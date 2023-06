Trijų vaikų mama sukūrė įrankį, kuris padeda suplanuoti šeimoms meniu: idėja gimė iš nevilties

Vilnietė Reda yra humanitarinių bei socialinių universitetinių studijų absolventė. Moteris neseniai įgijo pedagogo kvalifikaciją ir prisipažįsta, kad visą gyvenimą mokosi, mėgsta įvairiausius kursus, domisi koučingu ir kitomis sritimis. Šiuo metu daugiavaikė mama pristato savo, kaip vadina, ketvirtą kūdikį – projektą „Mano meniu“, kuris padeda susiplanuoti tiek vieno asmens, tiek didelės šeimos visos savaitės patiekalus, susidėlioti pirkinių sąrašus ingredienams ir dalijasi receptų idėjomis. Apie tai ji pasakoja lrytas.lt skaitytojams.

– Kaip kilo mintis įkurti manomeniu.lt?

– Prieš 13 metų persikėlus gyventi į sostinę, netrukus gimus pirmagimiui, gyvenimo tempas pagreitėjo. Anksčiau po darbo beveik kasdien užsukti į parduotuvę kažko nusipirkti būdavo normalu. Su laiku pradėjau skųstis, kad nebeskaitau knygų, mažiau tapau paveikslų, nespėju pasportuoti, susitikti su draugėmis, o ir vakarai su šeima tapo trumpesni.

Tad Manomeniu.lt gimė iš nevilties, jei galima taip pasakyti. Buvo viena tų akimirkų po sunkios darbo dienos, kai stovėjau parduotuvėje prie prieskonių lentynos ir beviltiškai stengiausi prisiminti, kurių gi iš jų man reikėjo. Žinoma, nusipirkau ne tuos, o ir vakarienė gavosi nei šiokia, nei tokia, nes tikrai pamiršau dar keletą svarbių ingredientų. Viskas, pasakiau sau. Gana to blaškymosi po maisto parduotuves kas vakarą, nesugalvojant, ką gaminti. Atsisėdau, susiradau žurnaluose keletą receptų, išsirankiojau produktus ir su sąrašu nuėjau pirmą kartą į parduotuvę. Sekantį kartą ėjau tik po penkių dienų. Ir taip mano dienoje vėl atsirado gera valanda kitiems mylimiems dalykams. Taip pat atėjo patiekalų, maisto produktų įvairovė, mityba tapo gerokai sveikesnė ir net piniginė tapo gerokai laimingesnė.

Bėda tik ta, kad planuoti ranka popieriuje man buvo nepatogu, norėjau darbe per pietų pertrauką ramiai prie kompiuterio sudėlioti savo šeimos savaitės meniu ir gauti automatiškai sugeneruotą produktų sąrašą. Neradau nieko, kas man labai tiktų ir patiktų, tai be jokių įžvalgų į ateitį nusprendžiau sukurti savo variantą. Buvo 2016 metai. Tada gimė antras sūnus, užsisukau darbuose, tada gimė dukra. Ir dabar, būdama vaiko priežiūros atostogose, nusprendžiau, kad tai per geras produktas nesidalinti.

– Kaip viskas veikia?

– Esu labai patenkinta tuo, kaip veikia maisto planuotė, kurią galima rasti www.manomeniu.lt. Šiuo metu tai yra vadinamoji Beta, testuojama, versija, kurią vis tobulinu, pildau, keičiu, atnaujinu, atsižvelgdama į vartotojų komentarus. Džiugu, kad jau ir dabar už pastabas daug dažniau sulaukiu tiesiog gražių teigiamų atsiliepimų ir padėkų.

Maisto planuotė paremta tokiu principu: „Mano receptai“ – „Mano meniu“ – „Mano produktai“. Yra ir bendra receptų knygelė, tačiau tai – ne receptų puslapis. Vartotojai gali į savo paskyrą persikelti jiems patikusius receptus iš bendros receptų knygos arba susivesti savo receptus ir juos visus turėti vienoje vietoje.

Tuomet „Mano meniu“ skiltyje yra kalendorius ir jame galima planuoti, ką valgysite kiek tik norisi dienų. Na, o „Mano produktai“ skiltyje, pasirinkus norimą laikotarpį, sistema automatiškai sugeneruoja produktų sąrašą, ten galima atlikti korekcijas pagal savo poreikius, sąrašą išsisaugoti ir su juo telefone eiti apsipirkti į savo mėgstamą parduotuvę.

Įgudus naudoti, tai yra labai greitai ir smagiai vykstantis procesas.

– Kas padėjo sukurti visą sistemą?

– Aš dirbu su žmogumi, su kuriuo ir pradėjau bendradarbiavimą nuo pat pradžių. Esu jam dėkinga už patarimus, idėjas ir, svarbiausia, IT dalies realizaciją. Mums abiems rūpi šios idėjos plėtra.

– Ar tai yra mokama?

– Šiuo metu vartotojai gali naudotis Beta versija nemokamai.

– Iš kur yra sudėti receptai?

– Kiekvienas vartotojas turi galimybę savo įvestu receptu pasidalinti su kitais vartotojais. „Mano Meniu“ vardu įkelti receptai yra mano pačios išbandyti, patikę ir dažniausia pakeisti ar patobulinti. Juos randu visagaliame internetu laisvai prieinamus, tačiau mėgstu sudėti nuorodas į originalius šaltinius.

