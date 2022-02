Prabangiam viešbučiui vadovaujanti Rūta atskleidžia, kaip suderinti motinystę ir karjerą

– Ar sulaukiate aplinkinių nuostabos – sėkminga vadovė ir dviejų mažų vaikų mama?

– Dirbančios ir vadovaujančios mamos, man rodos, jau nebestebina, tad labiau iš aplinkinių sulaukiu palaikymo ir klausimų, kaip pavyksta viską suderinti.

– Dažnai manoma, kad visur geras negali būti – esi pusiau gera darbuotoja arba pusiau gera mama. Kaip jūs vertinate tokius teiginius?

– Ar esi geras darbuotojas daug lengviau pamatuoti nei ar esi gera mama. Juk darbe viskas aišku – iškeliami mėnesio, metų tikslai, nustatomi rodikliai rodantys, ar dirbi sėkmingai ar ne. Geras darbuotojas esi tada, kai į darbą eini su džiaugsmu, aistra ir noru tobulėti.

O kas yra gera mama? Tokio matuoklio dar nėra sukurta. Tačiau vieną žinau puikiai – vaikams reikia mamos, kuri būtų laiminga ir jaustųsi gerai. Mamos, kuri skirtų laiką ne tik santykiams su vaikais auginti, bet ir randančios laiko savo pomėgiams, asmeniniams tikslams, nuolat besimokančios, klystančios, atleidžiančios, mylinčios.

– Kokia jūsų rutina?

– Keliuosi 6 valandą ryte, išgeriu stiklinę vandens ir 40 minučių skiriu sportui. Sportuoju namuose – tai puikus būdas sutaupyti daugybę laiko. Po to prasideda rytinė ruoša: keliasi vaikai, susiruošiame ir lekiame: Upė į mokyklą, Vėjas į darželį, o aš į darbą. Darbo savaitė būna suplanuota iš anksto, bet pačią dieną dar koreguoju dienos eigoje kiek reikia.

Po darbo grįžus namo ruošiu šeimai vakarienę, kurią taip pat būnu suplanavus iš anksto – savaitgaliais susidėlioju savaitės meniu ir užsisakau reikiamus produktus. Esame pasiskirstę darbais: aš gaminu, dukra dengia stalą, vyras plauna indus, tik sūnui dar nedavėm atsakomybių (kvatoja).

Vakarienė mūsų šeimai svarbus metas, nes susėdus už stalo aptariame dienos įvykius, kaip kuriam sekėsi. Po vakarienės programa neplanuojama, kiekvienas užsiima savo mėgiama veikla: skaitome, žaidžiame, ruošiame priešpiečių dėžutę ar klausomės muzikos. Apie 21 val. visi susiruošia kitos dienos rūbus ir einame miegoti. Tokia mūsų kasdienė rutina, kuri, aišku, keičiasi pagal aplinkybes.

– Kas svarbu planuojant laiką -k ur dėliojate prioritetus ir kokius įrankius tam naudojate?

– Laiką planuoju telefono ir „MS Outlook“ kalendoriuose. Turiu neginčijamų prioritetų sąrašą, kurių stengiuosi maksimaliai laikytis: sportuoju 5-6 kartus per savaitę, kasdienį įveikiu 12-15 tūkstančių žingsnių, kiekvieną dieną skaitau arba klausausi tinklalaidžių, nepamirštu paskaityti vaikams prieš miegą knygelę, stengiuosi valgyti tik kokybišką maistą nustatytu laiku nuo 13 iki 19 val., miegu ne mažiau 7 valandų ir 1-2 kartus per mėnesį apsilankau SPA (arba susikurti SPA namuose).

– Kiek dalijatės buities darbais ir vaikų reikalais su vyru?

– Manau 60 ir 40 santykiu. Vyras tikrai labai daug padeda vaikų ugdymo ir kitais klausimais: ir į būrelius nuveda ir, jei reikia, pas gydytojus. Buitimi labiau rūpinuosi aš, nors susitarimas, kad tas, kuris gamina valgyti neplauna indų pas mus yra beveik šventas (juokiasi).

– Kiek svarbus antros pusės palaikymas?

– Be palaikymo nebūtų įmanoma suderinti karjeros ir motinystės.

– Ar karjera nebuvo stabdis tapti mama?

