Daug pasiekusi mama Joana įkvepia kitas: „Viskas yra įmanoma“

Ji pradėjo rašyti tinklaraštį ir teikti rinkodaros paslaugas tiesiog namų virtuvėje dar motinystės atostogų metu ir per metus subūrė nemažą skaitytojų bendruomenę, o savarankiškai pradėtas teikti rinkodaros paslaugas pavertė skaitmeninės rinkodaros agentūra, kuri netrukus švęs antrąjį gimtadienį.

Kaip teigia Joana, turint didelį užsidegimą viduje, viskas yra įmanoma, o nepasiekiami tikslai atrodo tik tol, kol nepaverčiame jų konkrečių žingsnių planu ir nepradedame veikti. Apie tai, kas yra motyvacija ir kur jos ieškoti, su J.Šauliene šiandien ir kalbamės.

– Kam reikalinga motyvacija – kaip pajusti, kad ji atėjo?

– Kaip pasakė Danas Brownas – viskas yra įmanoma, o kas atrodo neįmanoma, tiesiog ilgiau trunka (angl. „Everything is possible. The impossible just takes longer.“). Frazė, kuria vadovaujuosi jau daug metų, sakyčiau, puikiai tinka ir motyvacijos sąvokai apibūdinti. Turint nusiteikimą ir didelį norą kažko pasiekti, kliūtys tame kelyje neįveikiamos gali būti nebent tol, kol racionaliai jas išnagrinėsime, t.y., duosime sau laiko apgalvoti galimus sprendimus ir jų imsimės.

Motyvacija gyvenime yra kaip gera mūza, kurios dėka mylime tai, ką darome, o ta meilė ir užsidegimas vystyti veiklą, siekti vis geresnių rezultatų skatina pasiekti tikslus, kad ir kokie jie kartais iš pirmo žvilgsnio atrodytų neįveikiami.

– Kaip pajusti, kada ji atėjo?

– Jeigu mintyse vis dažniau atsiranda galimi žingsniai tikslo link, kaip kurti verslą, imtis projekto, spręsti, atrodytų, neįveikiamą iššūkį – tuomet ir laikas nepaleisti to jausmo, užsikabinti ir skatinti kūrybines mintis reikiama linkme.

Kartais mums atrodo, kad pradėsiu tada, kai jau viską būsiu detaliai apgalvojęs, išanalizavęs visas „o jeigu“ situacijas, visus verslui ar projektui vystyti reikiamus įvaizdinius, techninius, marketinginius ir visokius kitus reikalingus komponentus. Visa tai slopina motyvaciją, nes tikslą verčia kažkuo dideliu ir sunkiai įveikiamu. Dažniausiai į tikslą geriausia žiūrėti kaip į mažų žingsnių, vedančių jo link, visumą, o tie maži žingsniai kartais gali susidaryti iš visiškai nedidelių ir nesudėtingų etapų ar veiksmų.

Taigi jeigu mintyse pradeda suktis planas tų mažų žingsnių, kurie galėtų vesti didžiojo tikslo link – pats laikas užkurti variklį, pradėti rašyti pirmąsias kilusias mintis, o tikslą ar iššūkį suskaidyti į komponentus. Tie komponentai tuomet turėtų būti performuluoti į užduotis ir jų etapus, na ir, finale, prie punktų turėtų atsirasti ir jų vykdymo terminai.

Tokiu būdu veiksmų variklis užsiveda, vienas mažas žingsnis kito link tampa tik didesniu įkvėpimu judėti pirmyn, su kiekvienu pasiekimu motyvacija kyla ir pagreitis didėja, ir, žiūrėk, atrodęs neįveikiamas tikslas jau tampa mažu etapu kito, gerokai didesnio, tikslo link.

– Ar motyvacijos reikia tik verslo pradžiai?

– Pradėti – turbūt sunkiausia ir kainuoja daugiausiai pastangų. Pradėjus kiekvienas pasiekimas, net ir pats mažiausias, tampa motyvacija veikti ir siekti daugiau. Natūralu, kaip kiekvienas pasiektas tikslas dažniausiai tampa etapu kito, jau gerokai didesnio tikslo link, taip ir įveikti iššūkiai kartais veda didesnių iššūkių link. Tačiau su verslu kartu augame ir mes patys, kaip asmenybės, treniruojame savo galimybių ir atsakomybių ribas, tad iššūkiai, kuriuos įveikėme praeityje, kartais kelia šypseną, o būsimi – netgi tampa motyvacijos dalimi.

– Pasidalinkite idėjomis, kur semtis įkvėpimo ir motyvacijos?

– Įkvėpimas ir motyvacija iš tikrųjų gali slypėti praktiškai bet kur, tereikia leisti sau, jeigu tik yra galimybė, ramiai viską apgalvoti ir, nekeliant sau streso, susidėlioti mintis.

1. Atostogos

Išvykimas, aplinkos ir dienos rutinos pakeitimas net ir keletui dienų – dažniausiai puikus būdas leisti atkeliauti į mintis ieškomiems sprendimams, naujoms idėjoms ir motyvacijai imtis konkrečių žingsnių. Neįpareigojanti aplinka, lėta dienos rutina, mėgavimasis nauja aplinka, kultūra, bendravimu – dažniausiai ne tik atpalaiduoja, bet ir labai gerai įkvepia. Ir tam tikrai nereikia palmių ir žydros jūros, visai nebūtina planuoti kelionės į egzotiškus kraštus bei išvykti savęs paieškai ilgam laikotarpiui – tam gali pasitarnauti net ir kelių dienų aplinkos pakeitimas.

2. Minčių nukreipimas kitur

Kartais vaistas, rodos, neįveikiamam iššūkiui įveikti yra tiesiog laikinai nukreipti mintis visai kitų projektų, darbų linkme ir kurį laiką visai apie tai negalvoti. Po trumpo poilsio nuo sprendimų paieškos galbūt pažvelgsite į situaciją visiškai kitu kampu, mintys dėliosis racionaliai, nesudėtingai susidėlios idėjų, sprendimų ir veiksmų planas. Kartais planas negimsta tik todėl, kad norime jo iškart, spaudžiame save ir neleidžiame sau racionaliai apgalvoti galimų sprendimų. Mintims atitrūkus ir pailsėjus naujas požiūrio kampas gali maloniai nustebinti, o problemų sprendimai pasirodyti netgi itin nesudėtingi.

3. Įkvepianti aplinka

Neretai sakoma, kad esame tuo, kas mus supa. Supanti aplinka įkvepia arba kaip tik slopina norą veikti, o matomi pavyzdžiai augina mus kaip asmenybes.

Ypač pradžioje, dar tik kuriant verslą, kai motyvacija ypač reikalinga, tiesiog būtina atrasti aplinkoje žmonių, susiduriančių su panašiais iššūkiais, arba tų, kurie jau sėkmingai įkūrę verslus.

Kaip surasti tokių žmonių, jei artimųjų tarpe su tokiais iššūkiais, atrodo, susiduriu tik vienas aš? Labai paprasta – verslo klubai, moterų, vyrų klubai, įvairios asociacijos ir kitos bendruomenės, buriančios panašius tikslus ir iššūkius turinčius asmenis, siekiančius palaikyti vieni kitus, burtis į bendruomenes, bendradarbiauti ir siekti kitų verslams ir verslininkams naudingų tikslų. Tokių klubų ir bendruomenių galima rasti kiekviename mieste ir miestelyje, nemažai jų buriasi ir susitinka nuotoliniu būdu, aktyviai komunikuoja grupėse socialiniuose tinkluose. Belieka pasidomėti!

4. Mokymai, konferencijos, seminarai, knygos

Puikus šaltinis įkvėpimui – žinių bagažo stiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Kuo labiau pasikaustę jaučiamės savo srityje – tuo didesnė motyvacija lydi kasdienėse užduotyse. Dalyvavimas mokymuose ir konferencijose gyvai – dar ir puikus būdas susipažinti su įdomiais, įkvepiančiais žmonėmis, apsikeisti kontaktais, išgirsti įdomių istorijų ir jų sprendimų bei pasidalinti savosiomis.

5. Grupės socialiniuose tinkluose

Socialinių tinklų, tinklaraščių, podcast’ų, forumų dėka mums tampa pasiekiamos įvairios naudingos diskusijos mūsų verslo tema. Turime galimybę ne tik stebėti autoritetingų šaltinių „užkulisius“ jų blog’uose, tinklalaidėse, bet, neretai, ir vesti diskusiją, klausti bei gauti patarimų įvairiose teminėse grupėse socialiniuose tinkluose. Bendraminčių patarimai ir patirtys po mūsų užduotu klausimu socialinėje erdvėje kartais gali tapti taip pat puikiu idėjų rinkiniu iššūkiui įveikti ir motyvacijos pasisemti. Ir, svarbiausia, dažniausiai tai visiškai nieko nekainuoja, tik šiek tiek mūsų laiko, komunikacinių įgūdžių išdėstyti mintis viešu klausimu bei drąsos.

– Kas, galima sakyti, užmuša motyvaciją?

– Yra motyvacijos įkvėpėjai, bet, deja, yra ir jos „žudikai“. Prie vengtinų įpročių įvardinčiau:

Atidėliojimas. Leisti smegenims pailsėti nuo iššūkio ir problemos su tikslu grįžti su nauju požiūriu – viena, tačiau leisti sau „padėti tai į stalčių“ ilgam laikui – kita. Taip „kažkada“ gali virsti „niekada“.

Vengimas žengti pirmą žingsnį. Neretai tereikia žengti pirmą žingsnį ir tampa daug lengviau judėti pirmyn. Kartais nebūtina turėti pilno plano nuo A iki Z, kad pradėtumėte veikti. O pradėjus A-Z susideda daug lengviau.

Klausymasis negatyvių nuomonių, ypač iš aplinkos, neturinčios praktikos ir patirties jūsų klausimu (pavyzdžiui, tų, kurie niekada nepradėjo savo verslo). Kritikuoti ypač lengva tiems, kurie nebandė kurti kažko savo, nepatyrė panašių iššūkių. Aplinkinių kritika gali būti pamestos motyvacijos priežastimi. Verčiau pasistenkite išgirsti nuomonę tų, kurie susidūrė su panašiais iššūkiais, ar atlikti rinkos apklausą tų, kurie galėtų būti jūsų potencialiais klientais ar pirkėjais.

Motyvacija – jausmas, kurio dėka galima versti kalnus. Turint tinkamą užsidegimą siekti rezultatų net ir didžiausi iššūkiai gali tapti kruopščiai apgalvotu smulkių ir nesudėtingų žingsnių planu, o tikslai – dar didesnių tikslų dalimi.

Ar šis jausmas turi aplankyti kaip kokia mūza? Ir taip, ir ne. Šis jausmas įkvepia žingsniams, bet reikia padėti jam su šiek tiek valios, disciplinos, kūrybiškumo ir pastangų.

Na ir pabaigai – gana banali, tačiau ypač stipri mintis – geriau pabandyti ir žinoti, kad padariau viską, nei gailėtis, kad neišdrįsau pabandyti.

Daugiau Joanos patarimų rasite: www.asteri.lt