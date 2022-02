Tėvų dėmesys ir skiriamas laikas – labai svarbi detalė

Anot Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus, gydytojo psichiatro M. Marcinkevičiaus, šiuolaikinėse šeimose neretai vienu didžiausiu trūkumu tampa tai, kad tėvai gerokai per mažai laiko praleidžia kartu su vaikais. Pasak jo, žodis „kartu“ reiškia ne buvimą viename kambaryje ar vienuose namuose, kai tėvai užsiėmę savo reikalais, o būtent bendras veiklas, žaidimus, pokalbius – be to neįmanoma sukurti gero tarpusavio ryšio.

Jis priduria, kad nuo to priklauso ne tik vaikų ir tėvų santykiai ateityje, bet taip pat ir paties vaiko asmenybės raida – jei tėvai nesuteiks atžalai saugumo jausmo, tam tikros informacijos ar įgūdžių, jis sulauks jų iš kitur, o tai gali būti visai ne tai, ko tėvai tikėtųsi.

„Mokyklinio amžiaus vaikams yra labai svarbu jausti ryšį su tėvais. Jei tėvai neskirs pakankamai dėmesio ir laiko savo atžalai laikotarpiu iki vaiko brandos, jie paprasčiausiai negali tikėtis, kad vėliau turės normalų, stiprų ryšį su vaiku. Jei su atžala nebuvo artimai bendraujama, greičiausiai tai atsilieps tarpusavio santykiuose ateityje. Kiek į savo atžalą tėvai įdeda pastangų ir dėmesio brandos laikotarpiu, tiek vėliau ir sulauks atgal“, – pažymi M. Marcinkevičius.

Įdomus laisvalaikis su vaiku neturi atsieiti brangiai

Gydytojas psichiatras paaiškina ir tai, jog kai kurie tėvai klysta, manydami, jog skyrus vaikui daugiau pinigų, brangių daiktų ar kitų materialių dovanų taip sukurs gerus santykius. Gydytojas užtikrina – daiktai emocinio ryšio nesukuria. Artėjant mokinių žiemos atostogoms M. Marcinkevičius pataria tėvams daugiau dėmesio ir laiko skirti savo atžaloms net iš pirmo žvilgsnio paprasčiausiose situacijose.

Jam antrina ir skaitmeninių finansinių paslaugų įmonės „Credit24“ Klientų patirties valdymo vadovė Donata Stoškuvienė sakydama, jog šios žiemos komunalinių paslaugų sąskaitos ne vienus tėvus privertė nemenkai pasukti galvą, kaip paįvairinti kasdienes veiklas ar pradžiuginti atžalas jų atostogų metu, neišleidžiant pernelyg daug pinigų. Anot jos, egzistuoja gausybė šiuolaikinių sprendimų, kurie nereikalauja ištuštinti kišenių norint praleisti įdomų laisvalaikį kartu su atžala.

„Ši žiema daugeliui yra itin sudėtinga finansiškai dėl gerokai didesnių komunalinių paslaugų kainų, nei buvo tikėtasi, todėl natūralu, jog artėjant mokinių žiemos atostogoms, tėvams kyla klausimas – kaip savo atžalai jas padaryti ypatingesnes, įdomesnes, tačiau tuo pačiu išlaikyti šeimos finansinio krepšelio stabilumą. Pirmiausia, vertėtų pasiplanuoti tam tikras veiklas kartu, kurios reikalauja tik tiek biudžeto, kiek galima skirti. Svarbu, kad planuojami užsiėmimai, kurių pasirinkimo iš tiesų daug, atitiktų šeimos finansines galimybes“, – sako D. Stoškuvienė.

Idėjos ką būtų galima nuveikti su vaikais žiemos atostogų metu:

Stalo žaidimų vakaras

Vaizduotę, loginį mąstymą ir daugybę kitų vaikų lavinimo aspektų sujungiantys stalo žaidimai – puiki idėja nuotaikingiems vakarams visai šeimai. Tėvai ir vaikai žaisdami stalo žaidimus, kurių didelį pasirinkimą galima rasti tiek prekybos centruose, tiek specializuotose parduotuvėse, ne tik įsigilins, ką galvoja šeimos nariai, bet ir galės stebėti nuoširdžias reakcijas, kartu juoktis, ieškoti sprendimų ir sujungti jėgas, siekiant bendro tikslo.

Kulinarinės kelionės kartu

Ne veltui visuomenėje vis dar dažnai naudojamas posakis „į širdį – per skrandį“. Patiekalų gaminimas kartu su atžalomis gali virsti ne tik pramoga, sustiprinančia tarpusavio santykius, bet ir edukacine veikla. Vaikams kartais labai svarbu suprasti, kad tėvai į juos žvelgia tarsi į suaugusius žmones ir užsiima tokiomis veiklomis, kurias paprastai atlieka vieni.

Susipažinimas su šalies vietovėmis

Mokinių atostogos – iš tiesų tinkamas metas aplankyti ne tik užsienio kraštus, tačiau ir geriau pažinti savo gimtinę. Lietuvoje gausu pažintinių takų, parkų, dvarų, piliakalnių ir kitų lankytinų objektų. Tai bus puiki edukacinė pramoga žingeidiems vaikams, mat tokios kelionės metu galima susipažinti su šalies istorinėmis detalėmis, užmegzti įdomius pokalbius su šeimos nariais, kartu užsiimti aktyviomis pramogomis.

Geri darbai kartu

Kartu padaryti geri darbai gali iš tiesų suartinti tėvus ir vaikus – tai įsirėš į atmintį ne tik kaip veikla kartu, bet ir kaip turiningai, prasmingai praleistas laikas. Apsilankymas gyvūnų prieglaudoje su reikalingo maisto lauknešėliu, šunelių vedžiojimas ar savanorystė taps gražiu prisiminimu ir tuo pačiu padės atžalai savo rankomis prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo, paskatins geroms iniciatyvoms ateityje ir padės suformuoti geranorišką mąstyseną.

Meniniai užsiėmimai

Apsilankyti keramikos ar piešimo būrelyje kartu – gali tapti ne tik pramoga atžalai, bet ir puikus būdas atsipalaiduoti suaugusiajam. Tai tarsi savotiška meno terapija, padedanti labiau įsigilinti į vaiko pasąmonę, nuomonę ir ugdyti kūrybiškumą. Meninius užsiėmimus galima organizuoti ir namuose: kartu spalvinti, piešti, lipdyti iš molio ar plastilino. Visa tai padės sukurti artimesnį ryšį su vaiku ir tuo pačiu išlaisvinti kūrybinį talentą.