atsiradimui

Tiek miopijos reiškinį tyrinėjantys mokslininkai, tiek ir gydytojai oftalmologai vieningai sutaria, kad įgytos trumparegystės jaunėjimas vienareikšmiškai yra susijęs su išmaniųjų ekranų besaikiu vartojimu. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad jaunėjant trumparegių amžiui didėja ir didelio laipsnio trumparegystės rizika, nes trumparegystė vystosi kol vaikas auga ir nustoja didėti kai žmogus subręsta, taigi kuo anksčiau ji prasideda, tuo daugiau progresuoja kol vaikas užauga.

Didžiausią įtaką vaikų miopijai daro ne kenksminga mėlynoji šviesa, o nuolatinis žiūrėjimas į mažus ekranus iš arti. Išmaniųjų ekranų draudimas – ne išeitis šiandieniniame pasaulyje, tačiau reguliarių pertraukėlių darymas, akių atpalaidavimas nuo fokusavimo iš arti, tinkama mityba, kuo ilgesnis buvimas gryname ore, gali padėti išvengti trumparegystės atsiradimo ar jos progresavimo sustabdymo.

Miopijos progresavimo sustabdymo būdai

Trumparegystės progresavimo lėtinimui jau dabar gydytojai oftalmologai naudoja atropino lašus, specialius minkštus kontaktinius lęšius ar ortokeratologiją, svarbu ir nuolatinis tinkamų korekcinių akinių naudojimas, tačiau akiniai didžiąja dalimi iki šiol buvo skiriami tik trumparegystės korekcijai ir turėjo mažai įtakos jos progresavimo mažinimui.

Trumparegystės kontrolė kompleksinėmis priemonėmis yra svarbi, nes trumparegystės sumažinimas 1,00 dioptrija gali sumažinti miopinės makulopatijos riziką 40%, tinklainės atšokos riziką 23%, glaukomos 16%, regos sutrikimų riziką 19–24%.

Inovatyviausios pasaulyje akinių lęšių gamintojos Essilor mokslininkų komanda ieškojo sprendimo ir sukūrė sprendimą kaip kovoti su vaikų trumparegystės progresavimu.

Pažangiausias sprendimas StellestTM – jau „Fielmann“ optikose!

Trumparegystės kontrolei naudojami akinių lęšiai yra įgaubti, tai reiškia, kad jie plonesni lęšio viduryje ir storesni jo kraštuose. Kuo vaikučio dioptrija didesnė, tuo lęšis storesnis, todėl akinukai neretai sunkūs ir neatrodo estetiškai. StellestTM lęšių technologija išsprendė visus šiuos nepatogumus unikalia, pritaikyta trumparegių akims H.A.L.T (Highly Aspherical Lenslet Target) konstrukcija. 1021 nematomas mikrolešis sudaro 11 koncentrinių lęšyje išsidėščiusių žiedų, kurie sukuria galingą signalą, lėtinantį akių ilgėjimą. Vaikams, kurių akys vis dar vystosi, šis signalo tipas leidžia kontroliuoti akių pailgėjimo procesą. Šviesos spinduliai, praeinantys per mikrolęšių elementus, sukuria nefokusuotą šviesos pluoštą dar prieš tinklainę, pakartodami jos formą – o tai leidžia sulėtinti akies pailgėjimą.

Daug žadantys mokslinių tyrimų rezultatai

Dvejus metus StellestTM gamintojo Essilor mokslinių tyrimų centre Kinijoje trukę tyrimai parodė, kad:

vaikams, kurie ≥ 12val. kasdien nepertraukiamai nešiojo StellestTM lęšius, trumparegystės progresavimas sumažėjo 67 %:

akies obuolio pailgėjimas sulėtėjo 60 %, palyginti su vaikais, nešiojančiais įprastus vieno židinio lęšius:

9 iš 10 vaikų akių ilgio padidėjimas buvo toks pat arba lėtesnis nei vaikų, neturinčių trumparegystės;

2 iš 3 vaikų korekciją reikėjo padidinti tik 0,50 dioptrijų ar mažiau;

net 90 % jame dalyvavusių vaikų akys prie naujo dizaino prisitaikė iki 3 dienų, o maksimalus 100 % adaptacinis laikotarpis užtruko ne ilgiau nei 7d.

Ne tik maksimalus komfortas, bet ir saugumas

StellestTM gaminami iš specialios Airwear medžiagos, kurią NASA naudoja kurdama astronautų šalmų priekinius skydelius! Tai itin saugus ir patvarus plastikas, galintis atlaikyti net 150 m/s skriejančios kietos dalelės smūgį, t.y. susidūręs su kliūtimi lęšis įdumba, tačiau nesuskyla į aštrias dalis, galinčias sunkiai sužaloti akį.

Visi lęšiai padengti specialia Crizal Kids UV danga, kuri šalina atspindžius 360 laipsnių kampu, t.y. tiek nuo išorinio, tiek ir nuo vidinio lęšių paviršiaus.

