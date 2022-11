Ar vaikams svarbus juokas? Labdaros kampanija kviečia sukurti jo daugiau

Tradicinė labdaros akcija organizuojama jau 20-ąjį kartą. Šiemet surinktos lėšos bus skirtos vaikų žaidimų aikštelei Šeimos namuose įrengti. Organizatoriai tikisi, kad smagiai žaisdami vaikai bei jų artimieji lengviau įveiks užklupusius išbandymus.

„Esame įsitikinę, kad teisę naudotis pažanga turi kiekvienas. Daugelį metų kartu su savo lankytojais ir partneriais Lietuvoje suteikiame paramą vaikų sveikatos priežiūros kokybei gerinti. Pozityvi aplinka yra ne mažiau svarbi negu tinkamas gydymas. Todėl „McHappy day“ mūsų lankytojams nuolat primena, kad kartu galime pakeisti situaciją ir mūsų visų paaukoti pinigai lemia reikšmingą pažangą ir permainas, tokias, kaip per kelerius metus pastatyti ir įkurti Šeimos namai“, – teigia Vladimir Janevski, „McDonald's“ generalinis direktorius Baltijos šalyse.

Labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ vadovė Justina Žukauskienė atkreipia dėmesį, kad žaidimai yra vaikystės dalis, o vaikystė yra svarbiausias gyvenimo tarpsnis kiekvieno žmogaus gyvenime.

„Iš vaikystės gimsta prisiminimai, kurie formuoja žmogų. Bet patirtys būna įvairios – vieni vaikai džiaugiasi ja nerūpestingai, kiti – kovoja su liga, kad tokią galėtų patirti. Vaikai, sergantys vėžiu, daugiausiai laiko praleidžia ligoninės palatose ir klinikų koridoriuose, kurie atima iš vaikų džiaugsmą. Mes – „Mamų unija“ – esame greta, kad džiaugsmą ir malonius prisiminimus suteiktumėme namus primenančioje aplinkoje. Juk kiekvienas iš mūsų prisimename, kaip žaisdavome lauke, arti savo namų. Lygiai taip pat ir šie vaikai nusipelno matyti ne tik ligoninių aplinką, bet ir patirti tikrą vaikišką džiaugsmą – žaisti tarp bendraamžių vaikų žaidimų aikštelėje“, – sako J. Žukauskienė.

Savo ruožtu psichologė Evelina Savickaitė-Kazlauskė teigia, kad juokas yra nuolatinis smagių žaidimų palydovas.

„Tiek vaikui, tiek suaugusiam asmeniui juokas padeda įveikti stresą, pagerina emocinę būklę ir savijautą. Kai žmogus juokiasi, išsiskiria laimės hormonai endorfinai, atšlyja įtampa ir kitos neigiamos emocijos. Juokas yra tarsi socialiniai klijai, leidžiantys vaikams kurti draugystes“, – juoko naudą vardija psichologė E. Savickaitė-Kazlauskė.

Anot jos, vaikai kasdien sugeba atrasti daugybę situacijų, kurios jiems sukelia juoką. Tuo tarpu suaugusieji šį gebėjimą ilgainiui tarsi praranda. Todėl pasimokyti iš vaikų ir pasijuokti kartu su mažaisiais yra labai naudinga.

Ne veltui siekdami surinkti lėšų žaidimų aikštelei Šeimos namuose įrengti, šių metų „McHappy Day“ akcijos organizatoriai skelbia, kad „Juokas – geriausias vaistas“.

Inovacijas savo svečiams atveriantis greito aptarnavimo restoranų tinklas „McDonald's“ šiemet per labdaros akciją „McHappy Day“ siūlo išbandyti dar daugiau naujovių ir skaitmeninių sprendimų. Aukoti ir prisidėti prie vaikų žaidimų aikštelės įrengimo Šeimos namuose galima per „McDonald's“ mobiliąją programėlę, kaip piniginę auką skiriant savo sukauptų taškų, aukoti grynaisiais pinigais į dėžutes prie prekystalių restoranų viduje, restoranų vidaus kasose, savitarnos kioskuose, McDrive™, tiesiogiai per labdaros fondo puslapį internete.