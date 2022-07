Artėja nauji mokslo metai: mama pataria, kaip sutaupyti vaikus ruošiant į mokyklą

Kaip sutaupyti apsiperkant?

Mama Gerda pasakoja, kad šiemet į mokyklą keliaus viena iš jų dviejų atžalų – trečiokė Goda. Nors pasiruošimo mokyklai įkarštis rugpjūčio pradžioje jų šeimoje nėra naujiena, moteris pripažįsta, kad tai reikalauja nemažai papildomų išlaidų, pastangų bei laiko. Todėl, norėdama sutaupyti, vilnietė apsipirkimus planuoja iš anksto, gerokai apgalvodama mokyklinių prekių sąrašą.

„Nors nemažai šeimų mokyklai ruošiasi paskutinėmis minutėmis, aš stengiuosi to išvengti ir likusius vasaros savaitgalius mieliau skiriu ne lakstymui po parduotuves, o pramogoms su vaikais arba trumpoms išvykoms. Mokyklinių prekių pradedame dairytis jau rugpjūčio pradžioje, kuomet jų pasirinkimas yra itin platus. Stengiuosi apgalvoti kiekvieną pirkinį, dairausi akcijų ir gerų pasiūlymų – taip pavyksta sutaupyti, o vienam apsipirkimui išleistų pinigų suma nebūna gąsdinanti. Kai kurias prekes ar daugiau sąsiuvinių perkame ir po rugsėjo pirmosios. Tada jau tiksliai žinome, ko ir kiek reikės mokykloje. Be to, tokiu metu galima rasti ir didesnių nuolaidų“, – patarimu dalijasi G. Morozovienė.

Dar viena vilnietės rekomendacija – namuose peržiūrėti senas vaikų mokyklines priemones: „Nemažai kanceliarinių prekių ir net sąsiuvinių lieka po kiekvienų mokslo metų, todėl prieš ruošdamiesi įsigyti naujus būtinai peržiūrėkite vaiko rašomojo stalo stalčius. Nuo pernai metų pas mūsų Godą tikrai liko nemažai priemonių, kurias artėjant rugsėjui beliks išrūšiuoti, atrinkti ir toliau naudoti.“

Moteris visuomet atkreipia dėmesį ne tik į prekių kainą, bet ir į kokybę, o ieškant geriausio jų santykio nepamiršta, kad vaikams svarbi ir mokyklinių prekių išvaizda.

„Šiemet mūsų dukra Goda žengs į trečią klasę ir jau kalba apie naują kuprinę, vadinasi, teks pradėti jos paieškas. Kuprinę dukrai visuomet renkame ergonominę, kad kuo mažiau jaustųsi knygų svoris ir vaiko laikysena būtų taisyklinga. Aš visuomet pasidomiu kainomis ir kokybės aspektu, o kuprinės modelį ir spalvą leidžiu išsirinkti pačiai Godai, – sako dviejų vaikų mama ir priduria, kad nepaisant to kartais vis tiek tenka ieškoti kompromisų. – Nesavivaliauju ir nekišu vaikams savo nuomonės, tačiau visada mielai patariu. Visgi, tokias priemones, kaip penalą, pieštukinę ar kitus kasdienius reikmenis leidžiu dukrai išsirinkti tokius, kokių nori. Juk tada bus maloniau ir juos naudoti, kils didesnė motyvacija mokytis.“

Nors G. Morozovienė dar neskaičiavo, kiek šiemet bendrai planuoja išleisti dukros mokyklinių prekių krepšeliui, ji visada ieško tik kokybiškų gaminių: „Mokyklinius reikmenis dažniausiai perkame nedideliais kiekiais ir tada, kai skelbiamos nuolaidos, tačiau tikrai žinau, kad gerai kuprinei netaupysiu, o kasdienes mokyklines prekes už palankią kainą įsigysiu prekybos centre. Mums labai svarbu viską rasti vienoje vietoje ir patogiu metu, pavyzdžiui, galime apsipirkti ryte, kai išleidžiu sūnų į darželi.“

Mokyklinėmis prekėmis lietuviai apsirūpina iš anksto

Anot G. Šerėnienės, atlikus Baltijos šalių pirkėjų apklausą paaiškėjo, kad ruoštis naujiems mokslo metams didžioji dalis lietuvių pradeda jau rugpjūčio pradžioje. Likusi dalis pirkėjų apsipirkimus planuoja dar anksčiau – liepą, arba suskumba ruoštis tik prasidėjus rugsėjui. Lyginant su estais ir latviais, lietuviai būsimų mokyklinių pirkinių krepšelį dažniausiai susidėlioja iš skirtingų parduotuvių asortimentų, tačiau skiria mažesnį dėmesį prekių kainai.

„Apklausos rodo, kad artėjantiems mokslo metams pirkėjai pradeda ruoštis iš anksto: skuba apžiūrėti asortimentą bei susikomplektuoti būsimą mokyklinį krepšelį. Mokyklinėmis prekėmis pradėsime prekiauti jau nuo ateinančios savaitės“, – sako G. Šerėnienė ir pažymi, kad populiariausios mokymosi priemonės parduotuvėse, kaip ir praėjusiais metais, išlieka panašios. – Pirkėjai labiausiai ieško įvairių kanceliarinių reikmenų: popieriaus, sąsiuvinių, piešimo ir rašymo priemonių. Taip pat domisi gamtai draugiškesnėmis priemonėmis, įsigyja kuprines, vaikiškus drabužius bei avalynę. Šiemet savo pirkėjams paruošėme ir nemažai naujienų: mokyklinių reikmenų asortimentą papildėme tapybos reikmenų rinkiniais, aliejiniais dažais ir drobėmis.“

Brangiausių mokyklinių prekių sąraše šiemet – kuprinės, sportinė apranga, vaikų drabužiai bei avalynė. „Pastebėjome, jog tėvai, ypač išleisdami vaikus į pradines klases, stengiasi įsigyti kokybiškas, ergonomines kuprines, kurios apsaugo stuburą nuo iškrypimo ir tolygiai paskirsto svorį. Dėliojant pasiruošimo mokyklai biudžetą svarbu didesnę jo dalį nusimatyti daiktams, kuriuos galima naudoti ilgiau nei metus, kaip kuprinė ar sportinė apranga, o sutaupyti renkantis paprastesnes kanceliarines prekes, kai kurias jų dalintis su broliais ar seserimis“, – pataria viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė.