Paskaičiavo, kiek JAV kainuoja surogatinė motinystė: lietuviams būtų sunkiai įperkama

Vis dėl to tapti tėvais šiuo būdu nėra nei paprasta, nei pigu. Portalas today.com paskaičiavo, kiek kainuoja surogatinė motinystė.

Netrukus vaikelio šiuo metodu susilauksianti Destiny Blackmon puikiai žino atsakymą.

„Iš viso, sakyčiau, apie 100 tūkstančių JAV dolerių – kiaušinėliai, advokatai, kelionės, mokestis mamos“, – vardija ji.

Nors suma daugelį pribloškia, Destiny kad ilga ir varginanti kelionė iki tampant tėvais, buvo to verta. Tiesa, kaina gali būti labai skirtinga.

„Yra labai daug veiksnių, kurie galiausiai nulems kainą, tačiau vidurkis, įskaitant kompensaciją mamai, agentūros mokesčius, teisinius mokesčius, draudimą, medicinines išlaidas yra apie 125–175 tūkst. JAV dolerių“, – sako agentūros siūlančios surogatinės motinystės paslaugas „Family Match Consulting“ įkūrėjas Stephanie's Levichas.

Siekdamos susisiekti su galimomis surogatėmis (taip vadinamos surogatinės motinos), daugelis šeimų dirba su agentūromis. Nuo medicininių surogačių ir kiaušialąsčių bei spermos donorų apžiūrų, visoms šalims teikiamų konsultavimo paslaugų, pagalbos tėvams suprasti draudimo sutartis iki derybų dėl surogatinės motinystės teisinių sąlygų – kiekvienoje agentūroje kainos labai skiriasi.

Už vaiko išnešiojimą surogatinei motinai sumokama vidutiniškai 30–60 tūkst. JAV dolerių. Į tai įskaičiuota medicininiai moters patikrinimai, vaiko išnešiojimas, gimdymas, būsimos mamos išlaidų kompensavimas ir kiti. Dažniausiai atlyginimas priklauso nuo atstumo (JAV ar užsienyje gyvena motina) ir nuo to, ar moteris jau dirbo surogatine motina. Be to, šis mokestis gali padidėti, jei moteriai teks nešioti dvynukus ar trynukus bei gimdyti cezario operacijos būdu.

Nuo 5 iki 15 tūkst. JAV dolerių reikės skirti teisinėms išlaidoms. Kaina priklausys taip pat nuo vietos ir advokato patirties.

Surogatinė motina nešioja genetiškai nesusijusį vaisių – jis yra sukuriamas iš donorų (tėčio ir mamos) spermos ir kiaušialąstės. Tai kainuoja taip pat apie 20–30 tūkst. JAV dolerių. Tuomet pagalbinio apvaisinimo būdu jis implantuojamas į surogatinę mamą.

Jei dėl tam tikrų priežasčių moteris neturi kiaušinėlių, tuomet jų donorystė kainuos dar 20–30 tūkst. JAV dolerių.

Kiekviena pagalbinio apvaisinimo procedūrą mėgintuvėlyje (IVF) kainuoja apie 10–15 tūkst. JAV dolerių.

Papildomai tenka sumokėti ir surogatinės motinos sveikatos draudimą – 10–30 tūkst. JAV dolerių.

Taip pat reikia turėti lėšų ir nenumatytoms išlaidoms, kaip kelionės, apgyvendinimas ar įvairios procedūros.

Dažniausiai JAV piliečiai surogatinių motinų ieško mažesnio pragyvenimo lygio šalyse nuo Azijos iki Ukrainos.

Parengta pagal „Today“ inf.