Trumparegystės prevencijos būdai

Reguliari regos patikra. Jeigu vaiko rega yra gera, nėra nusiskundimų, tuomet patariama akis patikrinti sulaukus 3 ir 6 metų. Mokyklinio amžiaus vaikų regą šeimos gydytojai tikrina kasmet, o esant problemoms siunčiama pas akių gydytoją. Tačiau jeigu tėvams kyla abejonių dėl vaiko regos, į medikus svarbu kreiptis kaip įmanoma greičiau.

Laiko su išmaniaisiais ekranais ribojimas. Specialistai kūdikiams ir vaikams iki 2m. ekranų naudoti nerekomenduoja, 2–5m. vaikams laikas prie ekranų turėtų būti ribojamas: ne daugiau kaip 1 valanda per dieną. Priešmokyklinio amžiaus vaikams – ne daugiau kaip 2val. per dieną. Yra įrodymų, kad didesnė nei 4val. per dieną trukmė mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams didina ir psichikos bei fizinės sveikatos sutrikimų riziką.

Tinkamas žiūrėjimo atstumas. Nerekomenduojama kūdikiams kabinti žaislų labai arti akių, skaitant knygą, privalu laikytis tinkamo 30–40cm atstumo, akims sunku fokusuotis kuomet skaitome, naudojame ekranus gulint ar važiuojant automobiliu, ypač netinkamo apšvietimo patalpoje ar tamsoje.

Daugiau laiko praleisti gryname ore. Tyrimais įrodyta, kad kuo daugiau laiko vaikas praleidžia gryname ore, tuo labiau sumažėja trumparegystės atsiradimo rizika. Pakankamas deguonies kiekis besivystančiai akiai yra itin svarbus.

„Fielmann“ pataria

Vaikų rega kečiasi, todėl būtina kartą per metus apsilankyti pas gydytoją oftlamologą, prižiūrintį Jūsų vaiko regos pokyčius ir priimantį tolimesnius sprendimus. Su gydytojo išrašytu receptu visų mielai lauksime optikos salonuose. Neretai tėveliai tokius vizitus susiplanuoja tik ruošiantis naujiems mokslo metams, tačiau neįvertina, kad būtent vasaros metu didžioji dalis oftalmologų atostogauja, todėl vizito tenka ilgai laukti eilėje. Optikos specialistai pataria neatidėlioti vaiko regos patikros paskutinei minutei, suplanuoti ją dar vasaros pradžioje ir užsisakyti naujus akinukus.

Jei Jūsų vaiko akinukai ypač dažnai sulūžta ar nutinka kitokių nelaimių juos nešiojant, visų pirma susimąstykite, ar rėmelis buvo tinkamai išrinktas atsižvelgiant į vaikučio judrumą bei akinukų nešiojimo įpročius, visų antra – ar galutinį sprendimą, kokį rėmelį nešios Jūsų vaikas, priėmėte Jūs ar Jūsų vaikas, nes dažnai nepatinkantis ir nemėgstamas daiktas yra ne taip mielai nešiojamas ir mažiau saugomas.

Regos korekcijos inovacijos ir mada – nuo šiol suderinama!

Mažiems stileivoms po itin ilgos pertraukos tokie prekiniai ženklai kaip „Dolce&Gabbana““, „Ray-Ban“, „Vogue“, „Emporio Armani“, „Ralph Lauren Polo“ ir netgi ekstravagantiškasis „Versace“ naujausiose kolekcijose sukūrė specialias akinių modelių linijas, kurios yra identiškos suaugusiųjų versijoms. Būtent tokie modeliai ir labiausiai patraukia mažųjų akinių nešiotojų dėmesį, kadangi jie yra linkę kopijuoti savo mamas ir tėčius, o be to nori atrodyti labiau suaugusiais.

Augančioms sporto žvaigždėms žinomiausias pasaulyje specializuotas aktyvaus laisvalaikio akinių prekinis ženklas „Oakley“ taip pat galėtų išpildyti bet kokius jaunojo sportininko poreikius ir lūkesčius akiniams: gumuotos Unobtainium nosies atramėlės ir auselių antgaliai neleidžia akinukams nuslysti ir dar tvirčiau prisitvirtina prie odos jai sudrėkus, kas garantuoja akinių stabilumą užsiimant bet kokio tipo sportine veikla. Didelis žaismingų formų, įvairiaspalvių ir, be abejonės, madingų bei šiuolaikiškų akinių vaikams pasirinkimas vis labiau užkariauja mažųjų akiniuočių meilę akiniams ir leidžia jiems suprasti, kad „akiniai – ne baubai, o vaikų draugai!“

Taigi, leiskite vaikams patiems išsirinkti savo svajonių akinukus, o Jūs nuspręskite, kokio tipo akių lęšiai geriausiai atitiks vaiko poreikius.

Beje, optikose laukiami net ir tie, kuriems dar nereikia naujų akinukų – mūsų specialistai įvertins nešiojamus, pareguliuos, kad jie būtų patogūs ir išmokys kaip jiems atlikti SPA procedūrą, nes akinukai mėgsta būti maudomi po tekančio vandens srove su lašeliu skysto rankų muilo.

Nes „Fielmann“ rūpi kiekvienas – ir didelis, ir mažas!