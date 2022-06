Vasaros atostogos su vaikais: psichologė pataria, kokį poilsį rinktis ir kokių klaidų reikėtų vengti

Mažesniems vaikams – poilsinės kelionės

Remiantis „Tez Tour“ užsakymu atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, net 22 proc. keliautojų pagrindine atostogų priežastimi įvardija norą daugiau pabendrauti su šeima. Tačiau kelionių pobūdį ir kryptis lemia vaikų amžius.

„Keliaujantys su mažais vaikais, dažniausiai ieško artimų atostogų krypčių, kur galima mėgautis šilta jūra, garantuotai geru oru ir puikiai šeimų poilsiui pritaikyta infrastruktūra. Ieškodamos maksimalaus komforto, jos dažniausiai renkasi Turkijos, Graikijos, Bulgarijos kurortus bei prioritetą teikia viešbučiams, siūlantiems maitinimo programą „viskas įskaičiuota“, – sako Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.

Kad keliaujant su mažosiomis atžalomis geriausia rinktis poilsinę kelionę, patvirtina ir psichologė Sonata Vizgaudienė.

„Kuo vaikai mažesni – tuo labiau rekomenduotinos kelionės yra poilsinės, nes vaikai poilsiauja patirdami. O įspūdžius jie patiria penkiais savo pojūčiais: liesdami, girdėdami, matydami, ragaudami, uosdami. Pažintinės kelionės yra labiau tinkamos paaugliams. Paaugliai jas tikrai labai vertina. Tokio amžiaus vaikai jau yra žingeidūs, nori patenkinti savo smalsumą“, – sako psichologė.

Atsižvelkite į vaiko pomėgius

Anot S. Vizgaudienės, keliaudami įprasminame savo laisvalaikį, o kelionė su šeima – taip pat puikus santykių sustiprinimas.

„Išvykus į svečią šalį šeima dalijasi bendromis nuotraukomis, įspūdžiais, prisiminimais, kuriais vėliau gyvena dar kurį laiką. Be to, pakeitus aplinką vaikai susipažįsta su naujomis kultūromis, maistu, mokosi elgtis netradicinėse situacijose, savarankiškumo, skatinamas jų smalsumas, plečiamas akiratis, todėl esant galimybėms su visa šeima bent kartą per metus išvykti svetur – rekomenduotina“, – pabrėžia psichologė.

Keliaujant atsiveria visai kitoks pasaulio vaizdas, perteikiamos vertybės, kad reikia pažinti pasaulį, mokytis, judėti. I. Aukštuolytė atkreipia dėmesį, kad renkantis, kur vykti su vaikais, reikėtų atsižvelgti ir į jų pomėgius.

„Vaikų yra pačių įvairiausių. Vieniems patiks leisti laiką prie baseino bei išbandyti viešbučio siūlomas pramogas, o kiti nenustygs vietoje ir kasdien norės išbandyti vis kažką naujo. Tad dėliojant atostogų planą, itin svarbu nepamiršti visų šeimos narių pomėgių“, – dalijasi kelionių ekspertė.

Keliaujant su vaikais – nebūtinai pailsi tėvai

Keliaujant su vaikais, jų įspūdžiai ir poilsis turėtų išlikti visos šeimos prioritetu. Kaip teigia psichologė, tėvams reikia suprasti, kad jie važiuoja atostogauti, ne ilsėtis. Nepriklausomai nuo to, pasirinkote pažintinę ar poilsinę kelionę.

„Per atostogas atsipalaiduojame nuo kasdienės buities, pamirštame darbinius rūpesčius, pailsiname galvą. Vis tik keliaujant su vaikais, tėvai visų pirma rūpinasi vaikų poilsiu ir tai yra normalu. Jeigu kelionės metu mes rūpinsimės tik suaugusių reikalais – vaikai bus nepatenkinti, skleis prastą nuotaiką, tuomet laiko gerai nepraleis nei tėvai, nei vaikai“, – pabrėžia psichologė.

Visgi didžiausią dėmesį skiriant vaikams, reikėtų surasti, kuo džiaugtis ir patiems, skleisti gerą nuotaiką ir vaikams nekartoti, kad viskas yra daroma tik dėl jų.

„Jeigu nusiteiksime, kad vaikų pramogos bus šeimyninių atostogų prioritetas, patys labiau atsipalaiduosime, kitaip pamatysime ir išjausime savo laisvalaikį“, – pataria S. Vizgaudienė.

Itin svarbi rutina

Nors kelionių tikslas – atsipalaiduoti, S. Vizgaudienė sako, kad net ir išvykus į užsienį, tam tikrais atvejais reikėtų nepamiršti rutinos.

„Kuo vaikas mažesnis – tuo rutina yra svarbesnė. Turėdami tam tikrą rutiną vaikai jaučiasi saugiau ir mažiau pavargsta, taip išlaikomas dienos balansas, savijauta ir nuotaika“, – teigia pašnekovė.

Pasak I. Aukštuolytės, keliaujančioms šeimoms su vaikais priklauso ir papildomų paslaugų, kurios palengvina kelionės planavimą. Tad pasinaudoję jomis, atostogoms suteiksite daugiau komforto.

„Pavyzdžiui, vaikams iki 7 metų skirta nemokama greitoji patikra oro uostuose, o viešbučiai dažniausiai vaikus apgyvendina nemokamai. Skrydžio metu vaikams priklauso nemokamas registruotas bagažas, o kūdikiams – ir vežimėlio transportavimo paslauga“, – privalumus keliaujantiems su vaikais vardija I. Aukštuolytė.

Taip pat šeimos su mažamečiais vaikais viešbučio registratūroje aptarnaujami pirmieji, čia galima paprašyti ramesnio kambario, o kai kurie viešbučiai gali pasiūlyti ir vaikiškų vežimėlių.

Nepamirškite kelionių dviese

Pasak psichologės, su vaikais išvykti atostogų yra smagu, tačiau laiką praleidus su atžalomis, reikėtų nepamiršti ir atostogų dviese. O jeigu norisi – vienumoje.

„Jeigu po kelionių su vaikais sąžiningai savęs paklausime ar mes, kaip tėvai, tikrai pasiilsėjome, dažnesniu atveju gausime neigiamą atsakymą. Todėl svarbu laiko skirti ir poilsiui pagal savo poreikius. Ypatingai porose – svarbu kažkur išvykti dviese. Kelionę, šalį ar miestą pasirinkti pagal savo norus. Norint išlaikyti gražius ir tvirtus santykius bei esant galimybei, kelionės dviese yra labai rekomenduotinos“, – apibendrina psichologė.