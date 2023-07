Nėštumo metu moterys saikingai turi vartoti ne tik kavą, bet ir žalią arbatą

Pirmiausia, įvardijama, kad kūdikio besilaukianti moteris turi saikingai vartoti kofeino turinčius produktus. Žinoma, daugelis iškart galvoja apie kavą, bet žalioji arbata – vienas jų. Medicinos ekspertai žaliajai arbatai nėštumo metu duoda žalią šviesą tik jei ji, vartojama saikingai.

Taip pat patartina nepamiršti ir žaliosios arbatos naudos tiek nėščiosioms, tiek ir visiems žmonėms. Žalioji arbata turi daug antioksidantų ir mažai cukų, joje yra natūralių cheminių medžiagų, vadinamų katechinais, o tyrimai parodė, kad specifinis junginys epigallocatechin galatas (EGCG), esantis žaliojoje arbatoje, gali sumažinti uždegimą ir cholesterolio kiekį, taip pat skatinti širdies sveikatą, rašo portalas romper.com.

Žaliojoje arbatoje taip pat yra aminorūgšties, vadinamos L-teaninu, ir tyrimai parodė, kad tai gali sumažinti stresą ir nerimą, o tai gali būti ypač naudinga nėštumo metu. Kai kurie tyrimai taip pat parodė, kad kofeinas gali pagerinti smegenų funkciją, nuotaiką, reakcijos laiką ir atmintį.

Tai kiek galima gerti nėštumo metu?

Žaliojoje arbatoje yra pakankamai kofeino – beveik tiek pat, kiek espreso ir kai kuriose plikytose kavos. Amerikos akušerių ir ginekologų koledžo (ACOG) duomenimis, saikingas kofeino kiekis (apibrėžiamas kaip mažesnis nei 200 miligramų per dieną) nesukels persileidimo ar priešlaikinio gimdymo, o 240 ml standartiniame puodelyje žaliosios arbatos yra maždaug 30–50 ml kofeino.

Kofeino kiekis žaliojoje arbatoje gali skirtis priklausomai nuo rūšies ir virimo laiko, todėl būtinai paskaitykite, kiek kofeino yra jūsų pasirinktoje žaliojoje arbatoje. Taip pat turėtumėte sekti, kiek kofeino suvartojate iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kavos, šokolado ar kitų maisto produktų.

Nors žalioji arbata turi daug naudos, ji taip pat gali turėti tam tikrą pavojų.

Žalioji arbata sugeria folio rūgštį, kuri yra būtina maistinė medžiaga nėštumo metu, o ypač svarbi pirmąjį trimestrą, todėl ankstyvo nėštumo metu patariama vengti šios rūšies gėrimo.

2021 m. JAV Nacionalinis sveikatos institutas pranešė, kad nėščios moterys, kurios vidutiniškai išgeria net pusę puodelio kavos per dieną, pagimdė šiek tiek mažesnius kūdikius nei nėščios moterys, kurios nevartojo kofeino. Dėl mažesnio svorio gimimo metu kūdikiams gali kilti didesnė rizika susirgti tokiomis ligomis kaip nutukimas, širdies ligos ir diabetas suaugus.

Kai kurie tyrimai taip pat parodė, kad didelis kofeino kiekis nėštumo metu gali būti susijęs su neigiamais vaisiaus rezultatais, įskaitant persileidimą. Pasirodo, kofeinas gali prasiskverbti per placentą, bet vaisius negali jo metabolizuoti. Be to, nėščių moterų organizme kofeino metabolizmas yra lėtesnis, palyginti su ne nėščiosiomis, todėl vaisiui padidėja jo poveikis.

Galiausiai, kai kurie tyrimai parodė tam tikrą ryšį tarp padidėjusios dehidratacijos rizikos, nepageidaujamų kraujospūdžio pokyčių, mažo gimimo svorio ir persileidimo nėščioms moterims, kurios kasdien geria daugiau nei 200 mg kofeino.

Apibendrinant, žalioji arbata laikoma saugia nėščioms moterims, jei jos ją vartoja saikingai – mažiau nei 200 mg kofeino kiekvieną dieną. Be to, kiekvienas atvejis individualus, todėl būtina tai aptarti su prižiūrinčiu gydytoju.

Parengta pagal „Romper“ inf.