– Ne, vaikai atsirado pačiu geriausiu laiku – kai pati suvokiau, kad jau laikas ir noriu būti mama. Niekada nebijojau dėl savo karjeros ir, jei atvirai pasakius, nelabai ją planavau. Tiesiog niekada negailiu jėgų savo kompetencijų kėlimui, tobulėjimui, imuosi iniciatyvų, visada dirbu daugiau nei iš manęs yra tikimasi. Todėl ir karjera man visiškai natūrali pasekmė.

– Grįžus po darbo dienos dažnam tėčiui ar mamai norisi tiesiog susmukti ant sofos. Kaip įsikvepiate praleisti kokybišką laiką su vaikais?

– Ir man būna visokių dienų, kai grįžusi susmunku ir tepajėgiu šeimai vakarienei išvirti grikių ar makaronų, dėl ko visai niekas neliūdi (šypteli). Nebejaučiu dėl to kaltės, nes suvokiu ir priimu, kad tokių dienų buvo ir bus. Labiausiai padeda šiltas pokalbis su vyru, vonia, muzika, knyga, veido kaukė ir masažas, o kartais, kad persikraučiau, tiesiog užsidedu sportinę aprangą ir prabėgu 5 km.

– Kokie sunkiausi iššūkiai auginant vaikus?

– Rasti laiko sau ir kokybiškam miegui, neišdalinti savęs tik kitiems ir pamiršti apie tvarkingus namus kažkuriam laikui (juokiasi).

– Susilaukusi dukros Upės – pusmetį praleidote Ispanijoje, sūnaus Vėjo – 9 mėnesiams visa šeima apsigyvenote Balyje. Kuo šis laikas buvo ypatingas?

– Tai vienareikšmiškai geriausias šeimos gyvenimo etapas, per kurį dar geriau pažinome vieni kitus, sutvirtinome tarpusavio ryšį ir pažinome naują kultūrą. Tai kelionė, pakeitusi mūsų gyvenimą, praplėtusi akiratį ir sutvirtinusi pamatines vertybes. Visiems linkiu tai patirti.

– Ar laikas svetur buvo skirtas tik atostogoms?

– Man tas laikas buvo tik šeimai. Tiesai, artėjant kelionės į Ispaniją pabaigai, jau truputį dirbau, grįžinėjau į savo buvusią poziciją.

Vyras, kadangi turi savo verslą, abiejų kelionių metu dirbo per atstumą. Be to, gyvenant Ispanijoje, jis be darbo reikalų, dar ir baiginėjo papildomas studijas Vilniuje, rašė baigiamąjį darbą. Tad, kai nori, viską įmanoma suspėti (juokiasi).

– Ar planuojate išvykti ilgesniam laikui ir vėl?

– Kol kas ne, nes dukra pradėjo lankyti mokyklą, bet kas dieną su didele nostalgija prisimename ilgąsias mūsų keliones.

– Ką patartumėte svajojantiems pasielgti panašiai?

– Pasiryžti ir išdrįsti. Be to, planuoti ir taupyti šios svajonės įgyvendinimui. Savo 9 mėnesių išvyką į Bali salą planavau pusantrų metų. Domėjausi, rinkau informaciją, skaičiavau, bendravau su jau šioje šalyje gyvenusiomis lietuvių šeimomis.

– Ar nepamirštate savęs tarp darbų ir vaikų?

– Būna, kad ir pamirštu. Kai tai suvokiu, imu ragelį ir paskambinu į SPA bei iš karto užsirašau į masažus porai mėnesių į priekį. Kai tai yra kalendoriuje, daug lengviau viską planuoti ir dėliotis kitus įvykius.

– Kokių pomėgių turite?

– Esu vandens sportų mylėtoja: plaukiu vandenlente, jėgos aitvarais ir banglente. Vasaromis vandenyje praleidžiu mažiausiai 50 valandų, o atostogų maršrutą dažniausiai taip pat renkuosi pagal mėgstamus pomėgius.

Dar vienas iš pomėgių – sveika gyvensena ir su tuo susijusi veikla: maisto gamyba. Nuolat domiuosi ir eksperimentuoju, kaip super maistą įtraukti į kasdienę mitybą, kaip suvalgyti daugiau daržovių, kaip padaryti saldų užkandį nenaudojant cukraus ar jo pakaitalų ir panašūs dalykai.

– Pabaigai, pratęskite sakinį – suderinti karjerą ir motinystę įmanoma, jei...

– ... to labai nori, moki planuotis ir turi vyro palaikymą.

Rūtos šeimos nuotykius galima sekti instagrame „Family Living a dream“