Kas mane pačią labiausiai džiugina, tai maisto tinklaraštininkai, kurie sutinka bendradarbiauti ir šiltai dalinasi savo receptais. Taip pat daugėja receptų, kuriuos tiesiog duoda virtuvės šefai. Tai tokia puiki proga paragauti kažko naujo ir sudominti vaikus naujais skoniais. Bet dar kartą noriu atkreipti dėmesį, Manomeniu.lt nėra dar vienas receptų tinklalapis. Tai yra erdvė planuoti maistą.

– Trys vaikai – tai ne tik meniu iššūkiai, bet ir pageidavimų koncerto suvaldymas, nes visi nori visko skirtingai. Kaip tvarkotės su šituo?

– Na galbūt aš esu laiminga mama, nes didelės problemos šioje vietoje neturiu. Nė vienas mano vaikas neturi ir kažkokiu rimtų alergijų. Taip, yra produktų, kurių kiekvienas skirtingai nemėgsta. Pavyzdžiui, Matijus nenori kefyro ir varškės, jam taip pat nepatinka avinžirniai, pupelės, lęšiai. Viljamas Artas nesižavi mėsa, o Jogailė kategoriškai sučiaupia lūpas, gavusi žuvies. Ką aš darau? Kefyro įpilu į bananų kokteilį su uogomis ar į vaflių tešlą, visus ankštinius „slepiu“ troškiniuose, iš žuvies pagaminu naminius pirštelius ir taip toliau.

Žinoma, jei atsisako valgyti, tai yra normalu, bet prašau bent paragauti. Man, kaip mamai, svarbu įvairus vaikų maisto racionas, kad jie gautų reikiamas maistines medžiagas ir susipažintų bent jau su daržovių gausa.

Beje, kai sekmadienį sėdu planuoti ateinančios savaitės meniu, šeimos visada klausiu, kas jiems patiko, kas buvo skanu, ko norėtų, koks produktas skaniausias, ypatingai, kas neskanu ir ko nenorėtų. Ir su laiku vaikai prakalba, nors tikrai vis dar gaunu atsakymus: „ai, bet ko, nesvarbu, kas bus, tas gerai“ ir panašius. Tai yra gyvenimas, bet įtraukti vaikus į maisto planavimą yra tikrai naudinga.

Taip pat kasdien sakau savo sekėjoms tiek „Facebook“, tiek „Instagram“, kad maisto planavimo praktika tinka kiekvienai šeimai, nepriklausomai nuo gyvenimo būdo, gaunamų pajamų ir kitų niuansų.

– Pasidalinkite kelių dienų savo meniu!

– Šiuo metu esame ilgesniam laikui išvykę vasaroti svetur, todėl stengiuosi išbandyti naujų, bet lengvų receptų. Tiesa, aš nesu nei virėja, nei kepėja ir galbūt nustebinsiu, bet man net nepatinka gaminti. Tačiau taip, šeimoje už maistą, turbūt kaip dauguma moterų, esu atsakingas aš.

Taigi, pavyzdžiui, antradienio pusryčiams buvo tiesiog omletas su nuostabiai prinokusiu avokadu, skrudinta tradicinė duona, sezoninės daržovės, pietums į išvyką įsidėjome vaisių ir sumuštinių su sūriu, vakare grįžę kepėme vištieną su karamelizuotais svogūnais, vyniojome į tortiliją ir vėl kalnas daržovių šalia. Trečiadienį pusryčiams per naktį mirkytų avižų kruopų košė su bananu ir riešutų sviestu, papajos ir špinatų kokteilis, pietums tuno ir avokadų užtepėlė ant beigelių, baltymų kokteilis, vaikams – sausainiai su arbata, o vakarienei naminė „ale stracciatella“ su duona ir uogomis, kam su pomidorais. Ketvirtadienio rytą varškėčiai su natūraliu jogurtu, pietums vėl į išvyką keliavo vaisiai ir sumuštiniai, vakare grįžę kepėme iš ryto marinuotą doradą. Ir taip toliau.

Sudarau planą iš lengvų receptų savo maisto planuotėje, apsiperkame kartą ar du per savaitę ir to plano laikomės. Žinoma, būdami ne namie vaišinamės ir ledais, ir desertais, ir skania kava. Tai dalykai, kurių neplanuojame, o tiesiog mėgaujamės naujais skoniais.

– Kokie pagrindiniai iššūkiai kuriant savo startuolį?

– Drįsčiau teigti, kad gana standartiniai: kiekviename plėtros etape susiduriu su tam tikromis problemomis ir iššūkiais. Turbūt didžiausias iššūkis yra tai, kad visus darbus tenka darytis pačiai ir nelieka laiko kitiems dalykams, išskyrus šeimą.

Dar, žinoma, yra klausimų dėl verslo plano, pardavimų bei rinkodaros strategijų, rizikos valdymo. Būna, stabdo bloga diena, abejonės, kažkieno iš šalies pasakyta negatyvi pastaba, bet tai žmogiška ir neišvengiama, ir laikina.

– Kaip planuojate vystyti ir plėsti projektą?

– Planų ir galvoje, ir popieriuje yra daug – tikrai nenorėčiau jų kol kas visų atskleisti, nes tai kūrybinis procesas. Galiu tik išduoti, kad planuose ir elektroninė parduotuvė, ir mokymai. Vyksta diskusijos su mitybos specialistais.

Visa kita pamatysite laikui bėgant. Žinau, kad ryklių pilname versle svarbu greitis, bet aš galvoju apie moterį (subalansuota ir vyrams!), kuri naudosis mano kuriamais produktais ir paslaugomis, o ne apie pinigus. Gal aš klystu, bet taip jaučiu ir nuojauta manęs niekada dar nėra apvylusi.