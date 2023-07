Trijų dukrų mama prisipažįsta: laukiu, kol joms pačioms kyla noras susitvarkyti ir turėti mažiau daiktų

Maži žingsneliai kasdienybėje

„Mano kasdienybė yra spalvinga, kadangi turiu didelę šeimą, to tvarumo tikrai norisi dažniau ir stengiuosi, kad neturėtume to, ko nereikia. Lygiai taip pat turiu savo veiklą „Basomis miške“, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra panaudoti tai, ką kiti galėtų išmesti. Iš to, kas nereikalinga galima sukurti daug nuostabių dalykų. Tuo ir gyvenu“, – lrytas.tv prisipažįsta Aušra.

Kalbėdama apie tvarumą, Aušra pirmiausiai, kaip pavyzdžiu, remiasi savo šeima, nes būtent tuomet ji pradėjo žengti pirmuosius žingsnius tvarumo link.

„Aš pradėsiu nuo vaikų. Auginu tris mergaites ir tas tvarumas atkeliavo su jomis ir juda tolyn. Pirmiausiai, su vaikais dažnai kalbame apie nešiukšlinimą – nuo to, kad negalima šiukšlinti miške, pievoje iki mokymosi tą šiukšlę pakelti. patikėkite, atsiranda tiek entuziazmo viską rinkti! Tiesa, paauglystėje jis šiek tiek sumažėja, – kvatoja mama. Ta šiukšlė ir supratimas, kiek ji guli ir gulės gamtoje, manau yra vienas svarbiausių dalykų.“

Lygiai taip pat šeimos prioritetu Aušra išskiria ir tvarų maisto vartojimą – kieme jie turi daržą ir dalį produktų užsiaugina, o jei tenka pirkti, maisto produktus renkasi tikslingai pagal tai, ką gamins.

„Taip pat svarbus daiktų kiekis – aišku, mums reikėtų su tuo dar padirbėti, bet ateina tas sąmoningumas, kad mažiau yra daugiau. Tie išsivalymai, kai sumažinęs daiktų kiekį atgyji, atsigauni... Taip ir vaikų kambariuose – joms pačioms turi ateiti. Ne aš, kaip mama, turiu išravėti, bet jos pačios turi turėti sąmoningumo. Džiaugiuosi, kai pas jas ateina įkvėpimas išsivalyti stalčius, susitvarkyti spintą ir kažko atsisakyti. Tokiais mažais žingsneliais judame“, – dalijasi Aušra.

Svarbus sąmoningumas

Pašnekovė įsitikinusi, kad tvarumas kasdienybėje neturi tapatintis su mados dalyku. Tai turi tapti neatsiejama gyvenimo būdo dalimi.

„Manau, kad turėtum tai daryti iš širdies, iš vidaus. Jei vaikaisi to dėl mados, tuomet kyla klausimas, kiek tu tai darysi nuoširdžiai. Jei tai tampa tavo gyvenimo būdu, tai yra didžiausias gyvenimo privalumas“, – pastebi A. Galvanauskė.

„Basomis miške“ kūrybinių dirbtuvių kūrėja tiki, kad einant tvaraus gyvenimo link, nebūtina visko atsisakyti ir pažymi, jos nuomone, svarbiausią savybę padedančią pasiekti rezultatus.

„Man atrodo nebūtina visko atsisakyti. Tas tvarumas gali ateiti palaipsniui, sąmoningai. Pagrindinis dalykas yra tavo sąmoningumas gyvenime, kaip tu tą tvarumą priimti ir kaip su juo gyveni. Nebūtina visko visko atsisakyti“, – įsitikinusi mama.

Įdėta meilė – nesimato

Kalbėdama apie tvarumo puoselėjimą versle Aušra laikosi nuomonės, kad galutinis produktas ne visada atspindi tvarumo esmę. Svarbiausia, anot jos, yra visas procesas.

„Tvarus verslas prasideda ne tik nuo galutinio produkto. Tai apima labai daug sričių: nuo to, kas yra tavo tiekėjai, kokias žaliavas naudoti, kaip kuri tą patį produktą, kaip atrodo tavo pakuotė, kiek plastiko joje. Tvarus verslas visa grandinė proceso, kuriuos jei verslas parodo, labai smagu matyti“, – nuomone dalijasi dirbtuvių kūrėja.

Pratęsdama mintį apie tvarumo puoselėjimą versle Aušra Galvanauskė teigia, kad tvarumas reikalauja ne tik didelių kaštų, bet ir vidinės harmonijos.

„Nemanau, kad tai yra labai lengva, nes tai kainuoja ir to produkto pagaminimas ženkliai didesnis jei keliaujame tvarumo linkme. Kitas aspektas, kad turi įdėti daug meilės ir šilumos. Ir kartais to nesimato ir galutinėje kainoje nematai, kiek meilės slepiasi po ja. Kartais verslas pasirenka paprastesnį kelią – tas verslas, kur gyvena savo idėja, kur investuoja daug meilės ir šilumos, džiaugiuosi jais, bet suprantu, kaip sunku tai įgyvendinti“, – kalba Aušra.

Plėtodama „Basomis miške“ veiklą ir savo sukaupta patirtimi edukacinių dirbtuvių metu žiniomis dalindamasi su kitais, Aušra džiaugiasi, kad jos siunčiama žinutė kuria visuomenei pridėtinę veiklą.

„Mano veikloje mes kuriame jausmą, pojūčius, edukacijas vaikams ir mokykloms, iš to, kas tikrai būtų išmesta. Man tas jausmas, kai panaudojamas kitas siūlas padeda sukurti pačią spalvingiausią sapnų gaudyklę, yra labai geras. Smagu, kad tai pastebi ir įvertina kiti. Jie supranta mano žinutę, kad edukaciją, veiklą gali sukurti per labai paprastus dalykus“, – šypteli mama.

Pasak pašnekovės, mus supanti gamta yra be galo dosni ir jei mes ją pastebimi – galime pasiimti daug dalykų jai nepakenkiant ir tuo pačiu ugdant savyje tvaraus piliečio savybes.