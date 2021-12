Specialistė pataria, kaip išsirinkti slides pagal vaiko ūgį ir kur jas laikyti

Kaip išsirinkti slides ir kur jas laikyti? Kokių rūšių rogučių dabar siūloma rinkoje? Apie žiemos pramogoms skirtą inventorių kalba prekybos centro internete „Varlė.lt“ specialistė Laura Aksomitaitė.

Kaip išsirinkti slides?

Ši užduotis tikrai nėra paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Dažnai žmonės nesigaudo, kokio ilgio slides išsirinkti. Matuoja ištiesdami ranką į viršų.

„Tačiau to nereikia daryti – jei renkatės laisvalaikio slides, pakanka prie savo ūgio pridėti 15–25 cm – toks turėtų būti jums tinkantis slidžių ilgis. Aišku, dar reikėtų atsižvelgti ir į jūsų svorį: sunkesniems dairytis ilgesnių slidžių, lengvesniems – trumpesnių. Be to, trumpesnės slidės tinkamesnės pradedantiesiems.

Visai kitokie kriterijai bus, jei rinksitės kalnų slides ir dar žinosite – norite greitai čiuožti ir slalomu. Atsižvelgiant į čiuožimo būdą, slidės turės būti už jus trumpesnės kokiais 10–20 cm. Trumpesnės slidės yra manevringesnės“, – sako L.Aksomitaitė.

Jei slidinėsite paruošta trasa, geriau rinktis siauresnes ir lengvesnes slides, o neparuoštam keliui labiau tinka platesnės ir sunkesnės.

Pradedantiesiems geriausiai tinka laisvalaikio slidės, kurioms nereikės išskirtinės priežiūros, pakaks reguliariai profilaktiškai nunešti meistrui.

Kur laikyti slides ne sezono metu?

Pasibaigus slidinėjimo sezonui, svarbu tinkamai paruošti slides poilsiui. Būtina pašalinti purvus, druską, ištepti slides parafino sluoksniu su lygintuvu – parafinas apsaugo slides nuo oksidacijos, džiūvimo bei dulkių. Jei slides reikia remontuoti, nuneškite pas meistrą.

Apie laikymą – jei neturite tamsaus kambariuko, nerimauti neverta – slides galite laikyti ir kitose namų erdvėse, tik reikės atminti keletą dalykų:

Nelaikykite slidžių rūsyje ir garaže, jei šiuose yra drėgna. Drėgmė kenkia slidėms. Vieta turėtų būti tamsi, t. y. slidėms kenkia nuolat būti šviesoje. Patalpos temperatūra turėtų būti nei per šilta, nei per šalta. Tarkim, jei svetainė erdvi, bet ten dažniausiai būnate, gaminate valgyti, geriau slides laikyti miegamojo ar kitame kambaryje, kur temperatūra keliais laipsniais žemesnė. Jei po sezono paruoštas slides nusprendėte laikyti maiše, jo neužsekite – palikite neužbrėžtą, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. „Svarbiausia, kad patalpa būtų sausa, švari ir vėsi. Medines slides reikėtų laikyti ten, kur tamsiau ir vėsiau. Nelaikykite balkone, nes slidės gaus daugiausia tiesioginės saulės spindulių“, – primena L.Aksomitaitė.

Laikyti vertikaliai ar horizontaliai?

Ekspertė sako, kad horizontaliai reikėtų laikyti medines slides. O plastikinės slidės nėra tokios lepios, jos gali būti laikomos vertikaliai, dėkle – tai bus apsaugotos nuo šviesos ir dulkių. Geriausia jas laikyti sandėliuke.

Rogučių įvairovė

Prekybos centras internete „Varlė.lt“ siūlo pačių įvairiausių rogių – plastikinių – su atlošu, su rankenom, medinių – su nerūdijančio plieno apkaustais, čiuožynių, kurios liaudyje vadinamos „pašikniukais“.

Plastiko rogutės lengvesnės, rekomenduojama apkrova – iki 50 kg, o kai kurios medinės gali atlaikyti iki 90 kg svorį.

Čiuožynės skirtos čiuožimui nuo kalniuko, todėl jas rekomenduojama rinktis vyresnio amsžiaus vaikui. Mažesniems labiau tinka rogutės, kuriomis galima leisti ne tik nuo kalno, bet ir ramiai vėžintis miškuose ar parkuose.

Pačiūžos ir snieglentės

Jos gali būti arba vienas batas, arba panašios į riedučius: turinčios tvirta batą-rėmą ir išimamą įdėklą. Vilniuje šalia Baltojo tilto įrengta čiuožykla – gal metas dairytis pačiūžų ir išbandyti ledą po uždaru stogu? Vilniečius ir miesto svečius čiuožykla džiugins iki pat pavasario, nepriklausomai nuo oro sąlygų.

Prekybos centre jų daugiau nei 30 modelių. Novatoriškos forma, technologijos užtikrina gerą sukibimą bei snieglenčių lankstumą. Yra ir vaikams skirtų modelių.