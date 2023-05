Aukštaičiai tėvai nestokoja originalumo: vienoje savivaldybėje išgirdęs vaikų vardus jautiesi lyg užsienyje

Netrūksta idėjų

Panevėžys prieš porą metų nuskambėjo, kai tėvai vaikui suteikė Liuciferio vardą, bet pastaraisiais metais daugiau tokių tikrai pribloškiančių vardų variantų nebepasitaiko.

Gera žinia tai, kad palyginus praėjusių metų ir šių metų užregistruotus gimimus, galime pasidžiaugti, kad šis skaičius auga – 2022 metais per pirmus tris mėnesius įregsitruoti 168 naujagimiai, o šiemet per tą patį laikotarpį – 174.

2022 metais mergaitėms buvo suteikti šie reti vardai – Atilė, Emyra, Gloria, Eleina, Frėja, Fortunata, Katalėja, Lorena, Milija, o berniukams – Anvaras, Armanas, Ataris, Dorian, Eliotas, Emetas, Haidas, Jarkas, Nandas, Noelis, Kondrad.

Šiais metais per pirmą ketvirtį gimę vaikai pavadinti tokiais netradiciniais vardais – Alisa, Arielė, Aretė, Frėja, Lana, Laila, Kaja, Karilė, Michilina, Oriana, Tėja, Teidė, Adrijus, Bjornas, Anvar, Damir, Elis, Emetas, Lovaris, Najus, Neitas.

Daugiau naujagimių

Utenoje tėvai nemėgsta labai išsiskirti, tad prie retesnių vardų priskiriami daugelio ausiai pažįstami vardai – Alisa, Atėnė Aurora, Isabela, Michail, Jurgis Vincentas, Tajus.

Be to, Utenos rajono savivaldybėje per pirmus tris mėnesius gimė daugiau nei 10 proc. naujagimių. Pernai per šį laikotarpį gimė ar buvo įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse gimę 62 vaikai, o šiemet šis skaičius paaugo iki 70.

Jonavoje 2023 metais įregistruota 110 gimimų o 2022 m. – 84 gimimai, tai reiškia kad šis skaičius šoktelėjo beveik 30 procentų.

Praėjusiais metais jonaviškiai suteikė šiuos retus vardus: sūnus pavadino Matijus, Tajus, Evanas, dukras – Elita, Vainė. Šiais metais prie originalių vardų galima priskirti šiuos vardus Vigmantas, Atilas, Eidanas, Numėjus, Eiva, Sniegė, Arabela.

Mažėja gimstamumas

Visagine per pirmus šių metų tris mėnesius įregistruotas 21 gimimas. Pernai šis skaičius buvo didesnis – užregistruoti 27 naujagimiai.

Šis pasienio miestas išsiskiria ir tuo, kad vaikams čia suteikiami itin nelietuviški vardai. Jei kituose miestuose įdomiai vaikus pavadinti norintys tėvai ieško idėjų tarp senovės kunigaikščių, deivių ar pagoniškų dievų, Visagine idėjos ateina iš užsienio.

2022 metais dukras retų vardų ieškantys visaginiečiai pavadino: Adelina Jane, Anne Marie, Katy, Kira, Rusalina, Sara Marija, o sūnums suteikė Vito Giuseppe, Leon Lam, Lio, Lim vardus.

Šiais metais prie retesnių čia gimusių ar įregistruotų vaikų vardų priskiriami Avrora, Aryiana, Camille, Elmira, Liam.